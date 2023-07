Bolsonaro e a maldição dos números primos

Imagem: arquivo pessoal.

Dalson Figueiredo, Professor do Departamento de Ciência Política da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), Catalisador do Berkeley Initiative for Transparency in the Social Sciences e visiting scholar na Universidade de Oxford - 2021/2022) | E-mail: dalson.figueiredofo@ufpe.br

O fascínio dos matemáticos com os números primos se confunde com a própria história da disciplina. Você deve lembrar das suas aulas do ensino fundamental: um número primo é aquele divisível por 1 e por ele mesmo. E o algarismo 2 é o único número primo par. Euclides, três séculos antes do surgimento de Jesus, já tinha demonstrado a existência de infinitos números primos. Atualmente existem diferentes métodos para testar a primalidade de um número, incluindo a divisão por tentativa e erro - que é a mais comum, o crivo de Eratóstenes e o teste de Miller-Rabin. Mas eu sou de Humanas, por que diabos essa história de números e matemática?

347, número primo que representa quantidade exata de dias decorridos entre a reunião do então presidente da república com embaixadores realizada em 18 de julho de 2022 no Palácio do Alvorada e hoje, dia 30 de junho de 2023, data em que o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) decidiu pela inelegibilidade de Bolsonaro. Curiosamente, 30 de junho representa o 181º dia no calendário gregoriano, que também é primo. O Gráfico 1 ilustra a distribuição de 3.120.256 ações por classe processual julgadas pelo TSE em 2018, 2020 e 2022.

Gráfico 1

O grosso das ações, por assim dizer, consiste em julgamentos de processos de registro de candidaturas (42,45%) e prestação de contas eleitorais (39,79%). Os dados do TSE, que estão disponíveis para download aqui https://osf.io/kvcz5/>, permitem examinar o assunto principal da ação, a classe e a relatoria, por exemplo. Encontramos então 14.800 processos específicos de Ação de Investigação Judicial Eleitoral (AIJE), conforme ilustra o Gráfico 2.

Gráfico 2

Como pode ser observado, cerca de 38% dos casos dizem respeito a abuso de poder econômico. A segunda categoria mais frequente é uso indevido de poder político (25,64%). Em terceiro lugar aparecem problemas relacionados à candidaturas laranjas (10,09%). Ou seja, a Ação de Investigação Judicial Eleitoral 0600814-85 que cassou a capacidade eleitoral passiva de Bolsonaro, para usar o juridiquês, é um procedimento típico dentro do universo de ações julgadas pelo TSE.

O Ministro Alexandre de Moraes, que acompanhou o voto do Ministro relator Benedito Gonçalves, concluiu que Bolsonaro abusou do poder político e econômico e fez uso indevido dos meios de comunicação com o objetivo de atacar a confiabilidade do sistema eleitoral brasileiro.

E veja só que curioso. O capitão reformado, que se elegeu em 2018 com um número primo (17), se tornou inelegível após a decisão do TSE, por 5 votos (número primo) a 2 (número primo) e tem como principal adversário político um sindicalista que atende pelo número 13: nem preciso dizer que é número primo também.