José Antonio G. de Pinho, Professor Titular Aposentado- Escola de Administração UFBA. Pesquisador da FGV EAESP

Quem é da beira do mar sabe que caranguejos colocados em uma lata grande fazem um barulho imenso. Podem ser poucos, mas se movimentam muito e fazem um ruído contínuo. O que o Brasil assistiu, atônito, nesse último domingo (08/01/23), foi uma demonstração desse tipo. A quantidade de pessoas em um evento pode ser medida de várias formas: perto do eleitorado brasileiro era uma fração nano, frente às intenções do grupo dava-se o mesmo, ou seja, como aquele grupo, um tanto brancaleone, iria lograr êxito em dar um golpe? Pensando em termos de espaço, os ajuntamentos de base democrática ocorridos recentemente, como o dia da diplomação do Presidente Lula e seu vice, Alckmin, e, principalmente o dia da posse, tendo por base o mesmo espaço físico, foram muito maiores que o deste triste domingo.

Se quisermos retroceder no tempo, podemos comparar com outras manifestações da sociedade brasileira, como a Marcha da Família com Deus pela Liberdade nos idos de 1964, de corte ideológico conservador, e as manifestações (pacíficas) das Diretas Já em 1983/84, de base democrática, empolgaram uma massa popular de mais de 1 milhão de pessoas, muito além desta ação golpista (ainda sem nome). Agora, convenhamos, nenhuma delas, mesmo as de 2013 que contavam com a participação de black blocs, de perfil destrutivo, tiveram a ousadia e a petulância de ir tão longe quanto esta ação recente.

Assim, eram poucos os caranguejos na lata, sim, mas fizeram um estrago incomensurável nos alicerces da democracia brasileira. Nunca antes, poucos causaram tanto estrago físico e simbólico ao País após a redemocratização. Isso nos remete a examinar mais detidamente o que foi colocado acima, mais especificamente no que se refere a tosquice do grupo invasor. O mote deste grupo residia. em realizar uma ação de impacto para provocar o apoio de setores militares para dar um golpe e destituir o governo recém empossado. A princípio isso ocorreu, em parte, quando se viu os até então manifestantes se deslocando para a arena do ato, Praça dos Três Poderes, protegidos pela PM do DF, imagem inacreditável e inaceitável. Na sequência, assistiu-se (tudo transmitido pelas TVs) a invasão das sedes dos três Poderes da Nação, sem qualquer intervenção da Tropa de Choque e do contingente de segurança, diminuto aliás.

Consumada a ação de impacto era de se esperar, na visão dos invasores, apoio de setores militares, o que não se efetivou. As forças policiais e militares de defesa do patrimônio e da ordem demoraram a responder quando os próprios dos três poderes já estavam tomados pela horda. Ainda existe uma zona muito cinza que deverá ser esclarecida, não restando dúvida que a competência da segurança do DF não foi exercida, não se sabendo ainda se por omissão, prevaricação ou conivência com os terroristas, talvez um mix dos três. O mesmo se estende a setores militares que teriam que agir com prontidão, o que não ocorreu, sendo extremamente preocupante.

Esse episódio nos traz duras lições. Começando pela lição de casa, o governo não pode se cercar de colaboradores sobre os quais pairem dúvidas quanto à lealdade e cumprimento de suas obrigações. Por outro lado, tudo isso aconteceu à luz do dia, com os envolvidos mostrando suas caras, não se escondendo, sentindo que tinham território livre para avançar, o que acabaram realizando. É de se esperar que, agora, com o freio de arrumação dado pelo Presidente Lula, pelo Ministro da Justiça, Flávio Dino e pelo STF, com o Ministro Alexandre de Moraes à frente, com a intervenção no DF, eventos com esse perfil não vão mais ocorrer, devendo migrar para outras áreas. Certamente vão atuar nas sombras das cavernas, como já se tem notícia, em ações com potencial de dano público inimaginável. Os caranguejos deixam as latas buscando uma atuação mais sorrateira, sendo uma aposta certeira em ações de sabotagem.

Ainda na agenda governamental e do Judiciário, encontra-se a forma de tratamento que será dada aos terroristas da invasão dos palácios dos três poderes. O fato acendeu uma discussão se esses indivíduos podem ser tratados como terroristas ou não. Se não são terroristas fazendo o que fizeram, então, é de se perguntar, o que é terrorismo? Se não forem julgados como terroristas, isso corresponderá a passar a mão em suas cabeças, relevar os acontecimentos e, consequentemente, alimentar a fúria desses indivíduos para ações ainda mais incisivas. Cabe lembrar a ação adrede preparada de explosão de uma bomba junto a um caminhão de combustível próximo ao aeroporto de Brasília, semanas atrás, ação que seria perpetrada por um bolsonarista declarado que ocasionaria um desastre de proporções dantescas.

Parece não haver dúvida em classificar isto como um ato terrorista. Porém, a análise de toda essa situação também demanda olhar para seus bastidores em busca dos caranguejos mais carnudos, mas que não estão presos em latas e, portanto, na nossa alegoria, não fazem barulho, muito pelo contrário, caracterizam-se pelo silêncio. Trata-se dos financiadores, quem põe dinheiro para essa engrenagem funcionar. As investigações em curso já começam a deslindar quem são os que apoiaram financeiramente o deslocamento através de ônibus, alimentação e despesas pessoais para viabilizar os acampamentos durante todo esse tempo após a proclamação do resultado da eleição e do ato final de domingo, 8 de janeiro.

Importante também é situar o mentor ou mentores de todos esses movimentos. Sem sombra de dúvida, o ex-Presidente Jair Bolsonaro é um deles, aliás, o principal. Por ocasião de manifestações de massa ao longo de seu mandato, como no caso de sete de setembro de 2021, sempre adotou como estratégia um discurso de ambiguidade. Um discurso onde se colocava como líder esperando apenas a convocação por parte do "seu povo" para poder agir, mas também um tanto cauteloso para não ficar claro que estava propondo a quebra da ordem democrática, para não ter problemas com a Justiça. Durante seu mandato contou com fiéis escudeiros, a saber, Aras e Maia/Lira, e batalhões de militares espalhados por ministérios e estatais.

No episódio do domingo, 8, lançou mão de um recorrente expediente: culpar os outros, responsabilizando o PT que estaria infiltrado nos atos, sem qualquer receio de ferir o ridículo. As teorias da conspiração produzem elementos que surpreendem até os mais acostumados com elas. E voltou a tocar a velha faixa do LP: as eleições foram viciadas, que ele seria o vencedor, outro delírio. Isto ensejaria o acionamento do estado de defesa, conforme documento vazado agora nas buscas de Anderson Torres, certamente o homem da consultoria jurídica do ex-capitão para assuntos golpistas e peça chave na engrenagem dos eventos de Brasília.

Por tudo que cometeu e continua dando pistas que vai continuar a fazer, a Justiça tem que ser precisa no que se refere ao ex-presidente e ex-capitão pelo poder deletério que ainda pode exercer. Mas cabe uma divagação final: afinal de contas, qual é o tamanho do bolsonarismo? Pela repulsa da sociedade brasileira em relação aos golpistas, conforme atestam pesquisas, esse tamanho parece se reduzir cada vez mais, mas tal qual fera acuada e amedrontada, é capaz de incentivar seus seguidores a atos agressivos à ordem democrática, como se mostra sua estrutura psico ideológica. É um caranguejo que passará a agir cada vez mais nas sombras sendo que agora um discurso ambíguo não cola mais. Não é para baixar a guarda com uma figura desse tipo, a Justiça tem que ser solerte e tomar as decisões que a situação demanda. Em tempo, nada contra os antrópodes.