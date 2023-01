Cem Anos da Previdência Social Brasileira (1923/2023)

José Celso Cardoso Jr., Doutor em Economia pelo IE-Unicamp, desde 1997 é servidor público federal no IPEA e desde 2019 é presidente da Afipea-Sindical, condição na qual escreve este texto

No ano em que se comemoram 100 anos da Lei Elói Chaves (Lei 4.682/1923), que deu início ao processo de construção institucional e social da previdência social no Brasil, nada mais justo e importante que lançarmos luz sobre alguns aspectos cruciais e estruturantes desse processo.

Do ponto de vista da organização do Estado no Brasil, pode-se dizer que a longa trajetória de estruturação da previdência social se confunde com a própria história de construção institucional do Estado brasileiro. Afinal, ao longo de todos esses anos foi preciso um trabalho simultâneo de criação e ampliação das bases sociais da previdência, tanto quanto de criação e ampliação das capacidades físicas, fiscais, humanas, tecnológicas, logísticas etc. do Estado para viabilizar e garantir a efetivação dos direitos sociais de cidadania que são a base e a razão de existir dessa importante área de atuação programática permanente do Estado no Brasil.

Não fosse um processo concomitante de ampliação e diversificação gradativa da cobertura social da previdência ao longo dos anos e de estruturação das próprias capacidades estatais de atendimento da população, dificilmente o objetivo de massificação desse direito social protetivo teria sido alcançado no Brasil. Não obstante a dominância da política previdenciária estar centrada, desde os primórdios, no emprego assalariado formal, cabe destaque àquelas políticas que se pautam por relações de trabalho de outra natureza, como por exemplo o assalariamento informal e a auto-ocupação. Como observado desde sobretudo a CF-1988, estas categorias, pertencentes ao mundo da informalidade urbana e da subsistência rural, se somadas, representam ainda hoje cerca de metade da população em idade ativa do país.

Não obstante, ainda grassa grande vazio de proteção previdenciária para este contingente massivo de população, sobretudo porque a maior parte ou não possui capacidade contributiva ou está inserida em relações de trabalho que não garantem o horizonte temporal mínimo de contribuições exigidas pelas regras vigentes do sistema previdenciário urbano. É neste contexto de dificuldades de acesso agravadas, por um lado, pela piora das condições vigentes do mercado de trabalho assalariado formal, e por outro, por condições mais restritivas de acesso impostas pela reforma previdenciária de 2019 (governo Bolsonaro / Guedes), que ganham relevância as políticas públicas centradas não exatamente no emprego, mas fundamentalmente no trabalho, tendo em vista a sua natureza heterogênea e complexa no Brasil.

Neste rol, a principal inovação institucional do período pós-CF-1988 parece ter sido a implementação do subsistema rural de previdência social (RGPS-rural). Na medida em que se inscreve como benefício previdenciário - ao invés de assistencial -, ele se legitima pelo exercício pretérito de trabalho socialmente útil, ainda que não-assalariado.

Assim sendo, do ponto de vista social, considerando a previdência (rural e urbana) como parte integrante da seguridade social instituída pela CF-1988, trata-se do maior programa social da América Latina, por meio do qual dezenas de milhares de brasileiros e brasileiras já passaram ou nele se encontram presentes como portadores de direitos sociais ligados tanto ao mundo do trabalho (tais como seguro-desemprego, auxílios saúde, maternidade e outros, que protegem trabalhadores e trabalhadoras em idade ativa dos infortúnios do mundo laboral), como principalmente direitos sociais que garantem renda e dignidade a contingentes expressivos de população idosa urbana e rural por todo o país, além daquelas pessoas incapacitadas para o trabalho, que nesse caso são cobertas sobretudo pelo benefício de prestação continuada da assistência social. Em qualquer dos casos, é muito importante mencionar o grau elevado de cobertura e os impactos sociais altamente positivos que são sempre revelados pelas avaliações técnicas sobre o público feminino da previdência, já que são as mulheres que mais acessam o sistema de pensões dos sistemas rural e urbano, muitas vezes impedindo que caiam a patamares de pobreza e indigência na velhice.

Já do ponto de vista econômico, a previdência social brasileira, pela amplitude de população e de valores monetários que movimenta anualmente, deve ser considerada não apenas o principal componente do nosso sistema de proteção social, mas também um dos principais componentes de ativação do nossos mercados de trabalho, de consumo e de produção de bens e serviços, ajudando - contrariamente o que dizem aqueles que apenas olham a previdência pelo lado do gasto público - a dinamizar a economia brasileira para além dos centros urbanos mais populosos.

Nesse ponto, vale a pena mencionar que, como a quase totalidade dos direitos previdenciários e assistenciais pagos mensalmente se convertem em consumo de bens e serviços, há um impacto multiplicador maior que um sobre a arrecadação tributária, devido ao fato de que essa está regressivamente centrada em impostos indiretos sobre o consumo, com isso prejudicando proporcionalmente os mais pobres, justamente os beneficiários das transferências monetárias da seguridade social brasileira.

Por fim, mas não menos importante, do ponto de vista territorial/regional/local, a previdência social garante não apenas a sobrevivência de pessoas vulneráveis em locais onde sequer existem agências bancárias e outros serviços públicos ou privados básicos da contemporaneidade, como o faz por meio da monetização dessas economias locais através da sustentação mensal das rendas de milhares de pessoas e famílias brasileiras, ajudando num processo essencial de descentralização regional/local do gasto público e de desconcentração da renda nessas localidades. Esse impacto regional/local redistributivo da renda, propiciado pela quase universalização territorial da previdência social no Brasil, é tanto mais positivamente impactante justamente nos locais mais pobres e desassistidos do país, razão pela qual, sobretudo nesses casos, a previdência social brasileira assume um papel também dinamizador das economias, empregos e rendas locais dela derivada.

Tudo somado, pode-se então dizer que alargar a cobertura social e investir em mais e melhores serviços no âmbito da previdência social brasileira é condição necessária não apenas para fazer valer direitos sociais previstos em nossa CF-1988, como é condição necessária para fazer avançar em nosso país a universalização da cidadania plena e a própria economia de mercado que dela se beneficia.

Ou seja, não há contradição econômica nem social entre a economia de mercado e a garantia e ampliação dos direitos previdenciários no Brasil. Muito ao contrário, há grande complementariedade entre o investimento nas pessoas que se viabiliza mediante a política social em geral, e a política previdenciária em particular, e a dinâmica de crescimento econômico do país.

A conclusão é que num país grande, heterogêneo, desigual e pujante como o Brasil exige-se que o Estado - por meio dos seus investimentos e gastos sociais - estabeleça as bases que guiarão e sustentarão a trajetória econômica e civilizatória do país nesse século XXI.