Clima e riscos, infernos e paraísos: Angra dos Reis e as cidades brasileiras na gestão de desastres

Vou cantar tua beleza Angra dos Reis Quem te conhece quer te ver Mais uma vez

Teu cenário de grandezaJoia rara de belezaO teu nome é tradiçãoTens dos teus filhos amor e carinhoNo coração

(Hino de Angra doa Reis)

As mudanças climáticas são uma realidade inegável no Brasil e no Mundo, que sucedem as diversas problemáticas ambientais, políticas, econômicas e sociais. As menores alterações no equilíbrio do sistema climático contribuem para graves consequências. Nessa perspectiva, deve-se entender que as políticas públicas buscam "colocar o governo em ação", analisar essa ação e quando necessário, propor mudanças (BIDERMAN, 2018).

Os avanços legislativos instituídos desde 2009, com a Política Nacional sobre Mudança do Clima (Lei nº 12.187), devem ir além, buscando a efetividade na gestão dos riscos urbanos e ambientais, como passou a prever o Estatuto da Cidade desde 2012. É necessário, deste modo, que governos subnacionais alcancem novos esforços para que cada região possa firmar os compromissos voltados à preservação ambiental e a redução dos efeitos negativos da mudança climática. Cada ente da federação deve buscar os mecanismos suficientes e capazes para entender as complexidades urbanas de seus territórios.

Angra dos Reis, município do litoral sul do Rio de Janeiro, na chamada Costa Verde, e famoso por sua beleza paradisíaca, foi responsável pela emissão de aproximadamente 3 milhões de toneladas de CO 2 entre os anos de 2000 e 2019[1]. Os alagamentos e enchentes, os deslizamentos de encostas e os incêndios da Mata Atlântica local, confirmam que os desdobramentos da ação humana agravam os impactos das mudanças climáticas globais e a progressiva degradação do meio ambiente.

No Brasil, os desastres urbanos envolvendo a gestão de águas têm se transformado em uma questão estrutural de grande preocupação. Esses desastres evidenciam a problemática das cidades marcadas pelas desigualdades sociais, amplificando as possibilidades de calamidades urbanas (MARCHEZINI, 2017). As políticas urbanísticas deturpam e confrontam o direito à cidade, principalmente no que se refere às condições habitacionais de grande parcela da população.

O povo angrense sofre a cada estação chuvosa, com o aumento dos níveis pluviométricos e a desestruturação das políticas de gestão de desastres. Em 2010, na maior tragédia que já atingiu o município, 53 pessoas morreram, 250 famílias ficaram desabrigadas e mais de mil imóveis foram interditados. Naquela ocasião o paraíso turístico foi transformado num "inferno", inundado por toneladas de lama, lixo e destroços, sob o desfecho de mais uma tragédia anunciada.

O mês de abril de 2022 marcou novamente a cidade litorânea por uma avalanche de terra e escombros que atingiu diversas áreas residenciais. O aumento progressivo e desmedido das chuvas, efeito recorrente das mudanças climáticas, amplia o risco de inundações e deslizamentos, seja nas áreas impermeabilizadas da cidade, seja nas encostas ocupadas pela ausência de política habitacional e pela desatenção pública.

O processo de favelização e gentrificação do território angrense demarca a segregação socioespacial da cidade. De acordo com análises traçadas pelo Grupo de Estudos da Baía da Ilha Grande (GEBIG), até 2010, cerca de 36% da população angrense vivia em aglomerados subnormais em áreas de risco e de ocupação irregular (CHETRY & VIERA, 2018).

De fato, a localização geográfica do município conduziu ao povoamento nuclearizado em torno dos morros e encostas, reforçando a necessidade e relevância de atuação qualificada da administração pública municipal na coordenação urbana. Com isso, fica claro que as políticas e ações de planejamento urbano tornam-se fundamentais para a redução de riscos e mitigação de desastres, ao lado do enfrentamento às desigualdades socioespaciais, como parte de uma governança territorial atenta e ativa (MARCHEZINI, 2017).

Porém, o desenvolvimento da indústria naval, dos empreendimentos energéticos e do turismo regional concentram as prioridades dos gestores do município, em detrimento de políticas estruturadas de habitação e gestão de riscos (RIBEIRO, 2014). As falhas das políticas de organização territorial amplificam os riscos e os efeitos de desastres, marcando a dicotomia entre o "paraíso turístico" e o "inferno habitacional". A invisibilidade da população afetada pelas calamidades, por seu turno, é outro sinal inequívoco das desigualdades urbanas.

O processo aqui descrito nada tem de inevitável. Uma série de instrumentos políticos e econômicos podem e devem sustentar o desenho, a implementação, o desenvolvimento e o monitoramento de políticas públicas, de forma interfederativa, mas, especialmente, fortalecendo as capacidades da gestão municipal no enfrentamento dos riscos de desastres urbanos e ambientais (BRASIL, 2020).

Ações estruturais de regulação e financiamento das políticas urbanas precisam estar no foco das preocupações nacionais para a gestão de riscos e prevenção de desastres. Essa é uma condição essencial que auxilia no entendimento dos fenômenos urbanos e na construção de espaços seguros e responsivos às necessidades sociais. O direito a cidade deve ser, nesse sentido, essencialmente um pilar das políticas ambientais, climáticas e habitacionais de cada município.

