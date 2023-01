Como outorgar direitos iguais em estradas tão desiguais?

Ingrid Graziele Reis do Nascimento, Doutora em Engenharia do Território - Instituto Superior Técnico de Lisboa

Nada como uma viagem de quase 10h, aliás, 20h somando-se ida e volta, nas estradas do meu país. O tempo necessário para atravessar vários países na Europa é o tempo gasto para sair de um estado para outro nesse país de dimensões continentais. Enfim, nessa longa jornada, e devo dizer, caros leitores, uma jornada incrível, repleta de paisagens e encantos a cada quilômetro rodado, também sobraram alguns perigos ocasionados pela ausência de sinalização das rodovias brasileiras.

Até aqui, acredito não ter dito nada que difere daquilo que é visto por muitos outros "viajantes" em seus deslocamentos cotidianos. Mas o que de fato quero destacar, e que me chamou a atenção nos diversos pedágios pelos quais passei, é que sempre me deparava com mulheres trabalhando nesses locais. Obviamente, um sentimento de inquietude se apossou de mim a ponto que, em um desses pedágios, perguntei a uma trabalhadora: "Qual o motivo de ter tantas mulheres na cobrança desse serviço"? Rapidamente, ela respondeu: "Porque paga pouco e aí os homens não aceitam, pois com esse valoreles não conseguiriam manter uma casa".

Nesse momento, confesso que fiquei um tanto quanto atônita, pois, apesar de saber que a desigualdade de gênero é uma situação, infelizmente, corriqueira em nosso país, sempre me choca presenciar essa realidade nua e crua. Questiono-me, então: "Quantas mulheres não são chefes de família nesse país? Quantas famílias não dependem exclusivamente do salário de uma mulher para se manter?"

Enfim, até quando as mulheres serão reféns de um sistema tão desigual e tão incrivelmente machista? Seria arrogante mencionar qualquer opinião sobre a resposta daquela mulher, afinal, cada um sabe "a dor e a delícia de ser o que é".

Portanto, resta apenas trazer uma reflexão ou, pelo menos, despertar a inquietação para se questionar as realidades que nos são (im)postas e acabam por ser "normalizadas". O fato, é que nós mulheres ainda temos que percorrer várias estradas mal sinalizadas, tortuosas e escuras que ainda precisam ser iluminadas. Obviamente, a predominância feminina na cobrança dos pedágios é apenas uma constatação pessoal. Não fiz e nem encontrei uma pesquisa acadêmica que comprove estatisticamente esse fato. Porém, inserido no escopo da licença poética, desafio-me a uma pergunta: como fazer valer os direitos iguais entre homens e mulheres? A resposta dessa pergunta é quase como adivinhar os números da "Mega da virada" ... Portanto, sem saber a resposta (se é que ela existe), o que resta é apenas o ecoar de inquietações e, quem sabe, algumas reflexões.