Controladorias para além do controle interno: o combate à corrupção em toda a América Latina

Imagem: arquivo pessoal.

Natasha Borali, Doutora em Administração Pública e Governo (FGV EAESP), Professora e Coordenadora da FECAP

Em 1967, a Constituição Federal aludia em seu art. 72 as competências do controle interno visando a eficácia do controle externo, ou seja, dos Tribunais de Contas, assegurar o compliance da receita e da despesa, acompanhar a execução de programas de trabalho e do orçamento e avaliar os resultados alcançados e execução dos contratos. Em 1988, houve ampliação das competências dos responsáveis pelo controle interno na Constituição, em seu art. 74; o que antes se estendia apenas para o Executivo, passa a valer para os três poderes, o escopo de avaliação atinge o Plano Plurianual e a avaliação objetiva tomou robustez com os conceitos de eficácia e eficiência.

Em 1967, o Decreto-lei nº 200, que dispôs sobre a organização da Administração Federal e estabeleceu diretrizes para a Reforma Administrativa, apresentou o Controle dentre os princípios fundamentais das atividades da Administração Federal e criou o Sistema Nacional de Controle Interno, formado por inspetorias gerais de finanças (IGF) entre os órgãos centrais de planejamento, coordenação e controle financeiro e dentre os órgãos centrais de direção superior. A Inspetoria integrava "os sistemas de administração financeiro, contabilidade e auditoria, superintendendo o exercício dessas funções no âmbito do Ministério e cooperação com a Secretaria Geral no acompanhamento da execução do programa e do orçamento". (Decreto-Lei Nº 200, Art. 23, II, §2º, 1967)

Nessa época, o conceito de controle estava sob a competência do Ministério da Fazenda. Em 1979, o Decreto nº 84.362/79 que dispôs sobre a estrutura de controle interno aplicável a recursos de qualquer natureza, estabeleceu novos instrumentos de fiscalização e acompanhamento da despesa pública com a substituição das IGF pelas Secretarias de Controle Interno (Decreto nº 84.362 1979)[1]. Essas Secretarias, órgãos centrais dos sistemas de administração financeira, contabilidade e auditoria, deixaram de se subordinar ao Ministério da Fazenda, passam a se subordinar diretamente ao Ministro Chefe da Secretaria de Planejamento da Presidência da República. Nesse ano, vimos uma mudança na percepção das funções do controle interno; quando vinculado ao Ministério da Fazenda, o controle interno tem caráter financeiro orçamentário mais presente, vinculado às práticas de cunho técnico contábil e quando passa para a Secretaria de Planejamento desenvolve um perfil voltado ao resultado, avaliação e planejamento.

Em 1994, a Medida Provisória nº 480/94 organiza e disciplina os sistemas de controle interno, de planejamento e de orçamento do Poder Executivo e cria a Secretaria Federal de Controle (SFC) com atribuições de avaliar a gestão pública e acompanhar os programas de governo, além de integrar as unidades seccionais do controle interno, as unidades regionais do controle interno nos estados, denominados Delegacia Regional de Controle e a Corregedoria Geral do Controle Interno.

Por sua vez, a Corregedoria-Geral da União foi criada via Medida Provisória nº 2.143-31/2001 com a competência, no âmbito do Poder Executivo Federal, de defender o patrimônio público. Este incorporou, em 2002, a SFC e a Ouvidoria Geral da União. É importante ressaltar que o conceito de corregedoria remete ao exame de sua regularidade, propondo a adoção de providências, ou a correção de falhas, e enquanto incorpora diferentes órgãos também amplia suas competências; assim, em 2003, a Corregedoria é incorporada pela então criada Controladoria Geral da União, via Lei nº 10.683.

A Controladoria Geral da União representa a consolidação das diferentes competências mencionadas anteriormente tais como: a adoção das providências necessárias à defesa do patrimônio público, ao controle interno, à auditoria pública, à correição, à prevenção e combate à corrupção, às atividades de ouvidoria e ao incremento da transparência da gestão no âmbito da administração pública federal (Art. 27; X; Lei nº 10.683/2003)

A despeito da Constituição Federal de 1988 apresentar o conceito de corrupção uma única vez em seu Art.14 §4, dos direitos políticos, na qual explicita a possibilidade de impugnação de mandato eleitoral nos casos de "ação com provas de abuso do poder econômico, corrupção ou fraude", nos anos posteriores à criação da CGU, estudos mostraram as inovações em termos de combate à corrupção e ações de empoderamento da sociedade civil, tanto em termos de combate à corrupção quanto no controle da execução financeira e orçamentária. Estudos de Spink (2010)[2], Loureiro, et al. (2012)[3], Olivieri, et al. (2013), Olivieri, et al. (2015)[4], Aranha e Filgueiras (2016)[5] conseguiram captar o impacto institucional da CGU na sociedade brasileira por meio de seus diferentes programas desde o ano de 2003. Entre as razões que levaram o órgão a incorporar o combate à corrupção, uma foi a possibilidade de potencializar essa função quando associada ao controle interno, que proporciona recursos para detectar, punir e prevenir práticas corruptas, pois acompanha o dia-a-dia do Executivo e tem acesso aos seus processos, sistemas e recursos.

Em outros países da América do Sul, o órgão de combate à corrupção necessita solicitar cooperação com diferentes instituições governamentais com um nível de dependência superior à apresentada pela Controladoria Geral da União. Apenas o Brasil, em uma comparação com nossos países vizinhos da América Latina, apresenta um único órgão com as competências de combate à corrupção e controle interno: a Controladoria Geral da União, criado em 12 de maio de 2016 pela Medida Provisória nº 726/2016.

Se analisarmos o regimento dos órgãos de controle interno da Argentina (La Sindicatura General de la Nación Lei nº 24.156/1992), Bolívia (Controladoria Geral del Estado - Constituição de 1967), El Salvador (Corte de Contas - Constituição de 1872), Uruguai (Contaduría General de la Nación - Lei nº 16.736 de 5 de janeiro de 1996), Colômbia (Contraloría General de la República - Constituição de 1991; Decreto nº 267 de 2000), Chile (Controladoria Geral da República do Chile, CGR - 1995) e Peru (Contraloría General de la República, Lei nº 27785/2006) e confrontarmos com os órgãos com a competência de combate à corrupção[6], lei e ano de criação, é possível observar que as instituições criadas antes dos anos 2000 são clássicos órgãos de controle interno, já a Colômbia e o Peru, assim como o Brasil, com controladorias mais jovens entre os países analisados, apresentaram em sua estrutura ou seu ordenamento jurídico o conceito de combate à corrupção.

A Colômbia apresentou dentro de sua estrutura organizacional uma secretaria de combate à corrupção ("Unidad de Investigaciones Especiales Contra la Corrupción"), entretanto, em suas competências constitucionais e mesmo o que chamamos de lei orgânica, não apresenta o conceito de combate à corrupção. Tal secretaria tem por função o auxílio no combate à corrupção, direcionando seus achados para outro órgão do governo, a saber, Secretaria de Transparência. No Peru, a situação se aproxima da encontrada no Brasil: a constituição da controladoria determina práticas de controle interno nas entidades do estado de forma prévia, concomitante e subsequente, com o propósito de fortalecer o sistema administrativo contra os atos e práticas de corrupção (Peru, Lei nº 27785/2006). Além disso, com a resolução aprovada da controladoria nº 189/2016, apresenta o total de 12 gerências, dentre elas a chamada "Gerencia Central de Desarollo y Apoyo a la Gestión Pública" com quatro departamentos, sendo um deles para prevenção à corrupção.

Já países como Argentina, Bolívia, Chile, e Uruguai apresentam controladorias mais antigas, como a uruguaia com mais de 190 anos, todas anteriores aos problemas de agenda com a temática de combate à corrupção. Elas apresentam competências voltadas às clássicas funções do controle interno, tais como, corregedoria, ouvidoria e auditoria, sendo assim, deixaram o combate à corrupção a cargo de ministérios ou secretarias criadas especialmente para essa função

Um diferencial apresentado nos órgãos de combate à corrupção, salvo Argentina e Chile, refere-se aos seus status hierárquicos. Assim como no Brasil, esses órgãos aparecem como Ministérios, posto mais alto na estrutura de governo, dado que o combate à corrupção perpassa todos os níveis do estado, faz-se necessário mais autonomia no desenvolvimento de atividades de investigação e também maior poder coercitivo, a posição de ministério lhes permite tais características.

No Uruguai, há um órgão com uma autonomia ainda mais ampla que a apresentada pelos ministérios. De acordo com sua lei de criação (Lei nº 17.060), a Junta de Transparência e Ética Pública (JUTEP) apresenta independência técnica no exercício das suas funções, ou seja, seu corpo é qualificado tanto como órgão público, quanto como um órgão do Estado. Assim como os Tribunais de Contas brasileiros, que se apresentam como auxiliares do Poder Legislativo, mas com total autonomia e desvinculada dos três Poderes, este órgão também o é, apresentando uma autonomia ampliada, conferida a ele pela "independência técnica" para o exercício das suas funções, e assim, tentando "para preservá-lo de quaisquer influências políticas ou burocráticas, que deturpam o importante papel atribuído a atuar de forma objetiva no controlador da operação da Administração Pública como um todo." (tradução própria)

No Chile, ao invés de criar um novo órgão para atuar no combate à corrupção, a decisão foi a criar um portal eletrônico com a iniciativa conjunta de diferentes órgãos: a Controladoria Geral da República, o Ministério Público e o Conselho de Defesa do Estado, sem que nenhum tenha a competência legal explícita em seu ordenamento jurídico de combate à corrupção; assim, embora não haja um órgão específico, há uma unificação de frentes de atuação no âmbito do combate à corrupção.

O que fica claro é que o combate à corrupção se deu pela criação de novos arranjos institucionais com essa exclusiva competência, ao menos na maioria dos casos analisados. No caso braseiro, esse arranjo precisa ser trabalho em contexto subnacional para a efetivação da Lei Anticorrupção (Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013), pois são as controladorias quem têm a competência concorrente para instaurar processos administrativos de responsabilização de pessoas jurídicas ou para avocar os processos instaurados com fundamento na Lei Anticorrupção, para exame de sua regularidade ou para corrigir o andamento, e, sendo assim, são elas que necessitam se aparelhar para cumprir essa missão tão relevante à democracia.

Contudo, em se tratando de controladorias ou corregedorias em nível subnacional, o estudo de Cruz et al. (2014)[7] mostrou que, em sua maioria, estas não apresentam características estruturais básicas de controle interno, permanecendo com o nome "controladorias ou corregedorias", dentre outras razões, pela obrigatoriedade institucional de existir dentro das estruturas de poder uma unidade de controle interno, contudo sem capacidade estatal adequada para exercer suas funções. Sendo assim, fica o alerta para que as punições de práticas e atos contra a administração não se percam em uma retórica sem resultados efetivos. Para que a Lei Anticorrupção obtenha os resultados esperados, a estrutura básica de controle interno precisa ser fundamentada em níveis subnacionais, ou seja, é preciso investir no controle interno. Este sim é o grande desafio do combate à corrupção.

