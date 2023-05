Controle e gestão: feito a corda e a caçamba

Fonte: arquivo pessoal.

Francisco Eduardo de Holanda Bessa, Auditor Federal de Finanças e Controle e Mestre em Controladoria pela UFC

Marcus Vinicius de Azevedo Braga, Auditor Federal de Finanças e Controle e Doutor em Políticas Públicas pela UFRJ

Bem sucedida campanha publicitária, datada de 2020, do Conselho Nacional de Controle Interno (Conaci), entidade que congrega órgãos de controle Interno de parte dos entes da federação, tinha como slogan: " não existe gestão sem controle". Uma ideia de que o controle é necessário para a garantia da boa gestão.

Sem se contrapor a essa cristalina verdade, o pensamento inverso também se reveste de especial relevância: "não há controle sem gestão". Sim, estimado leitor, o controle só faz sentido se for ligado à ideia da gestão.

A função controle convive com a gestão desde seus primórdios, nas ideias de Henri Fayol (1841-1925), podendo se dizer que nesse início de século XXI, ela se autonomizou, flertou com o insulamento, com o ânimo de pensando ter vida própria independente da gestão, inclusive no setor público.

A "vontade" de independência pode comprometer a natureza Perde-se assim seu caráter instrumental do controle, como indutor da eficiência, da qualidade na gestão, para se tornar um fim em si mesmo, dissociado de uma visão consequencialista, que dialoga com a concretude da vida, ofuscado pelo brilho dos aspectos principiológicos, que se perdem nos discursos de um mundo imerso na pós verdade.

Esses fossos que se aprofundam, separando as práticas deo controle das práticas de gestão, necessitam de pontes de diálogo e empatia, de espaços de cooperação que suplantem a competição, para dar lugar a uma visão de rede, de autores autônomos, com competências interdependentes e complementares, no bom ethos democrático, em especial em um país de dimensões continentais e com complexos arranjos estatais.

Não há que se falar em controle, sem pensar na gestão. O controle existe para uma boa gestão. Aliás, tudo: transparência, governança, integridade, tudo é instrumento para uma gestão efetiva, eficiente e democrática.

A própria gestão "em si mesma" não se sustenta como um conceito fechado, de significado intrínseco. O termo tem origem do latim gerere e traduz a ideia de conduzir, carregar, levar. Mas conduzir o que? A raiz do termo "gestar" é o mesmo. A mulher carrega (nutre, cuida, protege) uma criança em si no prazo de nove meses. O objeto da gestação é a criança, a sua entrega.

Quando usamos o termo "gestão", trata-se, na mesma toada, de carregar, levar, cuidar de processos, recursos, tecnologias, instrumentos, materiais, orçamentos, para garantir determinada entrega. Gestão também é uma prática do cuidado.

Ora, o propósito da gestão é a entrega. Não existe gestão sem entrega. Daí deriva a tradicional ideia de cadeia de valor de Michael Porter. A entrega remete à noção de "valor entregue" ou de "valor público", no âmbito da administração pública. Imaginar gestão sem esse "objeto" remete para a ideia de trabalho como uma mera "pena", como quer o sentido original da palavra (oriundo do tripalium, instrumento romano de tortura).

Gestão (ou trabalho) sem entrega é tortura, é inerte, é vazio. É como gravidez sem feto.

E o controle? Ou os controles? São mecanismos que na verdade podem estar imbricados no próprio processo de gestão de um processo, o que equivale aos chamados controles de primeira linha (vide Novo modelo das Três Linhas do IIA 2020), adotando as visões modernas de governança.

Nesse viés, o "controle" se confunde com a própria gestão. Dizendo melhor, os controles de primeira linha são procedimentos, protocolos, regras, verificações e checagens executadas como parte própria da gestão e execução de um determinado processo. Não há, portanto, controles de primeira linha, se não houver processo, se não houver gestão.

Noutra camada, é possível que exista uma disciplina de supervisão e monitoramento contínuo do desenho e da operação dos controles de um processo de trabalho. Assim, num processo de licitação (talvez o processo de trabalho mais "comum" da administração pública"), é possível (e necessário) que o "passo-a-passo" procedimental seja supervisionado e orientado, a fim de possibilitar que os controles de primeira linha sejam ajustados numa dinâmica de natureza quase cotidiana.

Esses controles (chamados de "segunda linha") têm por objeto os controles de "primeira linha" (e esses, como já dito, estão integrados como parte da gestão e execução de um processo). Não há, portanto, "controles de segunda linha" sem "controles de primeira linha". E não há "controles de primeira linha" sem um processo. E não há processo a ser gerido, se não houver entregas. Uma relação encadeada e interdependente.

A reflexão pode ainda ser estendida ao terceiro nível de controle, espaço da atuação da função de auditoria interna, a avaliadora por excelência. Mantendo distância regulamentar (não "anos-luz" de distância, mas apenas aquela necessária ao julgamento objetivo) do processo, a auditoria interna oferece avaliação com um zoom ampliado, quanto à pertinência, adequação, eficiência e eficácia de controles de primeira e segunda linha e especialmente de sua conexão com as práticas de governança e gerenciamento de riscos organizacionais.

O desenho das três linhas já citado indica esse movimento de especialização dos atores relacionados ao controle, com fronteiras mais exteriores, dos reguladores e órgãos de controle externo, mas o liame que desemboca na boa gestão segue acompanhando toda essa complexificação, como fio condutor de todo esse arranjo, a "corda da caçamba" para que não haja insulamento, tecnocracia, superposições e lacunas.

É esperado que oOs profissionais que atuam numa dessas "linhas" de controle, e até mesmo em organizações especializadas (como é o caso das controladorias públicas) busquem podem até buscar a valorização de seu espaço organizacional, de suas funções, de seus instrumentos e competências. O fato é que todo o arcabouço de controle e auditoria que seja desenhado e posto em prática tem a finalidade de dar segurança à gestão. E a gestão deve parir a entrega de serviços e políticas públicas. Serviços e políticas endereçados ao cidadão, à sociedade, de forma inclusiva, eficiente e sustentável. Esse é o propósito. O mais é (legítima) retórica (legítima) de valorização profissional.