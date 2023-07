Corpo e alma: um olhar para Educação

Imagem: arquivo pessoal.

Nathália Araujo Vieira Bruni, Mestranda na FGV EAESP e Gerente de G&G em multinacional brasileira

Segundo o professor e pesquisador Fernando Luiz Abrucio, da EAESP FGV, compreender a educação é mergulhar nela de corpo e alma. Ao explorarmos o aspecto da alma, que muitas vezes foge à nossa racionalidade diária, podemos identificar alguns elementos essenciais: conhecimento, autonomia e transformação.

Ao considerarmos o conhecimento como um pilar fundamental, recordamos as palavras de Sócrates na filosofia grega: "Só é útil o conhecimento que nos torna melhores". Isso ocorre porque quando aprendemos a descobrir e assimilar novas informações, desenvolvemos independência e, consequentemente, nos fortalecemos ao longo desse processo. Portanto, é importante incentivar cada indivíduo a buscar, por seus próprios meios, maneiras de explorar e absorver uma ampla variedade de assuntos.[1]

Além disso, a instituição escolar é considerada uma forma social, responsável por ampliar as capacidades humanas, preparar as pessoas para moldarem sua própria formação e vislumbrarem a possibilidade de transformar suas condições de vida e da sociedade em que vivem (FELÍCIO, 2010, p. 245). Nesse sentido, ela se torna uma instância político-reflexiva, um local de formação para a prática democrática.[2]

A autonomia desempenha um papel fundamental na educação, permitindo que o indivíduo adquira e formule suas próprias leis e regras durante o processo de desenvolvimento, através das relações estabelecidas com os outros no contexto em que está inserido. Conforme expresso por Freire: "O fato de me perceber no mundo, com o mundo e com os outros me coloca numa posição diante do mundo que não é de quem não tem nada a ver com ele. Minha presença no mundo não é a de alguém que se adapta a ele, mas de alguém que se insere nele. É a posição de alguém que luta para não ser apenas objeto, mas também sujeito da história" (FREIRE, 2015, p. 53).[3]

É fundamental reconhecer e valorizar a importância da autonomia como um elemento essencial para a legitimidade da educação - a alma -, entendendo como ela se desenvolve no processo de aprendizagem por meio do exercício do poder, utilizando os conhecimentos de forma atualizada. Isso nos permite superar as barreiras associadas ao sistema universal de acesso à educação, que impedem que todos progridam da mesma maneira e velocidade, proporcionando autonomia e protagonismo nesse processo.

Assim, a transformação surge como o terceiro elemento central que constitui a alma. Esse fato não se limita apenas à vida do indivíduo e do estudante, a partir da construção mencionada anteriormente, mas também afeta as estruturas e o ecossistema em que estão inseridos. Isso se explica pelo fato de que quanto mais pessoas têm acesso ao conhecimento e adquirem autonomia, com trajetórias e contextos diversos, maior é a transformação baseada em uma diversidade de experiências.

De acordo com os estudos de Bryan Berry, a diversidade de experiências amplia nosso aprendizado, retirando a ideia de que o aprendizado é uma fórmula fixa, o que confere maior equidade e poder na construção das políticas educacionais. Em suma, retomando Abrucio, poderíamos considerar que a alma é a educação e o corpo é a política educacional.

Portanto, reconhecer e garantir os elementos que envolvem a alma em cada indivíduo e estudante é fortalecer a construção da política educacional para todos, com base na mobilidade. Estudos realizados pela FGV demonstram que a educação é a maior ferramenta contra a desigualdade e o principal meio de mobilidade social, o que nos obriga a prestar atenção não apenas à qualidade do ensino público, que é inferior ao ensino privado e faz parte do corpo, mas também a todo o ecossistema que a abrange (a alma).

Notas

[1] Educador do futuro. Disponível em: https://educadordofuturo.com.br/educacao/pilares-da-educacao/#:~:text=Aprender%20a%20conhecer,-Mais%20importante%20que&text=Quando%20n%C3%B3s%20aprendemos%20como%20descobrir,absorver%20os%20mais%20diversos%20assuntos.> Acesso em 09 de maio de 2023.

[2] Para saber mais a respeito, ver: Conhecimento escolar e emancipação.Disponível em: https://www.scielo.br/j/cp/a/Z5pNh5tqzhbtcWmh8JZssvf/?lang=pt > Acesso em 09 de maio de 2023.

[3] FREIRE, P. Pedagogia da Autonomia: saberes necessários à pratica educativa. São Paulo: Paz e Terra: 2011; 50ª ed., 2015.

Referência

FELÍCIO, Helena Maria dos Santos. Currículo e emancipação: redimensionamento de uma escola instituída em um contexto advindo do processo de desfavelização, Currículo sem Fronteiras, v. 10, n. 2, p. 244-258, jul./dez. 2010.