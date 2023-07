Corrupção e o desafio de lidar com um super wicked problem

Imagem: arquivo pessoal.

Duília Dalyana Ribeiro Santos da Nóbrega, Mestra em Ciência Política, doutoranda em Ciência Política na UFPE e professora do Departamento de Sociologia da UEPB. Atualmente pesquisa sobre temas relacionados à accountability, corrupção , violência e democracia

A formulação do termo wicked problem é atribuída aos designers e urbanistas Horst Rittel eMelvin Webber (1973). A expressão foi primeiramente utilizada nos idos de 1973, para se referir a complexidade dos problemas urbanos aos quais teóricos e stakeholders tentavam apresentar soluções,mas que fracassavam diante dos limites estruturais impostos pelas abordagens convencionais.

Traduzindo para o português,um wicked problem pode ser compreendido como um problema capcioso ou perverso, que provoca múltiplas interações com o meio e dificilmente pode ser resolvido atravésde soluções exaustivamente descritíveis. Nestes termos, a corrupção pode ser facilmente identificada como um wicked problem, pois está interligada a vários fatores, tornando difícil encontrar uma solução isolada para resolvê-la.

Na miríade dos critérios adotados por Rittel e Webber (1973) [1] para definir um problema perverso, encontramos argumentos consistentes sobre o notório desafio enfrentado pelos governos, organizações e sociedade em romper com o ciclo da corrupção. Não obstante, entender a natureza complexa do fenômeno e todas suas interconexões - e isto exige um conhecimento aprofundado sobre suas múltiplas causas, consequências e impacto , é a primeira etapa para reconhecer e identificar as falhas sequenciais no enfrentamento da corrupção , não só no Brasil, mas no mundo todo.

Quase quatro décadas depois, Levin et al. (2010) cria uma categoria específica chamada de problemas "super-perversos", cujos graus de complexidade supera a própria tragédia dos problemas perversos. Os autores adicionam quatro características principais ao conceito original, que podem auxiliar na elaboração de políticas adequadas:

I. O tempo está se esgotando: o tempo perdido com experiências frustradas é um tempo que pode ser poupado com ações decisivas;

Continua após a publicidade

II. Quem causa o problema também procura uma solução;

III. A autoridade central para abordar um super wicked problem inexiste ou é fraca;

IV. As respostas políticas ao problema, na maioria das vezes, não pensam nas consequências das decisões tomadas e o impacto delas no futuro.

Por estas razões, podemos considerar que a corrupção também enquadra-se no conceito de um problema "super-perverso" , na medida que provoca efeitos negativos tanto de imediato, quanto a longo prazo e é neste sentido que o tempo em que operam as respostas a este problema importa. Quanto mais as instituições e demais atores legalmente instituídos para agir nesta seara demoram em dar respostas, maior é o dano à sociedade e ao ecossistema humano.

Da mesma maneira, observa-se que parte dos envolvidos no processo de superação da corrupção,também a causa e isso ocorre principalmente quando partidos políticos ou candidatos assumem um discurso antiestablisment, porém na prática, isolam o objeto dos múltiplos sujeitos que devem estar envolvidos da rede de controle e adotam ações pouco transparentes em seus mandatos ou, quando utilizam de mecanismos de responsabilização para fins particulares.

Além disto, a ausência de uma autoridade central ou uma governança centralizada pode dificultar a coordenação das ações voltadas para o controle da corrupção. Ocorre quando estratégias demasiadamente descentralizadas ou difusas comprometem a cooperação global, tornando os países "ilhas de eficiência" que nãolevam em consideração diferentes escalas e contextos geopolíticos.

Por fim , um último dilema ajuda-nos ainda mais a compreender que, a corrupção não é somente um wicked problem, mas um super wicked problem, quando as instituições políticas preferem priorizar interesses políticos com efeitos eleitorais imediatos, à lançar mão de compromissos fixos, consolidados e contínuos para enfrentá-la. Entretanto, a medida que o tempo passa, a tragédia de um problema super-perverso vai criando um cenário de total relativização do fenômeno, desincentivando potenciais iniciativas, tornando o ambiente ainda mais suscetível à corrupção.

Continua após a publicidade

A solução de umproblema perverso ou "super-perverso" no caso da corrupção, requer a inserção de uma rede de cooperação ampla no processo de accountability, que inclua múltiplos setores da sociedade. No entanto, para que isto ocorra, faz-se necessário um conhecimento aprofundado e contínuoacerca de seus contornos. As cortinas foram abertas, mas as luzes sobre o palco ainda estão apagadas.

Nota

[1]Em "Dilemmas in a General Theory of Planning." os autores chegam à conclusão que, para resolver um wicked problem, é preciso, primeiramente, conhecer suas complexidades, interações múltiplas que o fenômeno possui e os vários atores envolvidos no desenho de políticas públicas

Referências

LEVIN, K.; CASHORE, B.; BERNSTEIN, S.; AULD, G. Playing it forward: path dependency, progressive incrementalism, and the "super wicked" problem of global climate change. IOP Conf.Ser.: Earth Environ. Sci. v. 6, p. 502002, 2010.

RITTEL, Horst W. J.; WEBBER, Melvin M. Dilemmas in a general theory of planning. Policy Sci. v. 4, p. 155-169, 1973.