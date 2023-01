Criando pontes entre a teoria e a prática: o diagnóstico competitivo do Programa Rota 2030

Kenyth Alves de Freitas, Doutor em Administração de Empresas pela FGV EAESP e Professor do Grupo Ibmec

Luiz Carlos Di Serio, Doutor em Engenharia da Produção na Escola de Engenharia de São Carlos da USP e Professor da FGV EAESP

André Cherubini Alves, Doutor em Administração pela UFRGS e Professor da FGV EAESP

Alexandre de Vicente Bittar, Doutor em Administração de Empresas pela FGV EAESP e Professor do Grupo Ibmec

Isis de Oliveira Domingues, Doutoranda em Administração de Empresas pela FGV EAESP

É inegável o valor e utilidade das pesquisas desenvolvidas nas universidades e centros de pesquisa brasileiros. Entretanto, uma crítica constante aos nossos pesquisadores é que seus resultados ainda se encontram distantes de auxiliarem a superar os desafios enfrentados por empresas e pela sociedade. Em geral, as publicações científicas, onde são disseminados os resultados da pesquisa acadêmica, têm dificuldade em atingir um público fora da própria academia. Mesmo quando isso ocorre, entender a linguagem acadêmica pode se tornar um verdadeiro pesadelo para gestores e agentes públicos que precisam de soluções de forma rápidas. Daí a importância em se agregar valor através de projetos que unem as duas perspectivas, conectando a robustez metodológica da academia com as evidências empíricas ao longo de anos de atuação prática de profissionais e organizações.

O diagnóstico competitivo do Programa Rota 2030 - Mobilidade e Logística é um bom exemplo de como unir ambos os conhecimentos para construir uma política industrial consistente. O Programa Rota 2030, mais especificamente a linha IV - Ferramentarias Brasileiras Mais Competitivas, visa capacitar as empresas desenvolvedoras de ferramentas para a montagem de automóveis no Brasil. Além dessas empresas, conhecidas como "ferramentarias", o diagnóstico contou com a participação de outros agentes-chave da cadeia de suprimentos automotiva, entre eles montadoras, empresas fornecedoras de serviços especializados de engenharia, serviços especializados de tecnologia da informação e gestão, serviços de fundição e usinagem, e fornecedores de aço.

O diagnóstico foi conduzido por pesquisadores da Fundação Getulio Vargas (FGV) e do Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA), em três fases complementares. Em cada um dessas fases foram aplicados métodos baseados em estudos consagrados na academia, o que incluía coleta de informações com gestores do setor através de entrevistas. Os resultados eram apresentados e discutidos em workshops com a presença das empresas envolvidas e das instituições de pesquisa. A partir dessas discussões, emergiam novos entendimentos que eram incorporados aos resultados do diagnóstico.

Na primeira fase, o diagnóstico focou nos desafios da cadeia como um todo, analisando sete forças competitivas através da ampliação do modelo proposto por Michael Porter. O modelo original considera as dimensões: ameaça de produtos substitutos, poder de barganha dos clientes, poder de barganha dos fornecedores, potenciais entrantes, e a rivalidade entre empresas existentes. No modelo aplicado nessa pesquisa, foram acrescentadas "globalização" e "inovação" às cinco dimensões originais. Os resultados dessa fase indicaram graves problemas de competitividade da cadeia de ferramentarias nacional, apontando que modelos de compartilhamento de recursos poderiam se refletir em geração de mão de obra qualificada, inovação e maior competitividade.

Nas segunda e terceira fases, buscou-se analisar a competitividade das ferramentarias nacionais, avaliando, respectivamente, as ferramentarias sob a ótica dos clientes e das próprias empresas. Na Fase 2, treze atributos-chave dos produtos e serviços prestados pelas ferramentarias foram avaliados na percepção dos clientes (montadoras), previamente identificados a partir de entrevistas com representantes da indústria. A avaliação envolveu dois aspectos: a importância que cada atributo tem para o cliente; e o desempenho da ferramentaria para cada um dos atributos, também avaliado pelos clientes. A Fase 3 levantou a percepção das próprias ferramentarias participantes sobre três aspectos-chaves: prioridades competitivas (custos, qualidade, flexibilidade, velocidade e confiabilidade); percepção de desempenho; e gestão dos processos associados às cadeias produtivas e de suprimentos. Os resultados de ambas as fases podem ser acessados pela página do Centro de Inovação da FGV (links no final dessa matéria).

A partir desses resultados, os gestores da cadeia automotiva definiram cinco grandes desafios para competitividade do setor que demandavam uma solução conjunta, sendo eles: compras coletivas de matéria prima; padronização de componentes; compartilhamento de ativos de produção; dificuldades com fluxo de caixa; e fabricação especializada em aços. Para cada desafio foi formada uma comissão que envolvia gestores das montadoras e dos fornecedores, sob o suporte técnico dos pesquisadores da FGV e do ITA. Através de discussões em grupo e avaliação de documentos, as comissões apontaram os primeiros planos de ação para endereçar os desafios do setor, como criação de plataformas colaborativas, estabelecimento de normas comuns, formulação de parcerias com empresas de outros setores e o teste de soluções conjuntas. Espera-se que essas comissões tragam soluções para os gargalos mapeados, avançando na reformulação do próprio modelo de negócio do setor de ferramentaria no país.

Experiências como a do diagnóstico competitivo do Programa Rota 2030 sugerem que a colaboração de profissionais de diferentes formações pode ser importante para endereçar problemas complexos, incorporando conhecimentos acadêmicos e práticos em objetivos em comum.

Para ter acesso aos resultados do diagnóstico competitivo, favor acesso o link abaixo:

https://eaesp.fgv.br/centros/centro-inovacao/projetos/rota-2030

Continua após a publicidade

Agradecimentos: Esta pesquisa foi financiada pelo programa prioritário do capítulo III do Rota 2030, das Ferramentarias Brasileiras Mais Competitivas, coordenado pela Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa (Fundep).