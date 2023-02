Crise política no Rio Grande do Sul

Foto: Arquivo pessoal.

O ano mal começou e o Estado Gaúcho inicia Governo e Legislatura com dossiê das escolas e requerimento de CPI da Corsan.

Rodrigo dos Reis, Bacharel em Geografia e acadêmico em Direito na UFRGS. Oficial do MPRS

Na tentativa de manter coesa e angariar mais adeptos à base aliada de seu governo, Eduardo Leite (PSDB) vai colecionando desafetos pelo caminho entre os Parlamentares.

O Republicanos, partido que conta com (05) Deputados, não está contente com as migalhas que caem da mesa do Palácio Piratini. Nem mesmo a recente presença do ex-vice-presidente da República e atual Senador eleito pelo Estado, Hamilton Mourão, foi capaz de acalmar a insatisfação dos parlamentares, que ameaçam deixar o Governo.

O Partido Liberal (PL), que conta com cinco (05) Deputados, também demonstra resistência, já que Onyx Lorenzoni, principal opositor de Leite na disputa eleitoral, passou a campanha denunciando irregularidades na privatização da Corsan - empresa que está na mira de uma possível CPI da Assembleia Legislativa do Estado (ALRS).

A despeito da coleção de liminares impedindo a finalização do contrato, nesta semana o Presidente do Sindiágua ajuizou ação popular no Tribunal de Justiça (TJRS) denunciando ausência de licitação, prejuízo ao erário, conflito de interesses e uso privilegiado de informação sigilosa, o que pode desnudar a ocorrência de crime contra a administração pública e ato de improbidade administrativa de agentes públicos, que podem ter favorecido a empresa vencedora do Leilão.

Não bastasse o mal-entendido envolvendo a venda da estatal, a Deputada Sofia Cavedon (PT) apresentou na Comissão de Educação dossiê dando conta de que oitenta e quatro (84) escolas no Estado estão em situação de precariedade estrutural, inclusive sem PPCI ou em perigo de desabamento, como no caso das Escolas São Luiz Gonzaga (Veranópolis), Adelina Cunha (Parobé), Castro Alves (São Jerônimo), Professora Sylvia Mello (Pelotas), Protásio Alves (Porto Alegre) e Neusa Mari Pacheco (Canela).

O dossiê das escolas traz ao tabuleiro da insatisfação política o Partido Democrático Trabalhista (PDT). Herdeiro do legado de Leonel Brizola, líder político que acreditava ser a educação o único caminho para emancipar o homem, o partido, que conta com quatro (04) Deputados na ALRS, tem por tradição e identidade política associar-se à causa, vangloriando-se dos feitos brizolistas. Como explicar ao povo gaúcho o descaso com 84 escolas do Estado, cuja estrutura precária coloca em risco a vida de crianças e adolescentes?

Fato é que avança na Assembleia Legislativa a CPI da Corsan, que já conta com quatorze (14) assinaturas, faltando apenas a adesão de mais cinco (05) Parlamentares. Soma-se a isso a revolta e ameaça de greve do funcionalismo público no Estado, cujos salários já acumulam redução real de quase 10% em quatro anos, enquanto Governador e Deputados aumentaram seus próprios salários.