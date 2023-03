Da presidência da Câmara à governabilidade

Foto: arquivo pessoal.

Simone Diniz, Cientista Política, Professora do Departamento de Ciências Sociais da UFSCAR, Editora chefe da Teoria & Pesquisa: Revista da Ciência Política, membro da Associação Brasileira de Ciência Política - ABCP

Governantes de Estados com pouca tradição democrática costumam dar pouca atenção às instituições políticas. Passado pouco mais de trinta anos de retomada do regime democrático no Brasil, a classe política e a sociedade começaram a se dar conta que instituições importam, e mais do que isso, os agentes políticos que as controlam importam e muito. Tomemos como exemplo as eleições para a mesa diretora da Câmara do Deputados.

Até 2005 a escolha dos presidentes da Câmara era tratada quase exclusivamente como assunto interna corporis, com pouquíssimo ou nenhum destaque dado pela mídia convencional. Embora regimentalmente fosse previsto a montagem de chapas, escrutínio secreto etc., sabia-se de antemão que o partido com a maior bancada teria o seu representante eleito, ou no máximo, que a segunda maior, levaria a presidência. Foi assim com Ulysses Guimarães (PMDB, 1987-1989), Paes de Andrade (PMDB, 1989-1991), Ibsen Pinheiro (PMDB, 1991-1993), Inocêncio Oliveira (PFL, 1993-1995), Luís Eduardo Magalhães (PFL, 1995-1997), Michel Temer (PMDB, 1997-1999 e 1999-2001), Aécio Neves (PSDB, 2001-2002), Efraim de Moraes (interino, PFL, 2002-2003), João Paulo Cunha (PT, 2003-2005).

A "tradição" foi quebrada por Severino Cavalcanti do PP, que deveria presidir a Casa no período 2005-2006, mas ficou pouco mais de seis meses no cargo. A eleição de Cavalcanti significou uma derrota histórica para o então governo petista, que cometeu o equívoco de permitir que dois candidatos do partido concorressem a um cargo majoritário, os deputados Virgilio Guimarães (PT- MG) e Luis Eduardo Greenhalg (PT-SP). A cobrança de "mensalinho" levou à renúncia de Cavalcanti e o governo conseguiu eleger seu aliado de longa data, o deputado Aldo Rebelo (PCdoB, 2005-2007).

Passado o susto, por um curto período retomou-se a "normalidade", e a maior bancada ou um partido da coalizão, assumiu a presidência. Novamente foi assim com a eleição de Arlindo Chinaglia (PT, 2007-2009), Michel Temer (PMDB, 2009-2010), Marco Maia (PT, 2011-2013), Henrique Eduardo Alves ((PMDB, 2013-2015), Eduardo Cunha (PMDB, 2015-2016).

Recentemente, esse ciclo foi quebrado, para então ocorrer a volta de presidentes oriundos de bancadas minoritárias: Rodrigo Maia do PFL para dois mandatos (2016-2021) e Arthur Lira (PP, 2021-2023 e 2023-2025).

À exceção das gestões de Severino Cavalcanti, no primeiro governo Lula e de Eduardo Cunha no segundo mandato da Presidente Dilma, a relação entre os Presidentes da República e os dirigentes da Câmara dos Deputados foi de cooperação. Este é um dos "segredos eficientes" do presidencialismo multipartidário brasileiro. Decorre desse aspecto, juntamente com os poderes legislativos do Presidente e a formação de coalizões partidárias, o sucesso presidencial na aprovação de sua agenda de políticas públicas, a chamada governabilidade.

Os poderes legislativos do Presidente da República no Brasil são de duas ordens: os proativos como por exemplo a possibilidade de emissão de medidas provisórias, iniciativa concorrente com o Legislativo na grande maioria das áreas de políticas públicas, iniciativa exclusiva em outras, por exemplo em temas relativos ao funcionalismo público, além de poder encaminhar projetos de lei com prazo pré determinado para deliberação, denominada de "urgência constitucional" a qual estabelece o prazo de 45 dias para apreciação em cada uma das Casas Legislativas, bem como o poder reativo, que é a possibilidade de vetar total ou parcialmente projetos aprovados pelo Legislativo. Tais prerrogativas não são especificidades nacionais ou do sistema presidencialista. Em termos comparativos, os presidentes da Argentina e do Chile têm poderes legislativos mais amplos até que o brasileiro.

No que se refere ao sistema parlamentarista, conforme aponta Tsebelis (1997:) "o poder executivo (o governo) controla a agenda e o poder legislativo aceita ou rejeita as propostas". No presidencialismo o poder legislativo é copartícipe da agenda governista. Pode-se auferir, portanto, que a cooperação entre os Poderes é central, a começar por uma boa relação entre governo e aqueles que presidem as Casas Legislativas.

Um erro imperdoável que nenhum governante pode cometer, especialmente, os que dispõem de amplos poderes legislativos, é acreditar que pode governar à revelia do Legislativo.

O Presidente Lula já deu mostras que compreende que as Mesas Diretoras das Casas Legislativas são chave para o sucesso da agenda presidencial. Como político experiente e perspicaz que é, sabe que não é prudente desgastar a relação com Arthur Lira, que também já se mostrou, para o azar do Presidente Bolsonaro, ser um político hábil e pragmático.

Para além de estar na linha sucessória em caso de vacância da Presidência da República, ao presidente da Câmara dos Deputados cabe organizar e conduzir a pauta de proposições legislativas. Por determinação legal, projetos de lei apresentados pelo Poder Executivo iniciam seu processo de tramitação pela Câmara dos Deputados. Não seria um bom começo para o Executivo ter alguém no comando da Casa pouco disposto a cooperar com o governo, daí o empenho do Presidente Lula em conter a sua base, apaziguar os ânimos e apoiar a eleição de Lira.

Não se trata, necessariamente, do chamado "toma lá, dá cá", mas algo que é inerente à política: negociar a fim de que decisões possam ser tomadas. Afinal é para isto que governos são eleitos.

Oxalá os próximos anos sejam de menos percalços na relação entre Executivo e Legislativo, de tal modo que opositor político seja apenas um adversário e não o inimigo a ser eliminado.

Referência

TSEBELIS, George. (1997), "Processo Decisório em Sistemas Políticos: Veto Players no Presidencialismo, Parlamentarismo, Multicameralismo e Pluripartidarismo". Revista Brasileira de Ciências Sociais, vol. 12, nº 34, pp. 89-118.

Nota

Este artigo é fruto de uma parceria estabelecida com a Associação Brasileira de Ciência Política (ABCP), com o objetivo de divulgar o conhecimento científico produzido por seus associados e oferecer subsídios ao debate público.