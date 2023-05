Desequilíbrio ESG: Quando o "G" Ofusca o "S" e o "E" na Estratégia das Empresas

Fonte: Arquivo pessoal.

Ligia Maura Costa, Advogada, Professora titular na FGV EAESP, Coordenadora do FGVethics, Presidente da Comissão Permanente de Governança e Integridade da OAB-SP, Conselheira Independente

A maioria das grandes empresas consideram as práticas ambientais, sociais e de governança corporativa ("ESG") como necessárias para a criação de riqueza sustentável e inclusiva, no longo prazo. A sigla ESG representa as três letras da moda no mundo dos negócios de hoje. Essas letras trazem num amálgama particular a responsabilidade social corporativa como modo de tratar os stakeholders, para evitar danos ambientais, cuidar das boas práticas trabalhistas e melhorar a governança corporativa. Apesar da importância do ESG, pouca ou nenhuma atenção é dada para o desequilíbrio existente entre a letra "G" e as letras "E" e "S".

Já há algum tempo, as propostas "G" recebem forte apoio dos acionistas e dos gestores. Até há pouco tempo, propostas ambientais e sociais tinham quase nenhum apoio dos gestores ou dos grandes acionistas. Muitas propostas bem-sucedidas "G" nada tinham qualquer relação com meio ambiente, com trabalhadores, com questões de gênero, com diversidade étnica ou inclusão. Ao contrário, essas propostas "G" promoviam apenas a primazia dos acionistas majoritários, através de uma maior abertura para o mercado, com foco em mudanças relacionadas à remuneração de lucros, por exemplo.

Antes de surgir o ESG, os acionistas minoritários eram espremidos pelos majoritários, na busca da maximização dos lucros, num modelo Friedman de ser[i]. As atitudes de algumas empresas iam frontalmente de encontro com o que a sociedade civil buscava na agenda ESG, assim como com as declarações públicas dessas empresas. O resultado não poderia ser outro: a maximização dos lucros a qualquer preço no curto prazo, em detrimento da criação de riqueza sustentável e inclusiva no longo prazo. O ESG tem por foco a criação de riqueza sustentável e inclusiva. Por isso, é preciso maior ênfase no "E" e no "S". Se são implementadas somente políticas "G", o resultado será uma maior concentração de retornos aos acionistas, buscando oportunidades de lucro no curto prazo ou estratégias que envolvam sérios riscos aos stakeholders, acarretando então pressão nos custos e, muito provável, nos programas de compliance e integridade das empresas.

ESG requer um compromisso único e de longo prazo. Mesmo as grandes empresas precisam de anos de investimento em políticas ESG para alcançar um crescimento sustentável e inclusivo. É preciso perseverar em tempos difíceis na busca de lucros de forma ética, íntegra, sustentável e inclusiva. Pode até mesmo ser necessário reduzir dividendos para manter o pagamento de salários dignos aos trabalhadores ou para proteger o meio ambiente. É um desafio considerável para todos um sistema de governança corporativa que sujeita as empresas a quedas nos lucros, no curto prazo, em decorrência de estratégias "E" e "S". Por essa razão, é cada vez mais comum encontrar um desequilíbrio entre os compromissos "E" e no "S" e a abordagem relativa à governança corporativa.

Muitas empresas desejam fazer a transição para o modelo de empresa ESG. Mas, é necessário paciência e disposição para enfrentar adversidades. Tal transição exige muitas outras coisas, além de retornos expressivos aos acionistas. A criação de riqueza sustentável e inclusiva não se faz por meio de uma mera proposta na assembleia geral de acionistas. São muitas as pressões que sofrem as empresas para a geração de retornos imediatos. O sentimento do acionista poderá ser de querer abandonar a estratégia ESG, diante de perturbações econômicas imediatas, o que trará menor apoio para propostas que enfrentam as mudanças climáticas, por exemplo. O longo prazo é a meta, mesmo diante da visão tentadora de lucros no curto prazo, visão geralmente imprudente. Cada vez mais os acionistas e os gestores devem ser os guardiões da implementação das estratégias sustentáveis e inclusivas, voltadas à criação da riqueza durável.

Um sistema de governança corporativa traz responsabilidade aos acionistas e gestores, ao mesmo tempo em que traz espaço para equilibrar as necessidades dos stakeholders para a execução de um plano sustentável e inclusivo de longo prazo. Desta forma, as empresas podem concentrar os recursos de modo mais eficaz, guiadas pela vontade de apoiar a criação responsável de riqueza de que tanto precisam os trabalhadores, o meio ambiente, os stakeholders e a sociedade como um todo. As empresas e seus gestores não podem continuar adotando políticas "G" que colocam as preferências do mercado acima de tudo. As empresas devem assumir a responsabilidade de sustentar políticas corporativas sustentáveis e inclusivas, políticas essas que elas, aos quatro ventos, proclamam abraçar; e, isso mesmo quando a situação econômica não é favorável.

Nota

[i] Milton Friedman. The social responsibility of business is to increase its profits. The New York Times Magazine, 13 de setembro de 1970. Disponível em http://websites.umich.edu/~thecore/doc/Friedman.pdf.