Desrevelando Bolsonaro

José Antonio G. de Pinho, Professor Titular Aposentado - Escola de Administração UFBA. Pesquisador FGV EAESP

O processo tradicional de revelação de fotos (em papel) se compõe de cinco fases, descritas de forma bem sintética a seguir: 1) revelação: a revelação se dá através de um produto químico chamado "revelador", onde ocorre a transformação dos haletos de prata presentes no filme. A imagem vai surgindo gradativamente até ficar visível; 2) interrupção: é usado necessariamente um produto químico para interromper a ação do revelador; 3) fixação: alguns vestígios dos haletos de prata podem permanecer sobre a fotografia, vindo a causar danos à ela. Assim, é usado um outro produto químico, um fixador, para tornar os cristais de prata solúveis em água; 4) lavagem: esta fase objetiva retirar os resíduos químicos da foto para ela se tornar mais durável e de qualidade; 5) secagem: esta fase, a última, pode se dar de forma natural ou com uso de estufas.

Vamos usar essa imagem para pensar no surgimento de Jair Bolsonaro como figura pública, imaginando, evidentemente, uma fotografia que leva anos para se revelar. O ponto de partida parece ser seus tempos finais no Exército, quando começou a mostrar quem era, início do processo de revelação. Não ocorreu o processo de interrupção e ele foi em frente. Saído do Exército, abraçou a carreira política como Vereador, no Rio de Janeiro, por temer represálias por parte da Arma, ou seja, buscou imunidade. Ficou pouco tempo no Palácio Pedro Ernesto, candidatando-se logo a um mandato para a Câmara Federal saindo vencedor, o que se deu por sete vezes. Durante os seis primeiros mandatos, obteve uma votação regular, sem causar espanto e teve um desempenho medíocre, transitando no baixo clero. No entanto, após aparecer em programas de TV de apelo popularesco, consegue se tornar conhecido, virar "celebridade". Neste momento, é acionada a interrupção, fase imprescindível do processo ao que se segue a fixação, quando a imagem dele começa a aparecer de forma mais nítida, mostrando de forma clara sua fotografia, quem era, o que pretendia e o que tinha a oferecer.

Por várias de suas declarações, ficava claro que projetava uma imagem reacionária, de violência, um perfil de atraso e líder de uma direita nunca vista no Brasil democrático, inaugurando a extrema-direita. Lavado e secado, sua imagem revelava todo esse portfólio. Com os 400 mil votos da última disputa para a Câmara, pleiteou o cargo máximo da Nação, a Presidência, saindo vencedor. Ao longo de seu mandato, chancelou tudo que se sabia dele, e, indo além, por conta da ocupação do cargo, produziu um caudal de destruição em todos os setores de atuação governamental. Revelou um apetite para concorrer à reeleição, e fez de tudo para lograr êxito, lançando mão de expedientes nada republicanos, conspirando contra as instituições democráticas, questionando as (seguras) urnas eletrônicas e o resultado das eleições, causando confusão e insegurança social.

Recolhe-se a um silêncio ensurdecedor por quase quarenta dias. Na véspera da diplomação do novo Presidente pelo TSE, faz uma prédica para um pequeno grupo de fiéis, carregada de ambiguidade, com fortes tons de cinza. Retorna ao seu isolamento em sua caverna, se esconde, se recolhe ao Palácio, se cala. Não se pronuncia sobre o futuro da Nação, não governa (talvez a que cause menos espanto), mas ainda tenta destruir o que pode em seus últimos dias de uso da caneta. A fala proferida podia ser interpretada de forma particular por cada um. Exalava um toque de que estaria à disposição do povo para continuar à frente do poder, bastando apenas um chamado do povo para ele ir realizar o seu destino, ou seja, até para esta missão que exige um comportamento de líder, ele delega responsabilidades. Fica escondido atrás dos grupos que foram se colocar em frente aos quartéis clamando por uma intervenção militar, deixando seus fanáticos fiéis ao relento. O número de aderentes é irrisório. Neste domingo (18/12), foram 3 mil em Brasília.

Sem avançar mais no desempenho de seu mandato, cabe agora olhar para o que estamos chamando de processo de "desrevelação" de Bolsonaro, o inverso do descrito ao início desse texto. Vamos imaginar o que seria o apagamento de Bolsonaro. De início, não há como negar que tenha tido uma votação expressiva, o que se deveu a determinadas condições particulares, como a abertura indiscriminada das torneiras financeiras para o Congresso Nacional, que inundou as bases dos congressistas com dinheiro à rodo, ainda mais sustentado pelo excrescente Orçamento Secreto, uma parceria entre o Executivo e o Legislativo. Apesar de ter abocanhado cerca de 4 milhões de votos de seu concorrente (em relação ao primeiro turno), tudo que foi acionado não alcançou o resultado desejado.

A pergunta a ser feita neste momento é: como se dará a "desrevelação" de Jair Bolsonaro nos próximos meses? Consideramos a existência de seis grandes grupos originariamente apoiadores do presidente: 1) os que já caíram fora: 2) os que estão em cima do muro; 3) os bolsonaristas de carteirinha; 4) os que podem cair fora em breve; 5) os militares e 6) os evangélicos. Essas categorias não são absolutamente impermeáveis, devendo ocorrer uma forte migração, principalmente, no nosso entender, para a de número 4. Pelo exposto, a "desrevelação" já teve início.

O primeiro grupo, representado pelo Centrão, talvez seja o mais forte. Tão logo o TSE proclamou o resultado final da eleição e a Nação ainda tomando consciência do significado de tudo isso, o Presidente da Câmara, Arthur Lira (PP), já se postava frente aos meios de comunicação para o reconhecimento do resultado finalístico. Ora, Lira possui dois chapéus, este mencionado, mas também o de comandante do Centrão. Isso em si não deve causar estupefação, pois fosse outro o veredicto das urnas, o Centrão faria o mesmo discurso, só mudando o nome do presidente. Foi o Centrão, na plenitude de sua forma, pensando em 2023. Mas o que causou mais espanto foi o próprio líder do Presidente na Câmara, Ricardo Barros, também do PP, estar junto seguindo seu líder partidário e já esquecendo do seu líder superior. Movido pelo pragmatismo, também focava no futuro que pode durar quatro anos. Não cabendo exatamente nesse grupo, o vice-presidente Hamilton Mourão, que desde muito tempo havia sido escanteado pelo presidente, com sua vitória para o Senado riograndense, começa sua carreira solo. Certamente irá disputar a liderança da extrema-direita, contribuindo para a "desrevelação" do seu chefe por mais 10 dias.

O grupo 2, "os em cima do muro", merece uma reflexão. O estar em cima do muro não constitui um estado estacionário, pois comporta os que estão já com um pé para se jogar para o outro lado e os que ainda não sabem o que vão fazer. Estes precisam de mais algum tempo para decidir se vão ficar como estão ou se vão pender para outro campo. Podem realizar movimentos discretos, hesitantes, podem barganhar (se Jair e seu grupo ainda tiverem o que oferecer). Um caso mais vistoso é o do governador eleito de São Paulo, Tarcisio de Freitas, ganhador da mega sena da última eleição: de um anônimo a governador do Estado mais forte da Federação. Indiscutível cria do bolsonarismo, já começa a se sentir incomodado com a pressão que seu antigo chefe pode exercer sobre si. Também desejoso de encontrar e construir seu campo próprio, pode, com o tempo, descer do muro, participando em cheio do "desrevelamento" do seu antigo chefe. Já declarou que não é bolsonarista raiz, apenas bolsonarista, irritando antigos companheiros. Em breve, quiçá, pode dizer que também não é tronco do bolsonarismo. Este caso, tão expressivo para a sustentação do movimento bolsonarista, poderia causar uma sangria, ou até mesmo uma hemorragia nas expectativas de Bolsonaro continuar na vida política. Um argumento forte para os governadores se encontra em terem que manter relações com o Poder Federal, um fato e um álibi. É o caso de Romeu Zema, reeleito por MG, apoiador de Bolsonaro, mas que, agora, vai querer construir uma trilha própria. Potencial candidato ao Planalto em 26, não vai alimentar um adversário. O mesmo vale para Tarcísio. A ver Ratinho Jr no Paraná.

No que tange ao Grupo 3, os bolsonaristas de carteirinha, alguns já ficaram pelo caminho, com derrota nas últimas eleições, outros se elegeram, mas com votações bem inferiores às alcançadas em 2018 (caso de Hélio Lopes e o próprio filho Eduardo). O passar do tempo, ou seja, os próximos meses e anos, dirão se ainda existe bolsonarismo. Se o "desrevelamento" for se concretizando, pode-se esperar uma debandada, ficando a nata do bolsonarismo raiz, o que inclui os três zeros. Um outro fator deve ser levado em conta, a multa aplicada pelo TSE ao PL, partido de Bolsonaro, pode ser um catalisador da saída de parlamentares que não queiram arcar com a penúria financeira, o que é pertinente em ambientes onde o pragmatismo vale mais que a identificação ideológica.

Sobre o grupo 4, os que podem cair fora em breve, são aqueles que entendem ser Jair Bolsonaro um ser político terminal, "insalvável". Vale chamar a atenção para um recente pronunciamento do Deputado Federal (MDB-RJ), Otoni de Paula, vice-líder do Governo na Câmara, bolsonarista de quatro costados, que não tergiversou e chamou o atual presidente de covarde por suas mensagens dúbias, alimentando a militância acampada em frente a quartéis. Chegando a esse ponto, Otoni é forte candidato a deixar as hostes bolsonaristas em breve. Em outras palavras, Bolsonaro passa a ser visto como um enganador.

Tratando do grupo 5, os militares, carece de se fazer uma distinção. De um lado, está a divisão daqueles que fizeram parte do governo, na cifra de uns 8 mil oficiais, que certamente irão chorar pelo espaço perdido. Por outro lado, os altos escalões que, ao que tudo indica, não devem embarcar na proposta golpista do ex-capitão. Sobre o grupo 6, os evangélicos, pairam dúvidas profundas sobre que posição irão adotar. Quais os pastores que insistirão em apoiar alguém que vacilou tanto? Seguindo a metáfora adotada, estamos na fase da fixação, mas só que ao contrário, é a fixação do derrotado, do fraco, do covarde, que não tem nada ou quase nada a oferecer a quem ainda acredita nele.

Na verdade, o processo de "desrevelação" é de combustão (também um processo químico, causado por agentes externos, como visto até agora, ou espontâneo), promovida pelo próprio Bolsonaro, que não administra bem a palavra. Caso consiga se safar dos processos que o acometem, agora sem foro privilegiado, pode pensar na eleição de Prefeito do Rio em 2024 ou tentar a Câmara Federal, seu habitat natural em 2026. Ou, ainda, a Presidência, o que dependerá do desempenho do PT e Lula no governo, todas elas possíveis caso até lá não esteja extinto o bolsonarismo. Vale notar que não tem como dizer se a "desrevelação" será um processo lento ou rápido. Vai ser um jogo muito estudado, onde um opositor examina as fraquezas do outro e defecções podem precipitar outras.