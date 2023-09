Digitalização a Serviço das Pessoas: segurança, praticidade e transparência para os assentamentos funcionais dos servidores e servidoras públicas federais

Imagem divulgação

Equipe SGP/MGI[1]

O tema da digitalização de serviços públicos veio para ficar na administração pública federal brasileira. Mas longe de ser uma panaceia para todos os males da gestão, trata-se apenas de uma poderosa ferramenta para aperfeiçoar métodos de trabalho e transformar velhas formas de fazer, garantindo mais segurança, praticidade e transparência aos processos e entregas da administração pública junto à sociedade e aos próprios servidores e servidoras em âmbito federal.

Um bom exemplo disso é o projeto Fábrica de Digitalização de assentamentos funcionais dos servidores e servidoras públicas federais, a cargo da Diretoria de Centralização de Serviços de Inativos, Pensionistas e Órgãos Extintos (DECIPEX) da Secretaria de Gestão de Pessoas (SGP) do Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos (MGI). Atualmente, essa diretoria faz a gestão de 180 mil aposentados, pensionistas e anistiados políticos. A essa principal atribuição se somou outra, dispondo sobre a guarda, organização, tratamento, higienização, digitalização e disponibilização dos assentamentos funcionais de aposentados e pensionistas pertencentes aos órgãos centralizados. Atualmente, sob a gestão da DECIPEX, estão 8,3 mil metros lineares de documentos funcionais, sendo 4,5 mil metros lineares referentes aos servidores aposentados e instituidores de pensão e 3,8 mil metros lineares referentes a documentos funcionais de ex-servidores de órgãos extintos.

Como se sabe, o histórico profissional de todos os servidores e servidoras está materializado num assentamento funcional. Nele constam registros e informações administrativas que comprovam a sua trajetória profissional, os seus direitos e obrigações. Dentre os documentos que compõem um assentamento estão as progressões funcionais, as cessões, os remanejamentos e a concessão das aposentadorias. Esses documentos registram a vida funcional dos servidores e servidoras ao longo de todo o seu ciclo laboral pela administração pública federal.

Dada essa relevância, a Fábrica de Digitalização pretende tornar acessível, em meio digital, os assentamentos funcionais sob a responsabilidade da DECIPEX, bem como racionalizar o volume documental para digitalização e armazenamento dos documentos, eliminando-se os documentos destituídos de valor legal que estejam arquivados nos assentamentos funcionais, conforme estabelecido no código de classificação e tabela de temporalidade e destinação de documentos relativos às atividades-meio do Poder Executivo Federal e na legislação arquivística vigente.

O projeto foi concebido a partir da ideia de uma linha de produção fabril, na qual cada equipe se responsabiliza por uma etapa do fluxo de trabalho. Todas as atividades seguem as orientações da Portaria Normativa nº 9, de 01 de agosto de 2018, que trata da criação do Assentamento Funcional Digital (AFD), instituído no âmbito dos órgãos e entidades integrantes do Sistema de Pessoal Civil da Administração Federal (SIPEC) e que engloba os servidores públicos federais, os empregados públicos contratados temporariamente, os residentes, os estagiários, os militares de ex-territórios e os participantes do Programa Mais Médicos. A referida Portaria também exigiu que se digitalizasse o passivo de assentamentos funcionais físicos gerados até 2016. Atualmente, estima-se a existência de 650 mil assentamentos físicos de aposentados e pensionistas que, por exigência legal, possuem o prazo de guarda de 100 anos.

Continua após a publicidade

Para dar conta da complexidade e volume de trabalho exigido, o fluxo laboral percorre seis etapas: triagem, numeração e higienização, digitalização, conferência de qualidade, remontagem, certificação digital e inserção de arquivos no sistema. De modo bastante esquemático, na triagem, a equipe faz a organização física da pasta, separando e ordenando os documentos em três seções: a primeira é a vida funcional, a segunda é a aposentadoria e a terceira é o pagamento da pensão. Na segunda etapa, a equipe realiza a numeração de todas as páginas e a higienização dos documentos, retirando-se objetos prejudiciais à digitalização como grampos e clipes, além de inserir a Declaração de Conclusão da Digitalização. Em seguida é realizada a digitalização propriamente dita dos documentos e gerados os arquivos digitais. Na conferência de qualidade verifica-se se o arquivo digital contém algum problema, como a falta de páginas ou informações incompletas e se o mesmo corresponde exatamente ao documento original. Posteriormente, realiza-se a remontagem do assentamento para arquivamento em suas respectivas caixas. Só então ocorre a certificação digital para a inserção dos documentos no Sistema de Gestão de Pessoas (SIGEPE-AFD).

A transformação dos assentamentos funcionais físicos em digitais proporciona maior segurança, praticidade e transparência no acesso às informações necessárias para a concessão e manutenção de benefícios e no atendimento de demandas de órgãos judiciais e de controle. O acesso simultâneo aos documentos diminui o tempo de atendimento às demandas, reduz custos relacionados ao armazenamento e ao manuseio dos documentos em meio físico e os riscos de acidentes com o acervo. Como exemplo, a pesquisa e obtenção de um documento físico que está sob a guarda de outro órgão pode demorar cerca de 90 dias. Com o documento digitalizado, a pesquisa pode ser realizada no sistema em tempo real.

A nova fase do projeto é ambiciosa e prevê a digitalização do acervo funcional da DECIPEX até o final de 2026, podendo, inclusive, incluir o acervo de toda a Administração Pública Federal direta. Com o intuito de agregar valor social à ação, está em estudo o estabelecimento de parcerias com entidades da sociedade civil sem fins lucrativos para contratarem pessoas com deficiências para realizarem o tratamento documental e a digitalização do acervo. Desta maneira, alia-se os benefícios da digitalização aos da promoção social. Essa proposta promoverá a empregabilidade das pessoas com deficiências e apoiará a implementação das políticas públicas voltadas para esse segmento social.

Com isso, a transformação digital de serviços no governo federal passa também a desempenhar papéis que vão além da necessária modernização tecnológica da Administração Pública Federal, tornando mais eficiente, eficaz e simples a interação entre o cidadão e o Estado. Isso irá melhorar significativamente a experiência dos cidadãos e dos próprios servidores, já que haverá redução de tempo e de recursos gastos no acesso a tais serviços.

A Fábrica de Digitalização se converte, assim, em parte importante de um processo mais amplo de transformação positiva da Administração Pública Federal, potencializando benefícios aos cidadãos, servidores, pensionistas e ao próprio Estado brasileiro.

Nota

[1] Pela Secretaria de Gestão de Pessoas (SGP) do Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos (MGI), participaram da elaboração deste artigo: José Celso Cardoso Jr. (Secretário de Gestão de Pessoas), Regina Coeli Moreira Camargos (Secretária-Adjunta de Gestão de Pessoas), Marco Aurélio Alves da Cruz (Diretor de Centralização de Serviços de Inativos, Pensionistas e Órgãos Extintos), Irene Albuquerque Azevedo Gomes (Coordenadora-Geral de Gestão de Acervos Funcionais) e Ronan Ribeiro Côrtes (Coordenador de Assentamentos Funcionais Digitais).