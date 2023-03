Dinheiro dá em árvore

Foto: arquivo pessoal

Emiliano Lobo de Godoi, Professor da Escola de Engenharia Civil e Ambiental da Universidade Federal de Goiás

Ao contrário do que diz o antigo ditado que "dinheiro não dá em árvore", basta olhar de maneira mais cuidadosa para a natureza que poderemos sentir seus efeitos em nossas vidas. É fato que notas de dinheiro não brotam em vegetais, mas por meio de suas folhas, troncos e raízes surgem o ar puro, o vapor de água, a redução da temperatura, a infiltração da água no solo e a manutenção de nascentes. Tudo isso não vale muito dinheiro?

Entender a vegetação, compreendendo os serviços ambientais que ela presta e nos devolve em forma de qualidade de vida que, muitas vezes, o dinheiro não traz, é um grande passo para a nossa própria preservação. Árvores reduzem as inundações, abrigam os pássaros que espalham as sementes e comem os insetos, reduzindo pragas e doenças. Quanto vale tudo isso?

A vegetação exerce um papel fundamental na remoção de material particulado e gases da atmosfera. Em áreas urbanas isso se torna ainda mais necessário. As folhas das árvores podem absorver gases poluentes originados pela queima incompleta que os automóveis fazem de seus combustíveis e prender partículas sob sua superfície. Qual o preço de um ar mais puro?

A má qualidade do ar pode prejudicar a saúde por toda a vida. De acordo com o relatório Air Quality Life Index (AQLI), da Universidade de Chicago, dos Estados Unidos, a inalação de um ar poluído reduz em 1,9 ano a expectativa média de vida em todo o mundo. Enquanto isso as árvores trabalham silenciosamente para filtrar o nosso ar e alongar nossas vidas.

A baixa umidade em determinadas épocas do ano compromete significativamente a saúde das populações, em especial, as que vivem nas cidades. Essa baixa umidade afeta as vias respiratórias e promovem reações alérgicas, o ressecamento e sangramento de mucosas, além de diversos outros malefícios. Enquanto isso, uma árvore com copa de 10 metros de diâmetro é capaz de bombear para a atmosfera mais de 300 litros de água, em forma de vapor, em um único dia. Quanto vale termos um ar mais úmido para respirar?

Continua após a publicidade

É muito comum vermos a divulgação de preocupantes dados de desmatamentos em áreas rurais. Entretanto, muito pouco se fala da perda de vegetação em áreas urbanas. Árvores são eliminadas nas cidades para ampliação de ruas, implantação de condomínios ou para qualquer outro motivo. Devemos ficar atentos a isso e perceber que essas mesmas árvores trabalham diuturnamente para todos nós, poupando muito do nosso dinheiro que é gasto com saúde.

Dalai Lama dizia que o homem "perde a saúde para juntar dinheiro e, depois, perde o dinheiro para recuperar a saúde". Da mesma maneira que recuperar a saúde é algo extremamente difícil, recuperar um ambiente devastado é um desafio extremamente caro, árduo e moroso.

Sairia bem mais barato para todos nós se preservássemos o que temos hoje, afinal, dinheiro, qualidade de vida e satisfação brotam todos os dias em nossas árvores.