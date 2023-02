Do Brexit ao Bregret: Inês é morta?

Foto: arquivo pessoal.

Marcelo de Almeida Medeiros, Professor Titular de Política Internacional Comparada do Departamento de Ciência Política da UFPE e Pesquisador PQ-1C do CNPq. E-mail: marcelo.medeiros@ufpe.br

Faz três anos que o Reino Unido da Grã-Bretanha e da Irlanda do Norte deixou a União Europeia (UE). Isso após quase meio século de convivência - nem sempre serena - com seus parceiros continentais. Era o controvertido e tumultuado Brexit. O referendum organizado para definir a questão - sair ou permanecer - revelou, na verdade, uma fratura política, social e geográfica de monta, a qual se refletiu em um resultado apertado favorável àqueles que propugnavam a saída (perto de 52%). Note-se, contudo, que essa porcentagem, além de pequena, não foi homogênea do ponto de vista territorial, pois 62% dos escoceses e quase 56% dos norte-irlandeses votaram pela permanência do Reino Unido na UE[1]. Os primeiros vislumbrando em Bruxelas um contra-poder a Londres; os segundos vaticinando as complexas consequências da partida no que concerne as relações entre Belfast e Dublin.

Após pouco mais de 1000 dias do divórcio, a indagação que paira hoje no Reino de Charles III é a seguinte: valeu à pena?

A percepção dos britânicos alterou-se consideravelmente. Pelo menos no que diz respeito aos que apoiavam o Brexit: segundo pesquisa divulgada pelo YouGov[2], um em cada cinco que votou pelo Brexit agora acha que foi a decisão errada. A situação é distinta em relação àqueles que votaram contra a saída do bloco: nove em cada dez eleitores continuam afirmando que o Reino Unido errou ao votar para deixar a UE. Ou seja, teoricamente, se houvesse novo referendum nos dias atuais, a coroa britânica optaria pela membresia à União Europeia. O que leva os observadores - jornalistas e pesquisadores - a evocar um novo fenômeno: o Bregret. Isto é, o sentimento de arrependimento por ter votado em favor da saída do Reino Unido da União Europeia[3]. Entretanto, o que causa tal arrependimento? O YouGov fez uma sondagem onde os entrevistados foram instados a responder, com suas próprias palavras. O principal motivo dado, com 25%, é a sensação de que as coisas pioraram desde o Brexit. A segunda resposta mais comum fornecida pelos eleitores que votaram pela saída e que mudaram de ideia, com 19%, é o estado atual da economia e o aumento do custo de vida[4].

Com efeito, as estatísticas econômicas não são alvissareiras. Três anos após a saída da União Europeia, constata-se que o cenário econômico do Reino Unido é preocupante. O Produto Interno Bruto curvou-se de 0,3% no terceiro trimestre de 2022, a inflação extrapolou os 10%, motivando uma inquietante crise e movimentos grevistas de monta[5]. É inegável que a situação de beligerância entre Rússia e Ucrânia, assim como o flagelo da Covid-19 contribuem para isso, mas a economia britânica está despencando mais do que a de outros Estados da UE[6]. Na verdade, ela é a única economia do G7 que ainda não voltou ao seu PIB de antes da pandemia[7]. Ele provavelmente seria 4% maior se o Reino Unido tivesse permanecido na UE[8].Consoante informações veiculadas pela Bloomberg, o Brexit custa a Londres US$ 124 bilhões por ano, com efeitos que impactam o investimento das empresas e, consequentemente, sua capacidade de contratar trabalhadores[9].

Ou seja: a percepção é de que, até o momento, o Brexit não valeu à pena.

Continua após a publicidade

É sabido, de longa data, que o Reino Unido nunca foi um membro fervoroso da União Europeia. Sua adesão ao projeto capitaneado por Alemanha e França, em 1973, somente ocorre quando Londres se convence que seu projeto, pouco ambicioso em termos políticos, de associação europeia de livre comercio está sendo, gradativamente, suplantado[10]. O enxerto dos britânicos na estatura institucional da UE, todavia, estava enfestado de anticorpos. Principalmente daqueles que repeliam qualquer discurso ou, sobretudo, encaminhamentos que pudessem levar à reificação de mecanismos supranacionais. A soberania de Elizabeth II se avultava diante das dos seus pares europeus e, não raro, com eles entrava em conflito, vetando reiteradamente iniciativas federalistas que drenavam poder dos Estados-nacionais. A incompatibilidade ideacional e teleológica é patente e o Reino Unido se insula politicamente provocando mútuas reações de rejeição a um transplante sócio-político que se mostra deveras debilitado. O corolário é o Brexit: fruto desse desentendimento estrutural e de uma conjuntura crítica marcada por um discurso nacionalista encampado pelo Partido Conservador de David Cameron.

O atual Primeiro Ministro britânico, Rishi Sunak, encontra-se, assim, diante de uma pletora de agitações sociais,de sérios problemas econômicos, da delicada questão política da Escócia e, sobretudo, da Irlanda do Norte. O que se constata é que muitos súditos acreditam que a situação global estaria melhor se o Brexit não tivesse ocorrido. O artigo 50.º do Tratado da União Europeia prevê um mecanismo para a saída voluntária e unilateral de um Estado-membro[11]. Foi usando-o que Downing Street entabulou a saída do Reino Unido da UE. Todavia tal tratado não prevê a possibilidade de um come back. Pelo menos nesses termos. O Bregret é em vão? Inês é morta?

Notas

[1] Ver: https://www.bbc.co.uk/news/politics/eu_referendum/results (Acesso em 16/02/2023).

[2] Ver: https://yougov.co.uk/topics/politics/articles-reports/2022/11/17/one-five-who-voted-brexit-now-think-it-was-wrong-d (Acesso em 16/02/2023).

[3] Bregret = Brexit + Regret. Ver: https://www.cambridge.org/core/journals/english-today/article/from-brexit-to-bregret/CF56C28ECB973EF358C9A2F84C71F11C (Acesso em 17/02/2023).

[4] Ver: https://yougov.co.uk/topics/politics/articles-reports/2022/11/17/one-five-who-voted-brexit-now-think-it-was-wrong-d (Acesso em 17/02/2023).

Continua após a publicidade

[5] Ver: https://www.arte.tv/fr/videos/113368-000-A/au-royaume-uni-apres-le-brexit-le-bregret/ (Acesso em 18/02/2023).

[6] Ver: https://www.francetvinfo.fr/monde/royaume-uni/brexit-trois-ans-apres-la-sortie-officielle-de-l-ue-les-britanniques-regrettent-leur-decision_5630996.html (Acesso em 18/02/2023).

[7] Ver: https://www.lematin.ch/story/rishi-sunak-defend-le-brexit-immense-opportunite-pour-le-royaume-uni-624727566044 (Acesso em 18/02/2023).

[8] Ver: https://www.reuters.com/markets/europe/three-years-britain-still-waits-brexit-dividend-2023-01-30/ (Acesso em 21/02/2023).

[9] Ver: https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-01-31/brexit-is-costing-the-uk-100-billion-a-year-in-lost-output?leadSource=uverify%20wall (Acesso em 21/02/2023).

[10] Ver: https://eur-lex.europa.eu/EN/legal-content/glossary/european-free-trade-association-efta.html#:~:text=EFTA%20is%20an%20intergovernmental%20organisation,the%20United%20Kingdom%20(UK) (Acesso em 25/02/23).

[11] https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=celex%3A12016M050 (Acesso em 27/02/2023).