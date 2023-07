Driblando a Lei

Foto: arquivo pessoal

Emiliano Lobo de Godoi, Professor do Programa de Pós Graduação em Direito da Universidade Federal de Goiás

O Brasil é um país conhecido internacionalmente pelo sólido arcabouço legal ambiental. Temos uma longa história nessa questão. Já em 1605 tivemos a primeira lei que tratava desse tema, o Regimento do Pau-Brasil, voltado à proteção das florestas. Em 1797, Dom João VI assinou uma Carta Régia destacando a necessidade de proteção aos rios, nascentes e encostas. Atualmente, além de diversos instrumentos jurídicos, temos a questão ambiental consolidada em nossa Lei maior, a Constituição de 1988. Assim, não nos faltam Leis.

Por outro lado, o Brasil também é internacionalmente conhecido pelo seu futebol. Da mesma maneira, temos uma longa história nessa questão. O país possui 5 títulos mundiais e tivemos craques memoráveis que ainda hoje inspiram novas gerações, tais como Garrincha, Vavá, Gérson, Jairzinho, Zico e o imortal Pelé. A arte de conduzir a bola com elegância e eficácia marcaram uma época de ouro de nosso futebol. Assim, não nos faltam craques.

Porém, no último dia 22 de junho ficou evidente um novo tipo de jogador de futebol, um craque em driblar a legislação ambiental. Nessa data, autoridades ambientais estiveram na propriedade do jogador Neymar, nosso camisa 10 da seleção brasileira, e constataram diversas infrações ambientais, como o desmatamento, o desvio de um curso de água, escavação de uma área de preservação permanente e a movimentação de pedras e rochas. Tudo isso sem qualquer tipo de autorização ambiental. Com isso, o local foi interditado.

Um dia após o fato, Neymar nadou no lago interditado e promoveu uma festa na qual os convidados tiraram fotos ao lado da placa de interdição. Como se não bastasse, o jogador também recebeu participantes de um reality show organizado pela empresa Genesis Experience. A festa ficou ainda mais saborosa sabendo que Lei no Brasil não se aplicam de maneira igualitária para todos.

Para completar a inversão dos valores, a justiça do Rio de Janeiro atendeu ao pedido de desembargo do local, feito por Neymar da Silva Santos, pai do jogador, alegando, inacreditavelmente, que não houve nenhum tipo de infração ambiental. Qualquer cidadão comum brasileiro seria imediatamente preso se fizesse metade dessas infrações e tratasse uma autoridade daquela maneira.

Jamais seremos um país civilizado enquanto as pessoas que debocham das leis tiverem mais admiradores e seguidores nas redes sociais do que as pessoas que se preocupam em cumpri-las. O exemplo é a principal forma de se educar um cidadão e, infelizmente, maus exemplos é o que não faltam. Como já nos alertava Rui Barbosa em 1914, "de tanto ver agigantarem-se os poderes nas mãos dos maus, o homem chega a desanimar-se da virtude, a rir-se da honra e a ter vergonha de ser honesto".