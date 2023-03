É preciso evitar o apagão digital e a perda da memória institucional

Foto: arquivo pessoal

Daniel Matos Caldeira, Doutorando em Administração Pública pela Universidade de Lisboa

Marco Antonio Carvalho Teixeira, Cientista Político. Doutor em Ciências Sociais pela PUC-SP. Professor do Departamento de Gestão Pública da FGV-SP, onde também é pesquisador do Centro de Estudos em Administração Pública e Governo (CEAPG/FGV)

Entender o passado para compreender o presente e, assim, idealizar o futuro, disse há cerca de quatro séculos antes de Cristo o pensador grego Heródoto, aquele que é considerado o pai da história. Ao longo do tempo, vários autores percorreram caminhos diferentes que reforçaram a importância da história, ao ponto do renomado professor estadunidense Charles Tilly asseverar que não há como criar explicações abrangentes, plausíveis e verificáveis sem levar a sério a história.

No campo das instituições, o contexto histórico é um significativo marcador para a compreensão da dinâmica de como os eventos passados afetam o futuro das organizações, definindo aquilo que a literatura chama de path dependence, ou dependência da trajetória.

Nesse sentido, preservar a memória das instituições é fundamental. Vale dizer, a história está e faz-se presente no registro de suas ações divulgadas por meio de suas páginas na internet, em termos exemplificativos, programas, projetos, relatórios, manuais, portarias, atas de reuniões, discursos, notícias, agenda de autoridades, painéis, relação de servidores, dentre outras informações disponibilizadas na forma de transparência ativa.

A preservação dessa memória digital é cada vez mais importante, especialmente porque no paradigma do governo digital as páginas das instituições na internet são a grande interface de contato da administração pública com a sociedade, e vice e versa. A informação disponibilizada e de fácil compreensão é o insumo básico para a promoção do controle social e accountability democrático.

No cenário de reformas administrativas ou mesmo de reformulações da organização básica das estruturas governativas, ocorre o remanejamento do aparelho do Estado mediante a implementação de novos arranjos institucionais. Nesse sentido, ministérios podem ser aglutinados sob nova designação, autarquias ou fundações podem ser extintas, empresas públicas podem ser incorporadas e sociedades de economia mista podem deixar de serem públicas. Em todos eles, a memória não pode ser perdida sob o risco de ficarmos condenados a repetir os mesmos erros do passado.

Da França vem um bom exemplo. A L'École nationale d'administration (ENA), a famosa Escola Nacional de Administração francesa foi extinta em 31 de dezembro de 2021, sendo substituída pelo Instituto Nacional da Função Pública, do francês INSP, a partir de 1º de janeiro de 2022. No entanto sua página oficial permanece acessível como um arquivo. A informação da descontinuidade da atualização da página é apresentada, incluindo um link para a página do INSP. Na página da antiga ENA, é possível encontrar informações até a data da sua extinção tal e qual era possível encontrar quando a Escola estava ativa, como por exemplo a relação de publicações da Escola e informações sobre os mestrados e dissertações defendidas em seus programas.

No caso brasileiro, os exemplos de apagão digital são inúmeros. No âmbito dos Ministérios, a perda do histórico de informações sobre os mesmos é acentuada. Apenas para citar dois casos, são ilustrativos os exemplos do Ministério das Cidades e do Ministério da Integração Regional que existiram por mais de uma década e pouco se tem de registro sobre os mesmos. O caso da Alcântara Cyclone Space (ACS), empresa binacional Brasil e Ucrânia de exploração espacial, é particularmente emblemático. O caso da Escola de Administração Fazendária (Esaf) que foi extinta e que teve sua estrutura incorporada pela Escola Nacional de Administração Pública (Enap) é igualmente significante.

O Poder Executivo Federal precisa ter atenção para a salvaguarda e preservação das informações que compõem a memória de suas institucionais. Notadamente no caso das mudanças, as perdas ficam bem evidentes, mas também há perdas de informações no varejo, essas muitos mais difíceis de serem observadas. Por fim, faz-se necessário a construção de normativos que disciplinem aspectos da arquitetura de informação, tipo e temporalidade que avancem no sentido de uma transparência e acesso à informação mais efetivos em contraposição a uma visão mais formalista do cumprimento de exigências mínimas.

