Educação em crise e sob mira de CPI na capital gaúcha

Rodrigo dos Reis, Bacharel em Geografia, acadêmico em Direito na UFRGS e Oficial do MPRS

Secretaria Municipal de Educação (SMED) é alvo de CPI na Câmara de Vereadores; base aliada do atual Prefeito, que pretende concorrer à reeleição, tenta manobra na expectativa de desidratar possível desgaste político nos últimos meses à frente do executivo.

Falta menos de um ano para o término do mandato à frente da Prefeitura de Porto Alegre, já que a Constituição impõe àquele que exerce a função de ordenador de despesa que renuncie ao cargo seis meses antes do pleito (14, § 6º, CFRB); o atual Prefeito assiste a Secretaria Municipal de Educação sob alvo de Comissão Parlamentar de Inquérito, sob acusação de que teria adquirido bens e serviços sem licitação, cujo prejuízo pode chegar até 100 (cem) milhões de reais.

Os fatos vão sendo divulgados, a sociedade vai tomando conhecimento do descaso pela imprensa e a perplexidade coletiva se instala. Não é por menos, são 100 mil livros didáticos, quase 3 mil computadores, 60 mil folhas, 2,5 mil Chromebook e até cama infantil, tudo acomodado em depósito, cujo aluguel alcança 50 mil reais mensais, sem que o material tenha sido sequer colocado à disposição de professores e estudantes da rede municipal de ensino, já tão precarizada.

Contratos celebrados pela SMED estão sob auditoria do TCE e já há reflexos na Assembleia Legislativa e em toda a imprensa; a agravar ainda mais o quadro, possível frente ampla da oposição na capital gaúcha, unindo diversos partidos da oposição, movimentos, organizações e lideranças, considerando desgaste político resultado das investigações parlamentares, com potencial para jogar água fria no chimarrão de Sebastião de Melo (MDB), amarga o projeto da reeleição.

O ex-prefeito da capital, não se descuida, sequer chegou ao segundo turno na última eleição, e foi fortemente desgastado no bojo de uma CPI, ao final do mandato.

Positivo a Melo é o fato de que detém o comando da burocracia pública, a máquina municipal no jargão político, e, ao que indica o contexto de correlação e reunião de forças políticas em torno da reeleição, terá considerável tempo de televisão.

No entanto, em uma cidade cuja atuação política e administrativa da atual gestão não está agradando a opinião pública, a reeleição de Sebastião de Araújo Melo, 63 anos, natural de Piracanjuba, Goiás, e que está na vida pública há mais de 20 anos, parece que vai encontrar dificuldade no próximo semestre à medida que as investigações avancem.

Difícil é saber, em termos de dinâmica política, por qual razão resolveu por bem atacar professor ao invés de buscar narrativa e explicação razoáveis à crise política e escândalo que se instalam em área crucial ao desenvolvimento da capital do Estado mais populoso e desigual da Região Sul do País.

Os requerimentos pela instalação das CPIs aguardam por parecer da Procuradoria da Câmara de Vereadores; todavia, a verdade é que é não há possibilidade de juízo de conveniência em relação à instalação ou não de Comissão Parlamentar de Inquérito, bastando que os requisitos constitucionais sejam preenchidos: número mínimo de assinaturas, fato determinado e prazo de duração.

Inexiste, também, qualquer impedimento legal ao funcionamento de mais de uma CPI. Salvo equívoco, o regimento interno do legislativo municipal não impede o funcionamento simultâneo de CPIs. À título de exemplo, na Câmara dos Deputados, podem funcionar até cinco ao mesmo tempo. É do play político e se configura instrumento legítimo dos parlamentares no desempenho das funções constitucionais e legais para os quais foram eleitos.