Eleições no Ministério Público do Rio Grande do Sul

Rodrigo dos Reis, Bacharel em Geografia, acadêmico em Direito na UFRGS e Oficial do MPRS

O processo eleitoral no órgão tem sido marcado pela participação ativa dos servidores, que representam 2/3 da força efetiva de trabalho da instituição, a reforçar o debate em torno do controle social do MP.

Essencial a qualquer forma de organização social e categorizada pelo constituinte como instituição permanente, com a missão de promover a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, o Ministério Público (MP) está presente no imaginário coletivo, com inquestionável legitimidade social, sobretudo quando se trata da tarefa de proteger o povo, fiscalizar o poder público, aplicar a lei, responsabilizar transgressores e proteger vulneráveis.

Pessoas procuram diariamente a instituição, na sua esmagadora maioria em situação de vulnerabilidade, com a crença de que seus problemas serão solucionados com desfecho satisfatório, mas talvez não façam a mínima ideia de que o MP se constitui em verdadeira estrutura de dominação, atuando em toda a cadeia alimentar do poder, nas três esferas da federação, demonstrando a necessidade real de a sociedade debater publicamente o funcionamento desta poderosa burocracia estatal.

A escolha do Procurador-Geral da República (PGR) e do Procurador-Geral de Justiça dos Estados (PGJ) é sim um momento que sofre grande interferência política, pelo menos no desenho constitucional de 1988, justificando o debate público sobre alternativas e mecanismos de participação popular e controle social, vez que o MINISTÉRIO é PÚBLICO e deve servir à sociedade e não a interesses corporativos de uma elite organizacional.

Em um país marcado pela desigualdade social e corrupção estrutural generalizada, não se descuida de que a garantia de seus membros e os princípios institucionais do órgão sejam indispensáveis, todavia, é necessário implementar meios de controle popular sobre o processo de escolha do chefe do MP pelo Poder Executivo, por vezes marcado pela interferência do Poder Legislativo, caso do processo de nomeação do PGR pelo Presidente, em que o candidato escolhido passa pela sabatina do Senado Federal.

A escolha do Procurador-Geral de Justiça não passa pelo crivo do Poder Legislativo no plano estadual/distrital, composto por representantes do povo. Contudo, a CF não é de todo inalterável e, em termos de direito comparado, há inúmeros modelos de MP no mundo, sendo que o próprio Direito, enquanto fenômeno social que é, não é alheio à cultura, ao costume, aos fatos e às mudanças sociais inerentes à sociedade da qual faz parte.

No MP estadual dos EUA, por exemplo, à exceção de New Jersey, Alaska, Delawre, Rhode Island e Connecticut, os Promotores são eleitos por suas respectivas comunidades para mandatos de dois a quatro anos, cuja estrutura organizacional é caracterizada pela descentralização, sendo que o processo de escolha do Procurador-Geral do Estado (Attorney Geral of the State) também se dá via eleição.

Independente do modelo constitucional adotado em cada lugar, fato é que se mostra urgente a implementação do accountability no MP, mediante mecanismos de controle e participação popular no processo de escolha do PGR/PGJ, especialmente após a operação Lava Jato.

A instrumentalização de mecanismos institucionais, por parte de alguns integrantes da organização, convertendo poder burocrático em poder político contra adversários ou mesmo por interesses escusos, notabiliza o poder de agenda e de barganha de suas lideranças, com potencial de afetar a estabilidade e a governabilidade do sistema político, econômico e social.

Propostas e alterações legislativas que neutralizem o uso da instituição como estratégia política habitual devem ser debatidas com urgência, mas alternativas e ideias também não faltam.

Os servidores do Ministério Público do Rio Grande do Sul (MPRS) estão fazendo da tradicional eleição paralela, que ocorre pelo menos desde 2009, um momento de reflexão sobre a missão e importância da instituição para a sociedade gaúcha, além de reivindicarem respeito, diálogo, democracia, remoção justas e melhores condições de trabalho.

A Exposição "Exaustos", da artista plástica e escritora Silvia Generali da Costa, expôs obras inspiradas nas recentes pesquisas da artista sobre saúde mental no Ministério Público Brasileiro. Pesquisa encomendada em 2018 apontou que 89% dos servidores do MPRS já foram vítimas de assédio moral. Em junho do ano passado, um servidor o MPSP, que sofria de depressão e possível assédio moral, cometeu suicídio na sede do órgão, após ter seu pedido de remoção negado.

O sindicato que representa a categoria (SIMPE-RS) está fazendo uso da Tribuna Popular da Assembleia Legislativa e dos meios de comunicação para alertar a sociedade sobre a importância do processo de escolha do chefe da instituição e para denunciar a deterioração e o esgotamento do quadro de membros e servidores.

A participação de servidores efetivos no processo eleitoral para formação da lista tríplice dos Ministérios Públicos Estaduais e do Distrito Federal é uma entre várias alternativas possíveis e já foi proposta por meio da PEC n. 147/2015, que busca alterar o § 3º, do art. 128 da Constituição Federal.