Eleições primárias na Argentina retomam passado digital do Brasil

Imagem: arquivo pessoal.

Nerea Garcia, Doutora em Ciência Política pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), estrategista política, fundadora da consultoria Ousadia Política e pesquisadora do grupo "Opinião Pública, Marketing Político e Comportamento Eleitoral" (UFMG)

Giuliano Salvarani, Mestre em Economia Política e Direito Econômico pela Universidade de São Paulo (USP), consultor político e fundador da agência Baila Politics, especialista em marketing político

Parece Bolsonaro, mas não é. Surge o economista "populista-libertário-conservador" Javier Milei. Foi ele o grande vencedor das Eleições Primárias Argentinas (PASO) com 30,04% dos votos, contrariando as pesquisas que o colocavam apenas como terceiro colocado alguns dias antes da eleição com apenas 21% dos votos.

Está claro que Milei é o nome que canaliza a indignação e a raiva com a situação atual do país e com o establishment local. O eleitorado, mais do que acreditar no seu projeto de país e nas suas propostas, decidiu castigar nas urnas os responsáveis pela recente decadência argentina, ainda que os efeitos possam, ou não, ser nefastos.

Esse clima antiestablishment é o que permite que Milei use as táticas do "troll", muito utilizadas pela extrema-direita em todo o mundo, para testar o ânimo do eleitor e os limites da democracia argentina sem perder a mão. Sendo performático até nos seus cabelos, instigou reações, cortes, memes e provocações que atingiram transversalmente a grande mídia e que o fez explodir como um fenômeno nas redes sociais.

Mas por detrás da "Máscara da Trollagem", conceito cunhado pela comunicóloga estadunidense Whitney Phillips, Milei usa de "brincadeiras" - como romper comércio com a China comunista, extinguir quase todos os ministérios ou privatizar toda a educação pública - que dificultam identificar o que são propostas reais e o que forma parte do show de excentricidades. A ousadia do Milei forçou o limite do infoentretenimento das redes sociais na esfera política e nos lembra cenas recentes do Brasil. Quem não se lembra do "fuzilar a petralhada" ou da "gripezinha"? Quantas vezes não ouvimos que Bolsonaro estava "apenas brincando" de lá para cá?

Continua após a publicidade

O troll está aí. E os grandes perdedores nas primárias argentinas foram o establishment e a política tradicional.

O peronismo teve seu pior resultado nos últimos 20 anos (21,4% dos votos). Ao cruzarmos pesquisas eleitorais com os resultados, identifica-se que perderam aproximadamente 6,5 milhões de votos comparado com a eleição passada, sendo que quase 80% desses votos foram abstencionistas. Os números também não foram muito melhores para a direita mais tradicional. Mesmo diante de um governo extenuado e com um desempenho ruim na maioria dos indicadores, nem Larreta (11,29%) nem Bullrich (16,98%) conseguiram surfar na onda anti-oficialista. Para muitos, a interna de Juntos por el Cambio foi um erro que desgastou a coalizão e impulsionou Milei.

Elaboração própria a partir dos dados e gráficos disponíveis em https://resultados.mininterior.gob.ar/

Desde que as PASO foram criadas em 2009, apenas em 2015, o ganhador das PASO não ganhou a eleição. Além de manter os apoios consolidados, a luta pelo eleitorado não consolidado será determinante. Os candidatos precisam tentar conquistar os abstencionistas, que são uma grande parcela (30%), os votos brancos e nulos (5%), os votos dos candidatos que não se classificaram para as eleições (5%) e até os votos de Juan Scheriatti (3,83%) e Myrian Bregman (2,65%), que também são candidatos à presidência. A decisão dos eleitores do maior colégio eleitoral do país, Buenos Aires, que aglutina aproximadamente 37%, também será determinante.

Essa não será uma tarefa fácil para os candidatos do establishment. A sociedade argentina está cansada dos políticos e da sua ineficiência para resolver os problemas que assolam o país desde há anos. Enquanto uns acham que o oficialismo estará fora do segundo turno e que a disputa será Bullrich versus Milei, para outros o peronista Massa estará no segundo turno e serão Bullrich e Milei quem disputarão a segunda vaga. Se as pesquisas não tiveram errado novamente, Milei é a melhor chance para o oficialismo chegar ao segundo turno, pois Bullrich e Milei dividiriam o eleitorado pró-mudança, enquanto o eleitorado menos radical poderia ir para Massa.

Se por um lado, somente sobrou à Bullrich aprofundar o seu radicalismo para convencer o eleitorado conservador que votou em Milei e os indecisos alinhados a direita, por outro resta ao peronismo escancarar os perigos e expor de forma ampla (inclusive com humor) as consequências profundas de suas propostas.

No entanto, as estratégias digitais usadas por Lula em 2022 para vencer Bolsonaro ainda não foram sequer testadas por Massa ou Bullrich: o uso amplo das redes sociais de forma criativa e combativa e a criação de ecossistemas de relacionamento e compartilhamento de conteúdo em massa via WhatsApp. As tímidas campanhas digitais de Massa expõem uma revisão urgente do grupo peronista se não quiserem ficar de fora do segundo turno. Uma coisa está clara: fazer frente ao extravagante Milei passa por utilizar estratégias sólidas nas redes e no WhatsApp. Ou isso ou os dois lados perderão de braços dados com oficialismo.