Em louvor da ouvidoria

A obra seminal "Vivendo a comunicação não violenta" (Editora Sextante), do autor estadunidense Marshall B. Rosenberg, narra a situação de um presidiário que sente muita raiva por ter solicitado uma informação à direção do presídio e, passadas três semanas, não obteve nenhuma resposta. O autor, sabiamente, conduz o detento a separar o gatilho da raiva da sua necessidade originária. E, após longo diálogo, leva-o a perceber que a raiva derivava de um senso de injustiça e de desumanidade sentida pelo protagonista diante da situação. A partir dessa reflexão, identificou-se o porquê do sentimento destrutivo estampado em sua linguagem.

Essa passagem, para além da relevante discussão da Comunicação Não Violenta,pode também servir de mote para o tema desse artigo: a ouvidoria pública. Desde a década de 1980, a ouvidoria pública vem sendo ressignificada no curso do movimento pela redemocratização do Brasil. Neste contexto, a primeira ouvidoria pública brasileira foi criada em 1986, no município de Curitiba. Desde então, e em especial desde a promulgação da Constituição Federal de 1988, as ouvidorias públicas evoluíram rapidamente em suas funções, sob o impulso das reinvindicações populares por uma maior participação nas deliberações do Estado.

Funções que avançaram muito nas duas últimas décadas, fortalecidas pela Emenda Constitucional nº 45/2004, bem como pelas Leis nº 13.460/2017 enº 13.608/2018, destacando-se ainda que ganhou papeis adicionais na gestão dos fluxos da Lei de Acesso à Informação, Lei nº 12.527, de 2011, e na agenda do compliance anticorrupção.

Especialmente a Lei nº 13.460/2017, a Lei de Defesa dos Usuários de Serviços Públicos, avançou na construção de um ambiente mais propício à participação social, regulamentando pela primeira vez nacionalmente a atividade de ouvidoria pública e os direitos básicos do usuário desses serviços.

A partir dessa lei, desenvolveram-se funções essenciais das ouvidorias: a de acolher e receber as manifestações de usuários de serviços públicos, a de oferecer um ambiente seguro e promover a confiança da sociedade para o recebimento de denúncias e, em muitas vezes, a de ser também responsável pelos pedidos de acesso à informação, e a de promover a melhoria da gestão pública.

Dentre essas múltiplas funções da ouvidoria, importante resgatar este papel estratégico de promotora de confiança do cidadão no Estado, a partir do atendimento de suas demandas cotidianas frente às insensibilidades burocráticas, na superação de histórias semelhantes às do romance de Franz Kafka, em "O processo".

O cidadão depende do Estado. Todos os cidadãos, independentemente de classe social, em alguma medida necessitam das políticas e dos serviços públicos, mas têm dificuldades de entender as regras complexas de uma sociedade cartorial, e mais, têm dificuldade de buscar o socorro diante dos insucessos nesse desiderato.

E essas experiências sucessivas de fracasso se acumulam, e são um dos gatilhos da raiva que tem por detrás um senso de injustiça, de estar sendo tratado com desumanidade, invocando, com certa razão, a sua condição de pagador de impostos e de "patrão" dos servidores das repartições, nos momentos onde cai a comunicação não violenta e avançam as lacônicas plaquinhas informando que é crime desacatar o funcionário público no exercício de suas funções.

A democracia é uma construção cotidiana, um ethos participativo que demanda espaços formais e informais de interlocução, para que as vozes sejam ouvidas não apenas no abstrato, mas diante de problemas concretos, de adaptação das realidades as normas, enquanto os regramentos não se adequam a vida cotidiana do cidadão.

Impressionante em uma sociedade tecnológica e com ascendente profissionalização do serviço público, que os jornais ainda revelem ápices dessas situações em explosões de ódio, em especial em hospitais e órgãos de concessão de benefícios. Por isso, é importante que seja louvado o papel da Ouvidoria pública, para além da gestão do acesso à informação ou de processamento de denúncias de corrupção, mas sobretudo no seu papel central de mediação, acolhimento e resolução das demandas do cidadão.