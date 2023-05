Enfim, o fim?

Fonte: arquivo pessoal.

Carlos Lula, Deputado Estadual pelo PSB/MA, ex-secretário da Saúde do Maranhão e ex-presidente do Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass)

5 de maio de 2023, a Organização Mundial da Saúde (OMS) decretou o término da Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional para a Covid-19. Leio a notícia do dia e fico pensativo. Precisávamos passar por tudo isso? Precisávamos de tantas vidas sacrificadas, tantos lares partidos, tanto choro e tanta lágrima? Como gestor de saúde na maior pandemia dos últimos 100 anos, eu afirmo com tranquilidade: não precisávamos.

No Maranhão, tivemos a menor mortalidade por Covid-19 do país. O que o Brasil poderia ter feito de diferente? Ao longo dos últimos três anos, tenho refletido, escrito, pesquisado e publicado muito sobre o tema, mas, em memória a todos e todas que se foram, e honrando a vida dos que venceram a peste, retomo mais uma vez esse assunto.

Em primeiro lugar, sistema público de saúde robusto e descentralizado. No Maranhão enfrentamos a pandemia a partir de uma rede articulada, regionalizada e ágil. Foi a partir das conexões estruturais entre os hospitais macrorregionais e a ampliação de leitos, diálogos com os municípios de referência em cada território do estado que pudemos, de forma satisfatória, atender a uma demanda para a qual nenhuma rede estava apta a receber. Com todos os percalços e aproveitando todas as janelas de oportunidade, não faltaram leitos de internação para os maranhenses nesses últimos três anos.

Em segundo lugar, decisões políticas apoiadas em indicativos científicos. O gabinete de crise montado na secretaria de saúde possibilitou, a partir de um painel em tempo real de monitoramento de casos e óbitos, estimar com precisão as diferentes ondas de infecção. A partir desses dados, tomamos decisões que, sim, são políticas. Deslocar profissionais, montar hospitais de campanha, abrir serviços com obras avançando a madrugada, se antecipar a uma onda de infecção em diferentes partes do estado. Medidas que nos certificaram cientificamente de que, apesar de todas as incertezas decorrentes do momento, havia parâmetros seguros para adoção de medidas.

Em terceiro lugar, sensibilidade política para entender que todo número é, em primeiro e em último caso, uma vida humana. Lamento muito cada vida maranhense perdida. Perdi amigos, perdi colegas de caminhada, perdi colegas de trabalho. Perdi familiares, conhecidos e tantos outros que, com as histórias que ouvi, doem em mim até hoje. "Não se insensibilizar com a tragédia diária dos óbitos", era o que dizia para minha equipe todos os dias, para que continuássemos firmes. E assim estivemos do primeiro caso confirmado até o primeiro braço vacinado.

No dia do anúncio da OMS, o mundo registra 6,9 milhões de óbitos pelo vírus, sendo os Estados Unidos (1,1 milhão), o Brasil (701 mil) e a Índia (531 mil) os países com as maiores perdas. Nesta guerra, muitas nações se viram diante de conflitos internos, alguns políticos, outros científicos, outros da desinformação.

O Brasil, por exemplo, perdeu 195 mil vidas no primeiro ano da pandemia. Em 2021, os óbitos cresceram mais de 200% em razão de fatores como as variantes, a resistência às medidas de restrição e às vacinas, falsas informações disseminadas por grupos ideológicos contaminavam a nação de norte a sul. O país implodiu.

No terceiro ano, o Brasil estava cansado, mas a vacinação havia avançado e as ondas sucessivas das variantes da Ômicron não fizeram o mesmo número avassalador de vítimas dos anos anteriores. A educação, a economia, a vida, tudo voltava quase ao normal.

No fim das contas, não foi canetada, imunidade de rebanho ou cloroquina que nos trouxeram até aqui. Após 1.150 longos dias, chegamos a um ponto de estabilidade, decretado oficialmente pela OMS, de controle da situação global em relação ao coronavírus. Faço uma saudação especial a todos os profissionais do SUS. Nosso sorriso nunca mais será o mesmo, mas ele ainda está aqui e com ele caminharemos mais fortes do que nunca.