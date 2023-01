eSport: ação de marketing mascarada de esporte

Lucas Busani Xavier, Graduado e Mestrando em Administração de Empresas pela FGV EAESP, estuda consumo de videogames e socio-materialidade | Twitter: @BusaniLucas

Pode até ser eufemismo afirmar que a fala da ministra Ana Moser, associando eSports a entretenimento e não ao esporte, causou alvoroço entre a comunidade gamer brasileira. Apesar da recepção negativa por boa parte dos jogadores, eu tendo a concordar com a ministra, mesmo que divirja na interpretação que ela traz em sua fala. A questão talvez não esteja tanto na natureza virtual, "programada", como disse a ministra, mas em seu teor propagandista antes de qualquer coisa. O comentário que aqui apresento, vale dizer, não se atém ao âmbito legislativo das atividades esportivas. Mas, sim, da natureza de videogames e suas modalidades competitivas, essas sim, objeto de meus estudos.

Videogames são, como um todo, entretenimento, objetos culturais de mídia que têm como principal objetivo o lazer e a diversão. Jogar de maneira competitiva não é nenhuma novidade dentre as práticas desse universo, visto que, desde os tempos dos fliperamas, competições são organizadas, sejam pelos jogadores, donos de estabelecimentos, distribuidores ou produtores dos jogos. Já o eSport é uma modalidade de jogo competitiva que ganhou cada vez mais espaço e notoriedade nos últimos anos, e pode ser entendida como a apropriação da indústria dos jogos das práticas de competição já realizadas há muito tempo. De que maneira essa prática específica dentro de videogames competitivo se alinha ou não com a prática de esportes, e como a fala da ministra se encaixa nisso tudo?

Começando por onde discordo da fala de Ana Moser, a ministra argumenta que "O jogo eletrônico não é imprevisível, ele é desenhado por uma programação digital, cibernética. É uma programação, ela é fechada, diferente do esporte". O problema da argumentação da ministra se dá, na minha opinião, a partir de dois pontos: o não reconhecimento da materialidade de ambientes virtuais, e a fraqueza de delimitarmos a diferença a partir da prática e seus praticantes.

Se trouxermos a definição clássica de um jogo, válida não apenas para videogames, mas para toda e qualquer modalidade de jogo - inclusive jogos esportivos, como vôlei ou futebol - de Juul (2005), o autor define um jogo como "um sistema formal de regras, com resultados variáveis e quantificáveis, onde diferentes resultados são delimitados por diferentes valores, onde jogadores exercem trabalho para influenciar o resultado, os jogadores se sentem emocionalmente conectados com o resultado e as consequências da atividade são opcionais e negociáveis". Dentro dessa definição, não vemos grandes diferenças, aqui, entre um jogo esportivo e um videogame, quando praticados de maneira competitiva, uma vez que a natureza programática, digital deles, não os exime de materialidade (Hutchby, 2001).

Costumeiramente, dividimos um ambiente físico de um virtual, considerando que no primeiro nos sentimos adeptos e livres para assumir uma gama quase infinita de possibilidades, enquanto o virtual seria delimitado pela programação imposta por seus desenvolvedores. Tal análise de um ambiente virtual é precisa, mas, em verdade, também assim o é o ambiente físico. Não só isso, transgressões e práticas inesperadas são mais do que comuns em ambientes digitais, especialmente dentro do universo gamer.

Não apenas o hackerismo, em sua essência, delimita tal transgressão, outras práticas como, por exemplo, speedruns - competições para terminar os jogos o mais rápido possível, fazendo ou não o uso de bugs e glitches nos jogos - são criadas e fomentadas em total desalinhamento com o que os desenvolvedores imaginaram para seus jogos. Se vemos o ambiente físico como livre de limitações, e o digital infestado delas, é porque temos capacidade de percepção e destreza de realização (Davis & Chouinard, 2016) para tanto, enquanto ambas nos faltam dentro de ambientes digitais. Por fim, mesmo a suposta e intuitiva diferença do elemento corporal em sua prática tem pouca sustentação à luz da literatura mais atual (Witkowski, 2012). A questão, para mim, mais importante, não é diferenciar entre os jogadores e esportistas em sua prática, mas ambas práticas e seu modo de produção.

Onde a ministra acerta, a meu ver, no cerne da questão, é quando afirma que "o esporte eletrônico é uma indústria de entretenimento, não é esporte". O termo indústria, aqui, é colocado com precisão. Os eSports não são a única, muito menos a primeira forma de se jogar videogame competitivamente. Ela é apenas a forma mais industrial de fazê-lo. Os já mencionados speedruns, por exemplo, trazem o mesmo nível de competitividade, precisão, habilidade e empenho necessários, porém, em vez de trazerem o patrocínio de grandes corporações, promovem arrecadações coletivas para instituições não governamentais e sem fins lucrativos.

Muito antes da onda de eSports, o jogo Super Smash Bros Melee, para o Nintendo GameCube, atrai milhares de pessoas para competições desde meados de 2002, apesar das tentativas consecutivas da Nintendo barrar o uso do jogo de maneira competitiva, inclusive banindo o campeonato de 2020, pois o jogo usava um mod através de emuladores para permitir que o jogo fosse jogado remotamente por conta da pandemia.

Todos os grandes jogos da cena dos eSports, hoje, foram projetados, mais do que para a prática competitiva, para o uso da competição como forma de promoção dos jogos. Um campeonato de League of Legends, nesse sentido, está muito mais próximo de uma ação de marketing buscando promover o jogo. Não só isso, essas competições são estritamente controladas e monetizadas pelos criadores de tais jogos. Você não pode, por exemplo, promover um campeonato de Fortnite em sua cidade, sem autorização da Epic Games. Mas, você pode muito bem fazer um de futebol, já que nem CBF, Conmebol ou FIFA são donas desse jogo esportivo. Toda e qualquer forma de eSport, fruto desse modelo industrial, será em primeira instância um objeto de promoção do jogo, em segunda um meio de entretenimento, e em terceira a propriedade intelectual de seus desenvolvedores. Nenhum esporte, hoje, traz essas características, por mais midiatizado e colonizado pelo interesse corporativo que seja.

O termo eSport foi cunhado com o intuito de se diferenciar das práticas competitivas transgressivas dentro do universo dos videogames, como speedruns, e, ao mesmo tempo, buscar legitimidade para si num universo que não lhe pertencia, o dos esportes. Ainda que hoje midiatizado e recheado de elementos de entretenimento, os esportes se sustentam legítimos a partir de uma origem e modo de produção completamente diferente dos videogames. O termo serve apenas como confusão, remetendo à prática de algo que ela não é, nem nunca almejou ser. Em vez de buscar sua legitimidade invadindo espaços que não lhe pertencem, talvez fosse melhor que o mundo dos videogames buscasse resolver suas contradições e se posicionar como o que são: videogames, legítimos em sua própria existência e em seu próprio campo. Não parasitando o campo dos outros.

Referências

Davis, J. L., & Chouinard, J. B. (2016). Theorizing Affordances: From Request to Refuse. Bulletin of Science, Technology & Society, 36(4), 241-248. https://doi.org/10.1177/0270467617714944

Continua após a publicidade

Hutchby, I. (2001). Technologies, Texts and Affordances. Sociology, 35(2), 441-456. https://doi.org/10.1177/S0038038501000219

Juul, J. (2005). Half-real: Video games between real rules and fictional worlds. MIT Press.

Witkowski, E. (2012). On the Digital Playing Field: How We "Do Sport" With Networked Computer Games. Games and Culture, 7(5), 349-374. https://doi.org/10.1177/1555412012454222