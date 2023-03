Estamos diante de uma crise bancária global?

Foto: arquivo pessoal.

Felipe Calabrez, Doutor em Administração e Governo pela FGV EAESP, Professor de eEconomia na Faculdade Belas Artes e Diretor de Pesquisa da Fundação Podemos

Os últimos dias foram marcados pela falência de dois grandes bancos americanos e por sérios problemas contábeis de um outro grande banco europeu. Turbulência financeira e medo de contágio global marcaram as bolsas de valores e rechearam os noticiários econômicos ao longo da semana.

O que de fato está acontecendo? Vamos aos fatos.

Considerado o 16º maior banco dos EUA, com cerca de US$ 200 bilhões em ativos, o Silicon Valley Bank (SVB) teve sua falência decretada pelos reguladores financeiros americanos no dia 10 de março. Não se via uma falência dessa monta desde a crise de 2008.

Localizado na Califórnia, o banco concentrava sua carteira de clientes em startups e empresas de tecnologia. Estamos falando aqui de capital de risco (venture capital).

Ma,s afinal, o que desencadeou o colapso financeiro do SVB?

A insolvência do banco foi de certa forma desencadeada pelo ciclo de aperto monetário operado pelo Federal Reserve (FED), o Banco Central norte-americano. A fim de controlar a inflação o FED tem subido as taxas de juros, o que se refletiu no encarecimento do crédito, afetando os investimentos dessas empresas. Como consequência, muitas buscaram sacar seus depósitos no SVB.

O problema é que a maioria desses recursos estava aplicada em títulos de longo prazo do Tesouro Americano e, para agravar o problema, o preço desses títulos no mercado secundário caiu justamente em razão da subida da taxa de juros. Assim, o banco se viu forçado a vender, abaixo do preço que havia pago, cerca de 21 bilhões em títulos a fim de honrar os depósitos de seus clientes, e realizou um prejuízo de US$ 1,8 bilhão. Isso levou a uma corrida bancária, havendo pedidos de saque que totalizaram US$ 42 bilhões em um único dia, o que fez suas ações despencarem mais de 60% e levando o banco à insolvência.

Na esteira do Sillicon Valey Bank, outro banco norte-americano, o Signature Bank, especializado em criptomoedas, também teve sua falência decretada pelas autoridades americanas, que, em contrapartida, anunciaram uma linha de empréstimo de emergência para bancos a fim de impedir o efeito contágio e garantir os saques de seus depositantes.

Quando se esperava que as ações do FED tranquilizassem os mercados e evitasse uma corrida bancária e uma crise de liquidez, eis que um tradicional banco suíço também revela sérios problemas em seu balanço e atiça ainda mais a aversão ao risco.

Após o Credit Suisse revelar, ainda na terça-feira (14), que possuía "fragilidades significativas" em seus balanços, os mercados financeiros globais tiveram uma quarta-feira tensa. As ações do banco despencaram 24%, e o temor de contágio acabou produzindo queda também nos papeis de outros bancos europeus e algum efeito negativo nas bolsas ao redor do mundo.

Na quarta-feira, a autoridade monetária suíça tratou de acalmar os investidores soltando comunicado onde afirma que o banco "atende exigências de capital e liquidez impostas a bancos sistemicamente importantes" e que, se necessário, agirá para prover liquidez, o que de fato foi feito na quinta-feira (16), quando o banco central suíço ofereceu um empréstimo emergencial ao banco no valor de US$ 54 bilhões (R$285,5 bilhões).

Operante a 166 anos, o Credit Suisse é o segundo maior banco da Suíça, chegando a possuir US$ 580 bilhões em ativos em 2022. E é também um participante de peso nos mercados financeiros internacionais, possuindo operações em toda Europa e Ásia. Também, possui operações no Brasil e uma subsidiária significativa nos EUA.

Assim, as declarações das autoridades monetária e reguladora da suíça não foram suficientes para trazer a calmaria de volta. O medo do contágio e a memória do Lehman Brothers falaram mais alto e os mercados seguem revendo suas posições e falando em "risco global". Para tranquilizá-los, os supervisores do Banco Central Europeu (BCE) afirmam não haver risco de contágio na zona do euro.

Como isso pode te afetar?

Se você possui depósitos em fintechs como Nubank ou C6 bank, fique tranquilo. Ambas as fintechs se apressaram em declarar publicamente que não possuem exposição no SVB. Isso não quer dizer, entretanto, que não possa haver efeitos no Brasil. Tudo depende do grau de contágio que essas quebras possam produzir no sistema financeiro global e do grau de exposição que empresas e bancos brasileiros possuam com as instituições afetadas. A princípio, podemos dizer que esse risco é baixo. Nossos problemas são outros.

De todo modo, há coisas que esses episódios nos revelam. Em primeiro lugar, flexibilizar as regras de regulação financeira com base na falaciosa ideia de que o mercado é perfeito para equalizar perdas e ganhos é quase sempre a receita para o desastre. Bancos que operam muito alavancados tendem a colapsar quando enfrentam descasamento entre seus ativos e passivos. Medidas macro prudenciais e regulatórias se fazem necessárias, o que a crise de 2008 deveria ter nos ensinado.

Os episódios também revelam que a política monetária - isto é, taxa de juros para conter inflação - gera um enorme impacto sobre os preços relativos de ativos financeiros. Resta saber se isso fará com que o FED interrompa o ciclo de aumento da taxa de juros, o que certamente reverberará sobre as decisões de nosso Banco Central sobre a taxa Selic, tema que também está em evidência no debate nacional.

Por hora, seguimos acompanhando os desdobramentos desses episódios. Resta saber se os bancos centrais serão capazes de evitar que a aversão ao risco leve a corridas bancárias generalizadas e produza uma crise de liquidez que afete a economia global.

No que diz respeito ao Brasil, esses episódios deveriam nos convidar a refletir sobre quais seriam os mecanismos mais sustentáveis para financiamento de inovação e tecnologia a partir de uma visão não limitante sobre a relação entre Estado e mercados.