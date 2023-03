"Faça a Coisa Certa": comentários sobre o Decreto 11.443/2023 que propõe reserva de vagas para os cargos comissionados na Administração Pública

Foto: arquivo pessoal.

Ana Claudia Farranha, Doutora em Ciências Sociais pela Unicamp e com Pós-Doutorado na Oklahoma University e GEMAA/IESP/UERJ. Professora Associada da UnB

Paulo Fernando S. Pereira, Doutor em Direito pela UnB com Pós-Doutorado na PUC - Rio. Integrante da AGU

O título deste texto relembra o filme dirigido por Spike Lee, no final dos anos 80, em que um ítalo-americano (Sal) é dono de uma pizzaria no Brooklin, área da cidade de Nova Iorque com população majoritariamente negra, e que na "parede da fama" do estabelecimento destaca os feitos dos ítalo-americanos ignorando solenemente a grande maioria de sua freguesia. O filme se desenrola a partir daí. Mas, o que isso tem a ver com a publicação do Decreto nº 11.443/2023, que prevê reserva de vagas mínima de 30% para pessoas negras nos cargos e funções comissionadas da Administração Pública Federal?

A resposta é: tudo!!! Vivemos em um país em que 56% da população é negra e podemos perguntar: onde estão as pessoas negras no serviço público? Por que em nome do "mérito" (aliás, totalmente problemático entre nós em virtude das relações de apadrinhamentos e privilégios) ignoramos o racismo que permeia nossa sociedade e muitos brasileiros não se incomodam que nas fotos da memória só haja rostos de homens e mulheres brancos e, nós homens e mulheres negras continuamos invisíveis, apesar dos títulos, dos cargos, das trajetórias e de sermos a maioria da população?

Com base nessa constatação, o Decreto, tratando da necessidade de a Administração Pública Federal ter minimamente seus cargos decisórios também preenchidos por pessoas negras, foi assinado pelo Presidente Lula no 21 de março, data que marca o Dia Internacional de Combate à Discriminação, instituído pela ONU para manter viva a memória do massacre de Joanesburgo, cuja população negra na África do Sul, em protesto pacífico, foi brutalmente morta (cerca de 69 pessoas) e ferida (186 pessoas) pela polícia.

Assim, uma primeira leitura nos permite dizer o governo "fez a coisa certa", pois é urgente a ampliação da representatividade da população negra na Administração Pública e ainda que a política de cotas nos concursos se apresente como um passo importante, o Decreto assinala o compromisso com a igualdade racial e associa a dimensão da discricionariedade, que compõem a indicação para o preenchimento dos cargos em comissão, a luta pela representatividade negra na Administração Pública. Assim, aquela velha frase "não há negros ou negras para indicar" deveria ficar em desuso, tendo em vista a nova regulação. Outro acerto da medida é o tempo. Editar a medida no início da gestão e da forma como ela foi feita, com metas e processos de avaliação, permite ao fim dos quatro anos de governo ter um balanço dos avanços e desafios da implementação.

Foi acertado também o estabelecimento de metas intermediárias, conforme destaca o § 2º do art. 3º. No mesmo sentido, ficam também incluídas as fundações e autarquias, que poderão ter regulamentação própria, desde que assim o façam as autoridades máximas do Ministério da Igualdade e da Gestão. Dois aspectos importantes nesse comando chamam atenção.

Primeiro: a ideia de metas para os programas públicos instituídos. Quem desenvolve estudos no campo da gestão pública sabe que incentivar a cultura da avaliação e do monitoramento é algo precioso para a continuidade dos programas e os seus aperfeiçoamentos.

O segundo ponto é a coordenação entre os Ministérios da Gestão e Inovação em Serviços Públicos e o Ministério da Igualdade racial, pois a transversalização de temas que envolvem a promoção da equidade de raça, gênero, pessoas com deficiência, população LGBTQIA+ etc., é fundamental a articulação com as esferas centrais. Não basta ter um Ministério da Igualdade Racial, é importante que ele esteja articulado com um conjunto de outros ministérios e, nesse caso, ampliar representatividade é agir em conjunto com as diretrizes centrais da gestão pública.

A associação dos resultados produzidos pela medida e a divulgação por transparência ativa também é uma inovação importante, pois, novamente, os elementos da intergovernabilidade se fazem presentes e aqui associa-se elementos do controle social, presentes na Lei nº 12.527/2011 (LAI) com a divulgação de resultados da política de reserva de vagas para pessoas negras nos cargos e funções comissionadas na Administração Pública Federal. Essa associação pode representar a maior valorização do uso da transparência ativa pela Administração Pública (mais, melhor e dados compreensíveis) e em alguma medida incentiva a maior articulação entre o direito de acesso à informação e as questões atinentes à promoção da igualdade racial e direitos humanos como um todo.

Entretanto, um tema que representa um acerto, mas que exige o fortalecimento de cultura institucional pró equidade racial é a autodeclaração. O decreto prevê a autodeclaração de pessoas negras para a ocupação desses cargos e funções. A autodeclaração representa no debate sobre igualdade racial uma conquista, pois a lógica embutida na medida é: eu me reconheço e me declaro negro ou negra. Porém, casos de fraude têm levado ao uso da heteroidentificação. A perspectiva que o Decreto apresenta é no sentido de privilegiar o histórico mecanismo construído como percepção da dimensão de auto identificação racial com o mecanismo da heteroidentificação largamente utilizado pelas comissões de verificação que atuam na Administração Pública Federal.

A experiência das comissões de heteroidentificação tem se mostrado eficaz e se aperfeiçoado à medida em que o tema de "ser negro" no Brasil é cada vez mais debatido pelos meios de comunicação, pelo Estado e pela sociedade civil, com especial destaque para a mobilização dos movimentos negros. As comissões de heteroidentificação, atualmente, têm elaborado procedimentos que buscam verificar se o sujeito é vítima do racismo no Brasil, principalmente a partir de características fenotípicas. Em que pese a delicadeza do tema, a maioria daqueles que não fazem jus às cotas são facilmente identificados, restando às comissões, com bastante responsabilidade, debruçar-se sobre os "casos difíceis", os quais constituem exceção.

Além do combate ao processo de fraude, por meio de comissões de heteroidentificação, o Decreto aponta os mecanismos para a denúncia de fraude, sem descuidar do direito à ampla defesa. Nesse caso, o uso da plataforma Fala.BR, que reporta o sistema de Ouvidoria e de acesso à informação, conforme descrito no artigo 8º. Novamente, o fortalecimento das capacidades institucionais aparece nos procedimentos administrativos e manda o seguinte recado para a gestão pública: a ação intergovernamental é possível e tem dimensão racial e de enfrentamento à desigualdade.

Em um dia de celebração como o 21 de março, o governo brasileiro fez a coisa certa em aprovar a medida. Fica como desafio às esferas subnacionais replicar a proposta nas instâncias estaduais e municipais e para o próprio governo ampliar essa implementação em direção aos processos de compras e aquisições de bens e serviços. Mas, aí, já é outro filme.