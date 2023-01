Geração Z e sua velocidade (sempre) crescente

Nathália Araujo Vieira Bruni, Graduada em Administração Pública (FGV EAESP) e Coordenadora de G&G em multinacional brasileira.

Era uma tarde ensolarada de verão, dessas em que os pássaros cantam alto e as crianças - do passado - jogam bola e brincam de esconde-esconde no quintal. Porém, diferentemente da cena que acabara de descrever, trago a atualidade. Esta que, para nos (re)adaptarmos, pede alguns minutos para entender como ela própria funciona. Por isso, hoje, teço esta reflexão à (figura de) Maria Júlia, que representará outras tantas crianças, e que, no auge de seus 5 anos, é parte dessa geração repleta de estímulos e velocidade de agir, pensar e sentir (sempre) crescentes.

Foram 2 minutos, 2 minutos até entender que o que Maria assistia se tratava de um desenho de cunho infantil. "A gente pode conseguir os produtos que você quiser"; "vamos fazer um Tiktok para o príncipe virar mendigo"; "meninas nerd são tendência"; "cortejar príncipes" e "isso é tão estressante", saíam da boca da princesa narradora, com a maior sutileza que possamos imaginar. O que nos permite parafrasear o filósofo Zygmunt Bauman em: "a sociedade atual é regida pela liquidez". Liquidez essa caracterizada pelo desejo insaciável de se consumir[1].

Ademais, apesar de - hoje - já considerarmos inerente a presença da internet e de fenômenos como o Instagram e o Tiktok já nos primeiros anos de vida de uma pessoa, talvez estejamos nos esquecendo de considerar quais os efeitos desse consumo exacerbado no médio e longo prazo, sobretudo em crianças e adolescentes, cujo cérebro e identidade ainda estão em plena formação e desenvolvimento.

Não obstante, retomando aos estudos de Bauman, é importante traçar um paralelo do desenvolvimento de jovens com o modelo de organização da sociedade atual, dado que esta última é desregulamentada, pois o mercado e o consumo desenfreado são os ditadores das regras. Logo, com tantos estímulos, a vida também passa a ser desordenada, já que uma corrente de incerteza e insegurança guia o sujeito pós-moderno, que não tem mais referencial nenhum para construir sua vida, a não ser o que observa (na maior parte das vezes) atrás das telas.

Desse modo, vale consideramos todo o ecossistema envolvido no tópico aqui discorrido, uma vez que, quando pensamos na relação entre crianças e internet dentro do mundo atual, destaca-se que ela ainda faz parte de um campo no qual os dados e teorias podem ficar rapidamente desatualizadas, na medida em que as alterações nas tecnologias crescem diária e exponencialmente. Isso evidencia a necessidade de pesquisas e ações multidisciplinares, com combinação de métodos e de contextos, para conhecermos não só o que as crianças fazem quando estão online, mas também como agem e quais as consequências dessas práticas para suas vidas[2].

Ainda, é necessário compreender o tema dentro da definição da geração Z, também conhecida como a geração dos "nativos digitais", que é hiper cognitiva e tem a capacidade de vivenciar várias realidades ao mesmo tempo[3]. Essa perspectiva nos permite chegar ao ponto mais crucial desta análise, que é o paradoxo carregado por essa geração.

Se, por um lado, os nativos da geração atual são apelidados de "geração digital", pioneiros no desenvolvimento das capacidades online e com conhecimentos tecnológicos superiores ao dos adultos que os rodeiam; por outro, são entendidos como um coletivo vulnerável, com frágil processo de desenvolvimento social e cognitivo, no qual os meios de comunicação, e, concretamente, a Internet, pressupõe um risco potencial. Risco esse que pôde ser observado em instantes de interação entre Maria Julia e a telinha que carrega embaixo de seus braços, assim como todos os seus amigos.

Por último, mas não menos importante, se observada a relação entre tecnologia e infância na atualidade, percebe-se que tem sido construída uma reflexão que problematiza a concepção de criança. A criança, que já foi figura secundária no passado, saiu da obscuridade e tem adquirido, notadamente na contemporaneidade, cada vez mais visibilidade social (MENEZES, 2009), sendo um sujeito que ativamente se insere no mundo tecnológico e a partir deste elabora referências pessoais e socioculturais[4].

Desse modo, se pudéssemos deixar um aprendizado para Maria Julia e todos aqueles que a representam hoje, quiçá caberia retomarmos os ensinamentos do filósofo Mario Sergio Cortella, o qual aponta que: "Oferecer uma vida abundante é diferente de oferecer uma vida de desperdício." Desperdício este reproduzido não só em narrativas, mas em muitos dos ensinamentos das princesas atuais.

Referências

[1] Zygmunt Bauman. Sociedade líquida. Disponível em: https://colunastortas.com.br/sociedade-liquida/ > Acesso em 05 de janeiro de 2023

