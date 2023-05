Governo novo, desmatamento antigo

Foto: Arquivo pessoal.

Emiliano Lobo de Godoi, Professor da Escola de Engenharia Civil e Ambiental da Universidade Federal de Goiás

O desmatamento é um dos temas que mais chama a atenção da imprensa e da população quando se trata da questão ambiental. São números significativos que trazem muita comoção, porém, pouca ação. Esses dados são expostos, mas raramente servem de base para elaboração de estratégias efetivas de combate e de elaboração de políticas públicas.

A história do desmatamento no Brasil não é recente. Apesar de ser o único país do mundo que possui nome de planta, cuidar da flora nunca foi nosso ponto forte. Uma prova disso é que poucos brasileiros tiveram a sorte de conhecer um exemplar de nosso aclamado Pau-Brasil. O afã do desmatamento, já na chegada dos portugueses, praticamente eliminou essa possibilidade. Estima-se que, durante as primeiras quatro décadas de 1500, foram exploradas 300 toneladas dessa madeira por ano.

Discursos vazios de conteúdo, feitos em palanques cheios de má intenção, sempre dão a impressão de que, com a simples mudança de governo, tudo se resolverá. Entretanto, quando se trata de meio ambiente, as soluções são mais complexas e dependem de políticas sérias e de médio e longo prazo. Problemas complexos não são compatíveis com soluções simples e discursos rasos.

Dados registrados pelo Inpe indicam que neste último mês de abril, o Cerrado teve o maior índice de desmatamento para o mês já registrado em toda sua série histórica. Segundo as informações, a área de desmatamento nesse bioma em abril de 2023 representa aumento de 18,53% em relação ao mesmo mês de 2022. E isso não ocorreu apenas no Cerrado.

Apesar do desmatamento na Amazônia brasileira ter diminuído no mês de abril de 2023 em relação ao mesmo mês do ano passado, de acordo com dados preliminares do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), esse índice triplicou no mês de março de 2023, conforme dados do Instituto Imazon. Segundo o relatório, essa foi a segunda maior onda de destruição já registrada entre janeiro e março, desde o início da série histórica em 2008. O que ocorrerá nas estações de seca, quando ocorrem os maiores índices de desmatamento?

Tais números deveriam indicar que ações isoladas e discursos emocionados não são suficientes para conter um dos maiores problemas ambientais do país. Precisamos de estratégias claras, punições severas e exemplares, orçamentos suficientes e equipes devidamente qualificadas.

É necessário entender que essa é uma questão de Estado e não de governo, e que isso interessa a todos. O desmatamento traz lucro imediato para poucos e um grande prejuízo para muitos. Não é por falta de dados e alertas que esse problema persiste. No fundo da questão, precisamos de mais de livros e de menos motosserras.