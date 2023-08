Igualdade de Gênero em Jogo: A Copa do Mundo Feminina da FIFA Desafia o ODS 5

Fonte: Arquivo pessoal.

Ligia Maura Costa, Advogada. Presidente da Comissão de Governança e Integridade da OAB-SP. Professora titular na FGV EAESP e Coordenadora geral do FGVethics

A bola rola na Copa do Mundo Feminina da FIFA. Qual time irá ganhar? Quem será a melhor jogadora? Qual seleção será a revelação? A Copa do Mundo Feminina da FIFA é um evento aguardado por muitas pessoas. Com uma audiência estimada em 1 bilhão de telespectadores é um dos maiores eventos esportivos mundiais. É uma oportunidade única para apoiar o talento das jogadoras de futebol, mas também de refletir sobre as desigualdades enfrentadas pelas mulheres no esporte em geral e no futebol em particular. Enquanto a Copa do Mundo masculina é um verdadeiro espetáculo de grandeza e com investimentos astronômicos, a Copa do Mundo Feminina enfrenta ainda muitos obstáculos. Apesar de todo o prestígio da FIFA, a desigualdade persiste na competição feminina em relação à Copa do Mundo masculina.

O Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 5 (ODS 5) busca garantir que mulheres e meninas tenham acesso igualitário a oportunidades, recursos e direitos, permitindo que elas se tornem agentes ativos de mudança e prosperidade em suas comunidades. Esse objetivo, intitulado "Alcançar a Igualdade de Gênero e Empoderar Todas as Mulheres e Meninas", reconhece a necessidade de combater a discriminação e a desigualdade de gênero em todas as suas formas. ODS 5 é um pilar da Agenda 2030 e um guia para construir um mundo mais justo, igualitário, inclusivo e sustentável. A implementação do ODS 5 é essencial para o desenvolvimento sustentável em todas as suas dimensões, já que mulheres e meninas representam metade da população mundial e têm papel fundamental no progresso socioeconômico e ambiental. Se elas têm igualdade de oportunidades e são empoderadas, toda a sociedade se beneficia ao final. A discriminação de gênero apenas limita o potencial das mulheres e meninas, restringindo suas oportunidades. Promover a igualdade de gênero é um investimento no futuro e na prosperidade de toda a humanidade, para que ninguém seja deixado para trás. Mas não é exatamente o que se vê na Copa do Mundo Feminina da FIFA.

O financiamento e os recursos destinados ao futebol masculino são muito maiores em comparação ao torneio feminino. Isso traz diferenças enormes em relação a salários, premiações, patrocínios etc. A desigualdade é ainda mais evidente na premiação e nos salários. Os prêmios oferecidos às seleções femininas são significativamente menores do que os oferecidos às seleções masculinas, mesmo quando o público e o interesse pelo torneio feminino vêm aumentando consideravelmente nos últimos anos. Não é uma questão nova a desigualdade salarial entre o futebol feminino e masculino da FIFA. Ela tem sido objeto de protestos das atletas já há alguns anos. Os jogadores masculinos recebem salários exorbitantes e premiações significativas, enquanto as jogadoras enfrentam salários e prêmios infinitamente menores. Essa discrepância é injusta, considerando o comprometimento, talento e dedicação que atletas demonstram em suas carreiras, sejam homens ou mulheres. As disparidades na Copa do Mundo Feminina da FIFA não se devem à falta de talento das jogadoras. Pelo contrário, muitas demonstram habilidades futebolísticas incríveis, melhores que muitos jogadores homens.

A desigualdade na Copa do Mundo Feminina tem sérias consequências. Uma delas é a exploração sexual que as atletas mulheres enfrentam em comparação com os jogadores, pois elas estão mais vulneráveis a situações abusivas, a coerção e a exploração sexual, devido a uma condição financeira desfavorável. Muitas das atletas que estão participando da hoje Copa precisarão buscar outros empregos para a garantia de seu sustento ao final da competição. A falta de investimento adequado e apoio ao futebol feminino contribui para perpetuar a desigualdade. É preciso tomar ações concretas para promover a igualdade de gênero no esporte e garantir que as jogadoras sejam valorizadas e remuneradas de forma justa pelo talento e contribuição para o esporte.Top of FormBottom of Form

A FIFA tem dado passos importantes para a proteção de grupos vulneráveis. Mas ainda há espaço para aprimorar iniciativas e expandir o alcance de proteção. É fundamental que a FIFA ao lado dos principais stakeholders melhore suas políticas e garanta um ambiente seguro, respeitoso, inclusivo e sem discriminação para todos os envolvidos no futebol, independente do gênero. A FIFA tem potencial para ser uma força positiva para uma sociedade mais inclusiva e plural. Basta querer.

A Copa do Mundo Feminina da FIFA é um alerta: as mulheres merecem igualdade e empoderamento em todos os aspectos como preconiza o ODS 5. É essencial a união de todos para apoiar e promover o futebol feminino, garantindo que as próximas gerações de jogadoras sejam tratadas com mais respeito e recebam a valorização que de fato merecem. Somente assim poderemos alcançar um futuro em que a igualdade de gênero será uma realidade, nem que seja no esporte. Já é um começo, mas há ainda muito a ser feito.