Impactos da dívida pública na execução orçamentária da União

Janilson Antonio da Silva Suzart, Doutor em Controladoria e Contabilidade pela FEA USP. Colabora com o Instituto de Contabilidade Pública e Democracia (ICPD)

Diones Gomes da Rocha, Doutor em Administração Pública e Governo pela FGV EAESP. Colabora com o Instituto de Contabilidade Pública e Democracia (ICPD)

Robson Zuccolotto, Pós-doutorado em Administração Pública e Governo pela FGV EAESP. Professor do Programa de Pós-Graduação em Ciências Contábeis da UFES

O que é dívida pública?

Dívida pública (dívida, doravante) é um tema distante da população em geral. Talvez por sua aridez (complexidade) e pela necessidade de se manipular saberes distintos para compreendê-la. Direito Financeiro, Tributário, Finanças Públicas e Contabilidade são áreas de conhecimento que, inter-relacionadas, perpassam o tema para lhe dar concretude. Dessa forma, para que se possa tornar a temática mais compreensiva e revelar como a dívida impacta o orçamento da União e, consequentemente, a vida de cada um dos brasileiros, faz-se necessário desvendar alguns dos conceitos-chave que as referidas disciplinas aportam para a instituição, análise e interpretação desse tema que deveria ser acompanhado bem de perto pela sociedade em geral.

Inicialmente, é preciso saber o que vem a ser a dívida. A Lei Complementar n° 101/2000 (LRF) classifica a dívida pública em: (i) dívida pública consolidada ou fundada, como sendo o montante total das obrigações financeiras do ente da Federação, assumidas em virtude de leis, contratos, convênios ou tratados e da realização de operações de crédito, para amortização em prazo superior a doze meses; (ii) e dívida pública mobiliária, sendo aquela representada por títulos emitidos pela União, inclusive as do Banco Central do Brasil, Estados e Municípios. Para fins do nosso propósito, iremos nos referir apenas à dívida da União.

Operações de crédito, nesse contexto, são os compromissos financeiros assumidos pela União, tais como empréstimos e emissão e aceite de títulos, para fazer face à suas obrigações que não são possíveis de serem satisfeitas com recursos próprios. Imaginando um contexto de orçamento familiar, seriam os empréstimos que a família teria de tomar nas instituições financeiras para cobrir a parcela do orçamento doméstico que não contou com recursos financeiros (receita) para cobrir as necessidades da família em determinado período.

Título público, por sua vez, é a dívida emitida pelo governo. Em outras palavras, trata-se de um instrumento financeiro pelo qual o governo se compromete a pagar o valor recebido (chamado de principal) acrescido de juros em data futura. Embora haja outras formas de financiamento de que o governo possa lançar mão, a emissão de títulos é a mais comum. Voltando ao exemplo da família, aqui há uma grande diferença: a família não pode emitir títulos, ficando restrita às linhas de créditos disponibilizadas pelo mercado e sujeitando-se às suas taxas de juros, que normalmente são elevadas. A União, por outro lado, pode, para além das linhas de crédito, emitir dívida (títulos), que podem possuir condições bem mais favoráveis em relação ao prazo e as taxas de juros.

O porquê da dívida pública?

Vimos até aqui que dívida pública é uma forma que o governo dispõe para financiar as suas atividades. Mas, por que motivos o governo toma a decisão de constituir dívida? Há um variado leque possível de respostas a essa questão. Atendo-nos às principais, poder-se-ia dizer que o sistema tributário do país é ineficiente, o que torna a arrecadação insuficiente para financiar os direitos e as garantias asseguradas na carta magna; que o governo gasta mais do que arrecada por meio da cobrança de tributos; porque gere de forma ineficiente os recursos de que dispõe ou mesmo porque opta por financiar investimentos por meio da constituição de dívida, esperando gerar fluxos de caixa futuros, ou seja, receitas. Como se verá mais adiante, o governo vem emitido títulos ou refinanciando a dívida já constituída para fazer frente a diversas atividades do Estado, implementar políticas públicas e atender aos anseios da sociedade civilizada por equidade e justiça.

Há relação entre dívida pública e o orçamento?

De uma maneira geral, pode-se dizer que o Estado, na busca para a satisfação do bem-comum, necessita de recursos para cumprir suas inúmeras funções. Para satisfazer essas necessidades coletivas, o Estado lança mão do seu poder de império para transferir, de forma obrigatória, recursos da população em geral para os cofres públicos. Essa transferência é realizada por meio da cobrança de tributos. Compreende-se dentro da categoria tributos, neste texto, os decorrentes da cobrança de impostos, taxas e contribuição de melhorias, bem como as demais contribuições intervenientes no domínio econômico.

Como as necessidades da sociedade são ilimitadas e os recursos arrecadados pelo governo são limitados, surge a necessidade de se fazer escolhas para equilibrar necessidades e recursos financeiros (trade off). Daí, o orçamento, elaborado anualmente pelo governo, surge como uma peça fundamental de planejamento que espelha, de um lado, todos os recursos arrecadados por meio de tributos (receitas) e/ou tomado por empréstimo (por meio da emissão de títulos, por exemplo); e, do outro lado, todos os gastos (despesas) derivadas das políticas públicas que deverão ser realizadas para a satisfação das necessidades coletivas, inclusive os gastos realizados para o pagamento da dívida. Ou seja, o orçamento público retrata as necessidades escolhidas pelo governo para o período de um ano. Como afirmam Abrucio e Loureiro (2004), o orçamento é um instrumento fundamental de governo, seu principal documento de políticas públicas. É por meio dele que o Estado estabelece prioridades, decide como serão gastos os recursos extraídos da sociedade e a forma de distribuí-los entre os diferentes grupos sociais.

Assim, no orçamento, o governo elabora uma previsão das receitas e fixa um limite para gastar, sendo que esse limite para gastar pode ser reduzido caso as receitas previstas não se confirmem, seja por erro de previsão ou por contingências internas ou externas. Por isso, um fator importante para a análise, é compreender o que se pode entender por receita e despesa orçamentárias, bem como a diferença existente entre os regimes de caixa e competência pelas óticas orçamentárias e patrimonial (contábil). A Lei nº 4.320/1964 (trata das normas gerais de direito financeiro) classifica as receitas púbicas em: (i) receitas correntes, constituídas pelas principais atividades geradoras de caixa do governo, provenientes de receitas tributária, de contribuições, patrimonial, agropecuária, industrial, de serviços e outras; e (ii) receita de capital, aquela proveniente da realização de recursos financeiros oriundos de constituição de dívidas (empréstimos, emissão de títulos, refinanciamento da dívida); da venda de bens e direitos (venda de imóveis, por exemplo) etc.

As despesas orçamentárias, por sua vez, também podem ser classificadas em: (i) despesa correntes, e (ii) despesa de capital. As despesas correntes são subdivididas em despesas de custeio, constituindo-se pelas despesas realizadas pelo governo para a manutenção dos serviços anteriormente criados, tais como prestação de serviços de saúde, de segurança pública, bem como as despesas realizadas para atender a conservação e adaptação de bens imóveis, ou seja, são as despesas realizadas para manter o funcionamento da máquina pública; e transferências correntes, que são as despesas que não correspondem a contraprestação direta em bens ou serviços à população.

Da mesma forma, as despesas de capital se subdividem em investimento, inversões financeiras e transferências de capital. Classificam-se como investimentos, aquelas despesas realizadas, por exemplo, para o planejamento e execução de obras, aquisição de instalações, equipamentos e material permanente (carros, máquinas, computadores etc.). Inversões financeiras, por seu turno, são as despesas de capital realizadas para a aquisição de imóveis novos, bens de capital já em utilização, aquisição de títulos representativa do capital de empresas já constituídas, dentre outras. Transferências de capital, por fim, são as transferências de valores para a realização de investimentos ou inversões financeiras que outras pessoas de direito público (estados e municípios) ou privado (estatais) devam realizar. Também se classificam como transferências de capital os valores destinados a amortização da dívida.

Agora que já é possível compreender o que vem a ser a dívida e alguns conceitos importantes, é necessário esclarecermos o que as normas financeiras e contábeis entendem pelos regimes de caixa e competência. Essa discussão é importante para que se possa compreender o impacto de uma e de outra forma do registro (ou reconhecimento) dos valores referentes à dívida.

O modelo orçamentário brasileiro considerava, em passado não tão longínquo, que o regime orçamentário era equivalente a um regime misto, ou seja, as receitas seguiam o regime de caixa e as despesas, o de regime de competência. Nesse caso, o regime de caixa era caracterizado pelo recebimento das receitas pelas entidades públicas dentro do exercício financeiro (por exemplo, no exercício de 2022). As despesas orçamentárias, por sua vez, quando legalmente registradas dentro do exercício financeiro, eram entendidas como sendo a aplicação do regime de competência. Pela ótica da contabilidade aplicada ao setor público, todavia, o regime de caixa é aquele no qual as receitas e despesas são reconhecidas (registradas na contabilidade) apenas quando há a entrada e a saída de caixa, respectivamente. Por outro lado, no regime de competência, as receitas e as despesas são reconhecidas quando são realizadas, independentemente do respectivo recebimento ou pagamento.

A implantação do regime contábil de competência no Brasil, seguindo os padrões e melhores práticas internacionais, não apenas evidenciou um erro de definição sobre os regimes contábeis adotados em solo brasileiro, como explicitou os limites da compreensão do orçamento público a partir desta ótica. Se no regime orçamentário a compra de um veículo é reconhecida como uma despesa (comprometimento de caixa seguindo as etapas de empenho, liquidação e pagamento[1]), no regime de competência, o que ocorre é apenas uma troca entre bens e ou direitos (ativos), isto é, um montante de recursos (dinheiro) sai da entidade pública em contrapartida a uma entrada de um veículo, de igual valor, no patrimônio dessa mesma entidade. Quando uma transação desse tipo ocorre, ela é denominada na contabilidade de fato permutativo. Diz-se também na contabilidade que houve, por não ter a entidade pública ficado mais rica com transações desse tipo, uma simples troca de ativos, isto é, não houve alteração do patrimônio líquido do ente público (ou seja, a soma de todos os ativos menos a soma de todos os passivos permaneceu inalterada).

Como a dívida pública impacta a execução do orçamento federal?

Agora com uma moldura teórica mais clara, já é possível avaliarmos o impacto da dívida na execução do orçamento federal. Em um primeiro momento, quando analisamos a execução orçamentária das despesas da União, dois itens chamaram a nossa atenção, como é possível observar na Figura 1:

Figura 1 - Despesa orçamentária executada pela União - Valores nominais em bilhões de reais.

Fonte: Elaborado a partir de dados do SIAFI (2022).

O primeiro deles é composto pelas denominadas outras despesas correntes que, como vimos, compreende os desembolsos para o funcionamento e a manutenção da "máquina pública", excetuando-se gastos com pessoal e encargos sociais e com juros e encargos da dívida. De 2008 a 2020, ele representou o maior desembolso da União, ou seja, em média 42,7% do desembolso total (considerando o período total, até 2021).

Amortização[2]/refinanciamento da dívida[3] é o segundo item que chama a atenção. Com exceção de 2021, quando ocupou o primeiro lugar, foi o segundo maior desembolso da União no período analisado. Tais desembolsos representam o pagamento do principal da dívida pública federal. De 2008 a 2021, representou, em média, 32,9% do total executado pela União.

Numa primeira análise desses números, considerando-se apenas a despesa orçamentária, fica-se com a impressão de que, nos últimos anos, quase um terço dos tributos pagos pelos brasileiros foram direcionados ao pagamento de uma dívida que parece impagável. Esse raciocínio, contudo, não é adequado por alguns motivos. O primeiro está relacionado com o conceito de despesa pela ótica do regime de competência, que representa a saída de benefícios econômicos que reduz o patrimônio líquido de uma entidade independentemente da saída de caixa.

Contudo, como foi visto, a despesa pela ótica orçamentária não possui a mesma lógica do regime de competência. A lógica orçamentária segue o regime de caixa tanto para receitas quanto para despesas. Por essa lógica, a despesa pela ótica orçamentária representa os desembolsos que são feitos por uma entidade pública, de forma a gerar bens e serviços para a população. Dessa forma, qualquer redução de caixa (dinheiro) ou equivalentes de caixa (ativos com alto grau de liquidez e que podem ser transformados em dinheiro rapidamente) que não esteja relacionada com a devolução de recursos guardados de terceiros (cauções devolvidas pelo ente público, por exemplo), representam uma despesa orçamentária.

Esse é o caso dos pagamentos relacionados com a amortização do principal da dívida. Do ponto de vista do regime de competência, tais pagamentos são um fato permutativo e não uma despesa, pois implicam em redução de uma obrigação (passivo) e de um bem ou direito (ativo) ao mesmo tempo (troca de ativos), ou seja, não há alteração do patrimônio líquido. Entretanto, pela ótica orçamentária, aqueles pagamentos são uma despesa orçamentária, pois implicam em redução de caixa.

Aplicando esses conceitos, é correto dizer, portanto, que, pela ótica orçamentária, cerca de um terço dos desembolsos (pagamentos) da União, no período entre 2008 a 2021, foram realizados para amortizar o principal da dívida pública. Isso não significa, contudo, que tais pagamentos possuem a mesma lógica dos demais desembolsos realizados, como, por exemplo, a compra de medicamentos. A diferença reside do fato de que, embora ambos os desembolsos sejam despesas orçamentárias, o pagamento do principal da dívida é um fato permutativo (não reduz o patrimônio líquido do ente público, representa uma troca de ativos), enquanto a compra de medicamentos para consumo imediato representa uma despesa sob a ótica do regime de competência (reduz o patrimônio líquido, isto é a entidade pública consumiu recursos ao comprar medicamentos).

Vimos acima que outras despesas correntes e amortização/refinanciamento são os dois principais desembolsos realizados pelo governo na gestão da dívida. Agora, será apresentado na Figura 2 o conjunto de receitas orçamentárias utilizadas pelo governo para fazer face ao pagamento da dívida.

Figura 2 - Receita orçamentária realizada pela União - Valores nominais em bilhões de reais.

Fonte: Elaborado a partir de dados do SIAFI (2022).

Como se constata na Figura 2, o item denominado operações de crédito representou no período de 2008 a 2021, em média, 35,4% dos ingressos obtidos por meio de refinanciamento de dívidas já existentes e pela constituição de novas dívidas. O item contribuições (item da receita tributária), por sua vez, representou, em média, 29,4% das receitas, enquanto o item denominado impostos, taxas e contribuições de melhoria representou, em média 17,7%, ambos naquele mesmo período. Em suma, operações de crédito foi o item com maior participação individual, indicando que o governo tem lançado mão de forma mais frequente de empréstimos para financiar seus gastos.

Considerando-se o ano de 2021, por exemplo, verifica-se que o total de desembolso com a amortização/refinanciamento da dívida foi de R$ 1,7 trilhão, enquanto o total de ingresso com o item impostos, taxas e contribuições de melhoria foi de R$ 710,7 bilhões. Constata-se, assim, que a receita tributária da União não tem sido suficiente para arcar com todas as demandas da população. Por essa razão, não é correto afirmar que tais desembolsos são custeados exclusivamente por receita tributária.

Podemos notar que, para fazer frente aos desembolsos relacionados com a dívida, foi necessário utilizar recursos oriundos da captação de novas dívidas ou de renegociação de dívidas anteriores, ou seja, do item operações de crédito. Voltando ao ano de 2021, o montante desse item foi de R$ 2 trilhões, isto é, o suficiente para fazer frente ao desembolso total de R$ 1,7 trilhão. Novamente, a confusão é similar ao que ocorre com a despesa, pois o conceito de receita pela ótica orçamentária é diferente do usual conceito de receita pelo regime de competência.

A receita, pelo regime de competência, significa que a entrada de recursos aumenta o patrimônio líquido de uma entidade. Representa, como já dito, o aumento de benefícios econômicos que impacta diretamente o patrimônio líquido, não estando relacionado com a entrega de recursos e que é independente da movimentação de caixa.

A receita pela ótica orçamentária, por sua vez, está associada ao regime de caixa, sendo, portanto, qualquer entrada de caixa ou equivalentes de caixa que não está relacionada com a guarda de recursos de terceiros (cauções recebidas pelo ente público, por exemplo). Assim, os recursos obtidos em uma operação de crédito são uma receita orçamentária sem, contudo, ser uma receita do ponto de vista do regime de competência, pois não há alteração do patrimônio líquido (a entrada de caixa, que é um aumento do ativo, está relacionada com a assunção de dívida, que é um aumento do passivo em igual montante).

Assim sendo, as receitas e as despesas pela ótica orçamentária estão associadas às entradas e saídas de caixa ou equivalentes (com exceção das movimentações extraorçamentárias) de um ente público e devem ser avaliadas sob tal ótica. Não se deve confundir tais conceitos com aqueles oriundos do regime de competência, para as receitas e despesas, que representam entradas e saídas de benefícios econômicos com reflexos diretos no patrimônio líquido do respectivo ente.

O uso da lógica de caixa é bastante importante para a análise dos fluxos orçamentários, no caso do modelo brasileiro. A fim de tornar o entendimento mais claro, recorreremos ao modelo da Demonstração de Fluxos de Caixa[4] (DFC). Para evitar o impacto causado pelos pagamentos dos restos a pagar[5], optamos por utilizar na análise a despesa empenhada[6] e não a despesa paga[7].

A DFC é composta por três tipos de fluxos: (i) fluxos das atividades de investimento, aqueles relacionados à aquisição e à venda de ativos de longo prazo e de outros investimentos que são equivalentes de caixa; (ii) fluxos das atividades de financiamento, aqueles relacionados com a mudança no tamanho e/ou na composição do capital próprio e no endividamento, e (iii) fluxos das atividades operacionais, que compreende aqueles relacionados com as principais atividades geradoras de caixa de uma entidade (no caso do setor público, está relacionado com a cobrança de tributos, obtenção de receitas pela venda de produtos e serviços, pagamento a fornecedores e empregados, pagamento de benefícios sociais etc.).

A receita e a despesa orçamentárias relacionadas com a dívida, com exceção dos juros e encargos da dívida[8], são atividades de financiamento para uma entidade pública. Desse modo, a comparação entre tais fluxos de caixa, fornecerá uma análise melhor sobre a influência da dívida pública na execução orçamentária da União.

Os fluxos de caixa relacionados as atividades de financiamento na União Federal

Os ingressos das atividades de financiamento estão relacionados com a obtenção de empréstimos, emissão e aceite de títulos, financiamentos e demais operações de crédito, inclusive o refinanciamento da dívida. Os desembolsos das atividades de financiamento compreendem as despesas com amortização e refinanciamento da dívida.

Figura 3 - Receitas e despesas orçamentárias relacionadas com as atividades de financiamento - Valores nominais em bilhões de reais.

Fonte: Elaborado a partir de dados do SIAFI (2022).

É possível observar na Figura 3 que, apenas no ano de 2008, o fluxo líquido das atividades de financiamento foi negativo em R$ 8,1 bilhões. Significa dizer que houve mais despesas orçamentárias do que receitas orçamentárias relacionadas a essas atividades (financiamento), demonstrando que a União reduziu o principal da dívida, nominalmente (sem correção por algum índice que meça a inflação). Por outro lado, de 2009 a 2021, o fluxo líquido passa a ser positivo, demonstrando que houve mais receitas orçamentárias do que despesas orçamentárias nas atividades de financiamento. Com uma média anual de R$ 306,1 bilhões e um pico de R$ 1,05 trilhão em 2020, significa que a União passou a se endividar para cobrir outras despesas orçamentárias que não estão relacionadas com o pagamento do principal da dívida, acendendo uma luz vermelha em relação ao orçamento. Destaca-se, ainda, que nesse período os desembolsos com juros e encargos da dívida alcançaram a média anual de R$ 194,3 bilhões, com um pico de R$ 346,8 bilhões em 2020. Esclarece-se, contudo que os juros e encargos da dívida são considerados fluxos das atividades operacionais.

Em suma, o endividamento é uma das fontes para o financiamento de uma entidade pública (2), não se caracterizando nem como boa nem como ruim, mas apenas como uma fonte de financiamento. Quando corretamente utilizada, o endividamento permite acesso a recursos sem o aumento da carga tributária e/ou sem os efeitos inflacionários causados pela emissão de moeda. Permite, ainda, a repartição dos desembolsos para mais de uma geração, como nos casos em que os recursos são destinados a construção de infraestrutura que será utilizada por muitos anos. O endividamento em si não é um problema, mas o que ele financia pode ser.

Para entender a destinação do excesso dos fluxos de financiamento a partir de 2014, passaremos a analisar os demais fluxos. Começaremos com os fluxos das atividades de investimento.

Os fluxos de caixa relacionados as atividades de investimento na União Federal

Os ingressos das atividades de investimento estão relacionados com a alienação de bens (venda de bens pela entidade pública) e com a amortização de empréstimos (recebimento dos empréstimos feitos pela União aos demais entes federados). Os desembolsos (despesas orçamentárias) das atividades de investimento estão relacionados com as inversões financeiras e os investimentos.

Figura 4 - Receitas e despesas orçamentárias relacionadas com as atividades de investimento - Valores nominais em bilhões de reais.

Fonte: Elaborado a partir de dados do SIAFI (2022).

Pela Figura 4, é possível observar que, na maioria dos exercícios, o fluxo líquido de investimento foi negativo (com exceção dos exercícios de 2016, 2018 e 2019), alcançando uma média anual de R$ 66,4 bilhões negativos, com o pico em 2020 alcançando o montante de R$ 136,5 bilhões negativos. Quando o fluxo de investimento é negativo, significa dizer que a União adquiriu ou construiu mais ativos do que realizou (pela alienação/venda ou pelo recebimento de empréstimos), aumentando, em teoria, a infraestrutura disponível para o fornecimento de bens e/ou serviços para a população.

Em sentido inverso, quando o fluxo das atividades de investimento é positivo, significa dizer que a União realizou mais ativos (vendeu mais ativos e concedeu novos empréstimos) do que adquiriu ou construiu. Por exemplo, nos anos de 2016, 2018 e 2019 (com uma média anual de R$ 44 bilhões), a União não precisou dos recursos oriundos dos fluxos de financiamento para a aquisição dos investimentos, pois o fluxo líquido das atividades de investimento foi positivo. Também pode-se dizer que a União diminuiu investimentos em infraestrutura para ampliar o fornecimento de bens e/ou serviços.

Conforme, anteriormente discutido, quando o endividamento é feito para gerar infraestrutura, espera-se que tal investimento gere crescimento econômico futuro e beneficie, inclusive, gerações futuras. Por essas razões, torna-se importante comparar os fluxos líquidos das atividades de financiamento (constituição de dívidas) com o os fluxos líquidos das atividades de investimento (aplicação de recursos), como evidencia a Figura 5.

Figura 5 - Fluxos líquidos das atividades de financiamento e de investimento - Valores nominais em bilhões de reais.

Fonte: Elaborado a partir de dados do SIAFI (2022).

Constata-se pela Figura 5 que apenas em 2008 o fluxo líquido das atividades de financiamento foi negativo, significando que o total de ingressos (receitas) foi menor do que os desembolsos realizados (pagamento de despesas). Significa dizer que esse excesso (sobra) de 2008 poderia ser utilizado para financiar as atividades de investimento a partir de 2009. Por outro lado, nos exercícios de 2009 e 2012; e de 2014 a 2021, verifica-se fluxo líquido das atividades de financiamento muito superior ao fluxo líquido negativo das atividades de investimento, ou o fluxo líquido das atividades de investimento foi positivo (2016, 2018, 2019 e 2020), não sendo necessário, em tese, recorrer a endividamento. Verifica-se, desse modo, que o excesso de endividamento a partir de 2009 não foi direcionado exclusivamente para as atividades de investimento, mas para atividades operacionais (custeio da máquina pública). Assim, não seria adequado criar expectativas de que tais gastos fossem capazes de estimular o crescimento econômico, pois os fluxos operacionais estão mais relacionados com gastos realizado para satisfazer necessidades de curto prazo, enquanto que os fluxos de investimento são gastos realizados com a perspectiva de longo prazo.

No mundo ideal, os desembolsos de curto prazo deveriam ser custeados por ingressos de curto prazo, permitindo assim o equilíbrio orçamentário sem impactar os fluxos futuros. Para uma entidade pública endividada, é necessário garantir minimamente o equilíbrio. É recomendável, contudo, a obtenção de superávits para permitir a redução do endividamento, evitando o crescimento dos juros e encargos da dívida, o que propicia espaço para assunção de novos desembolsos de curto prazo.

Os fluxos de caixa relacionados as atividades operacionais na União Federal

Por fim, é importante apresentar como tem se comportado os fluxos das atividades operacionais. A Figura 6 demonstra, para o período 2008 a 2021, a evolução de ingressos (receitas) e desembolso (despesas), assim com o resultado líquido dessas operações, isto é, a diferença entre ingressos e despesas.

Figura 6 - Receitas e despesas orçamentárias relacionadas com as atividades operacionais - Valores nominais em bilhões de reais.

Fonte: Elaborado a partir de dados do SIAFI (2022).

Lembre-se que os ingressos das atividades operacionais estão relacionados com a tributação, com a obtenção de juros e encargos por empréstimos concedidos pela União e com a venda de bens e serviços. Os desembolsos, por seu turno, estão relacionados com o funcionamento da máquina pública, tais como, pessoal e encargos trabalhistas, aquisição de bens de consumo ou serviços, bem como, o pagamento de juros e encargos por empréstimos contraídos.

Como é possível observar na Figura 6, a exceção do ano de 2009, o período compreendido entre 2008 e 2013, apresentou fluxo líquido das atividades operacionais positivo. Nesse período, portanto, não houve necessidade de financiamento dessas despesas orçamentárias por meio da constituição de dívidas (endividamento). A partir de 2014, todavia, o fluxo líquido das atividades operacionais passou a ser negativo, em média anual, de R$ 310,6 bilhões negativos, com pico em 2020 alcançando o montante de R$ 964,7 bilhões negativos. Em decorrência dessa inversão dos fluxos líquidos das atividades operacionais (de positivo para negativo), pode-se afirmar que, a partir do exercício de 2014, o aumento do endividamento passou a custear atividades operacionais (pessoal e encargos trabalhistas, aquisição de bens de consumo ou serviços, pagamento de juros e encargos da dívida, dentre outros.

Como apontamos anteriormente, custear despesas orçamentárias vinculadas às atividades operacionais por meio do endividamento é uma escolha arriscada. O endividamento, como quaisquer outras fontes de financiamento da atividade estatal, possui benefícios e malefícios, além de limites. Quanto mais se endivida, mais fluxos futuros são comprometidos, reduzindo-se o espaço fiscal para investimentos ou para novos gastos operacionais. Ademais, aumenta-se a percepção de risco do mercado em relação ao ente público, implicando em pressões nas taxas de juros ou em desvalorizações cambiais na moeda local. Tudo isso, afeta diretamente a população por meio do denominado 'imposto inflacionário', reduzindo o seu poder de compra.

Por importante, é necessário, ainda, demonstrar de forma mais detalhada o comportamento das despesas orçamentárias vinculadas os fluxos das atividades operacionais. A Figura 7 revela a evolução dessas despesas.

Figura 7 - Despesa orçamentária executada pela União - Atividades Operacionais - Valores nominais em bilhões de reais.

Fonte: Elaborado a partir de dados do SIAFI (2022).

Conforme vimos na Figura 7, outras despesas correntes foi o item de maior relevância na execução das despesas orçamentárias em todos os anos analisados. Esse item, apresentou o mesmo comportamento quando comparado apenas com as despesas orçamentárias relacionadas com os fluxos das atividades operacionais. Além de ser o item mais relevante, seu comportamento demonstra uma tendência de crescimento muito superior aos demais desembolsos operacionais.

Esse acelerado crescimento, implicou a necessidade de obtenção de fluxos positivos de financiamento (e até mesmo de fluxos positivos de investimento) para atender ao montante de desembolsos operacionais. As outras despesas correntes são desembolsos de curto prazo e, em tese, não deveriam ser financiados pelos fluxos de financiamento ou de investimento.

Em 2016 foi criado o "Novo Regime Fiscal", mais conhecido como "teto de gastos", que afetou o comportamento das despesas primárias da União, dentre elas as outras despesas correntes, principalmente a partir de 2017 (3). Como demonstra a Figura 7, em 2017 e 2018, foi possível verificar uma leve desaceleração dessas despesas, contudo, em 2019 e 2020, influenciada pela pandemia de COVID-19, houve novo crescimento no patamar desses desembolsos.

Dentre outros subitens, as outras despesas correntes compreendem: (i) aposentadorias e pensões do Regime Geral de Previdência Social; (ii) benefícios sociais; (iii) subvenções econômicas; (iv) passagens e diárias; (v) materiais de consumo; e (vi) contratação de serviços. Não se nega a importância desses desembolsos para a promoção de direitos sociais, porém, deve-se atentar para o fato de que o crescimento descontrolado desses gastos por meio de assunção de dívida, pode acarretar em futuro não tão distante na oferta cada vez menor de bens e serviços para a população que mais deles necessita.

Apenas a título de conferir maior esclarecimento ao que se tenta destacar, saiba que a compra de medicamentos utilizados ou a contratação de clínicas e hospitais pelo Sistema Único de Saúde (SUS) são exemplos de despesas orçamentárias que estão sendo classificadas no grupo outras despesas correntes. O benefício de prestação continuada e o Bolsa Família, também o são. Como já apontado, não se questiona a importância de tais desembolsos, porém, o seu financiamento com recursos dos fluxos das atividades de financiamento (por meio de endividamento), e até mesmo dos fluxos das atividades de investimento, prejudicará a expansão futura desses gastos para atender ao crescimento das necessidades da população. Essa opção, poderá se mostrar uma conta cara que será cobrada de gerações que não usufruíram dos benefícios oriundos dos gastos atuais. A ausência de reformas dessas políticas e da discussão de novas fontes de financiamento da despesa orçamentária (reforma tributária) elevam mais ainda o risco de estrangulamento do endividamento, trazendo mais instabilidade para o cenário macroeconômico nacional.

Conclusão

Como se apontou, falar de dívida pública é falar de um tema árido, mas que deveria merecer atenção da sociedade brasileira. O endividamento, embora também possa ser benéfico, pode, mal utilizado, impactar diretamente a vida das pessoas, inclusive as de gerações futuras. Nesse sentido, conforme já alertado, custear despesas orçamentárias vinculadas às atividades operacionais por meio do endividamento é uma escolha arriscada. E isso em razão de que quanto mais se endivida, mais fluxos futuros são comprometidos, reduzindo-se o espaço fiscal para investimentos ou para novos gastos operacionais. Com isso, aumenta-se a percepção de risco do mercado em relação ao ente público, implicando em pressões nas taxas de juros ou em desvalorizações cambiais na moeda local.

A ausência de discussões sérias sobre o tema, imposta pelos limites dos modelos econômicos e fiscais existentes atualmente, impedem avanços que redefinam o pacto tributário nacional em benefício das garantias constitucionais. A discussão neoliberal do corte de despesas parece ter se deparado com seu limite. Se por um lado, cortar mais despesas significa reduzir o acesso aos direitos e garantias previstos na constituição e, consequentemente, a 'desdemocratização' do país, um dos objetivos do neoliberalismo, como destaca Brown (2020), por outro, redefinir o sistema tributário (eivado de benefícios para os mais ricos, de incentivos tributários cujos retornos e impactos são sequer medidos e, em geral, oriundos de lobby dos grandes capitalistas) para fazer com que ele seja capaz de garantir a democratização do país e o desenvolvimento social esbarra em estruturas políticas e econômicas corrompidas e auto interessadas. Em resumo, o trade off do equilíbrio entre receitas e despesas envolve também o equilíbrio entre democracia e 'desdemocratização'.

Notas

[1] (i) empenho, consistente no ato que cria para o Estado a obrigação de pagar; (ii) liquidação, que consiste na verificação do direito adquirido pelo credor pela venda do bem ou pela prestação de serviço à entidade pública; e (iii) pagamento, que é o momento final da execução quando há determinação para que a despesa seja paga.

[2] Amortização: representa o pagamento do principal (valor original tomado emprestado), acrescido de atualização monetária.

[3] Refinanciamento da dívida: é a dívida do governo que é paga com recursos constituídos de novas dívidas.

[4] A Demonstração de Fluxo de Caixa está disciplinada na Norma Brasileira de Contabilidade Técnica do Setor Público (NBC TSP 12).

[5] Restos a Pagar: despesas empenhadas, mas não pagas até o dia 31 de dezembro do respectivo ano.

[6] Despesa empenhada: é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição.

[7] Despesa paga: despesa efetivamente paga, após despacho exarado por autoridade competente, determinando seu pagamento.

[8] Juros e encargos da dívida: despesas orçamentárias realizadas para o pagamento de juros, comissões e outros encargos de operações de crédito internas e externas contratadas, assim como a dívida pública imobiliária.