Mapeando o fluxo do dinheiro para enfrentar o desafio climático 

Fonte: arquivo pessoal.

Eduardo H. Diniz, Professor e Pesquisador da Escola de Administração de Empresas de São Paulo, Fundação Getulio Vargas (FGV EAESP)

João Akio Yamaguchi, Doutorando em Administração Pública e Governo e Professor na Escola de Administração de Empresas de São Paulo, Fundação Getulio Vargas (FGV EAESP)

João Porto de Albuquerque, Professor e Deputy Director do Urban Big Data Centre, University of Glasgow

Em ode a um dos maiores aglomerados urbanos do planeta, Caetano Veloso cantou "a força da grana que ergue e destrói coisas belas". Como dizia o geógrafo Milton Santos, o dinheiro impõe o ritmo do desenvolvimento urbano, orienta comportamentos e transforma o território. E o que acontece no território, afeta o clima. Se um dos grandes temas de nosso tempo são as mudanças climáticas, melhor prestar atenção em como a circulação do dinheiro se relaciona a essas mudanças.

Segundo o IPCC (The Intergovernmental Panel on Climate Change) órgão das Nações Unidas que avalia as mudanças climáticas, grande parte das emissões de gases que provocam o aquecimento global é produzida nas cidades, graças ao alto consumo de energia nos centros urbanos. É também nas cidades que a população cresce mais rapidamente, e com esse crescimento acelerado vem ocupação desordenada, degradação de ecossistemas e aumento de problemas sociais, como pobreza e violência, fatores negativos para a preservação da qualidade do meio ambiente.

Para atender a esse intenso ritmo de urbanização em todo o mundo, a responsabilidade dos governos regionais e locais tem evoluído para uma maior descentralização da administração pública, aumentando autonomia e recursos gerenciados pelas cidades. Assim, para atender à urgência necessária, é nas cidades que muitas das ações para mitigar os efeitos das mudanças climáticas podem ter impacto relevante. Entre as ações possíveis para mitigar e/ou se adaptar para as alterações no clima, governos municipais podem investir no uso de energias renováveis, integrar de sistemas de energia, transporte e infraestrutura urbana. Além disso, também podem desenvolver programas de transferência de renda para ajudar os mais necessitados a enfrentar as agruras das mudanças ambientais, como os eventos climáticos extremos.

Neste ponto voltamos ao tema da circulação do dinheiro que abriu este artigo. Políticas públicas como programas de transferência de renda são literalmente uma forma de dar dinheiro para melhorar a subsistência econômica de famílias carentes, sendo reconhecidos pela FAO[i] (Food and Agriculture Organization, Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura) e pelo próprio IPCC[ii] como instrumento para proteger famílias com poucos recursos contra os choques relacionados ao clima. Para essas organizações, programas de transferência de renda podem tanto evitar que famílias vulneráveis mergulhem na pobreza por causa de desastres climáticos quanto promover a adaptação de longo prazo ao risco climático.

Alguns municípios do estado do Rio de Janeiro já incorporaram esta visão e estão literalmente usando dinheiro como instrumento para monitoramento e mitigação dos impactos climáticos por meio de programas de transferência de renda. Maricá, Niterói, Cabo Frio, Itaboraí, Saquarema, Iguaba Grande e Porciúncula são municípios fluminenses que adotam essas políticas e, diferente dos seus equivalentes nacionais como o Bolsa Família, usam uma moeda local própria que só é aceita nas respectivas cidades em que foram emitidas.

O fato de usarem uma moeda própria permite que esse dinheiro pago como benefício tenha a sua circulação mapeada, permitindo o monitoramento do impacto do dinheiro (com base na capacidade de compra) e as suas implicações climáticas no território dos municípios. É possível fazer isso garantindo a privacidade dos cidadãos pois o monitoramento é feito com base no setor censitário, no território portanto, e não permite a identificação de comportamentos individuais.

Os mapas abaixo[iii] mostram um exemplo de monitoramento que pode ser feito da circulação do recurso da prefeitura distribuído em forma da moeda local de Maricá, a mumbuca, no território da cidade. Nos mapas pode-se ver os setores censitários em azul (quanto mais escuro, maior a renda média dos moradores do setor) e as bolinhas em laranja, que têm tamanho proporcional aos gastos em mumbucas no comércio local. A variação entre 2019 e 2021, período da pandemia, indica um grande crescimento de circulação de mumbucas em partes específicas do território da cidade.

Evolução dos gastos em mumbucas no município de Maricá (2019-2022)

Fonte: os autores.

Analisando a evolução desses mapas (e outros) ao longo de períodos maiores, é possível avaliar como a circulação da moeda local se relaciona com mudanças na ocupação do território, na proteção ambiental, na coleta de lixo, no combate à pobreza, no acesso a serviços públicos e em muitos outros indicadores relacionados às mudanças no clima. Isso permite aos gestores públicos fazerem ajustes, seja através de políticas públicas complementares ou mesmo nos próprios programas de renda, premiando práticas de preservação ou direcionando os pagamentos para fins específicos. Importante mencionar que empresas de cartão de crédito, por exemplo, também monitoram os gastos de seus clientes, mas essa análise é usada apenas para estratégias comerciais dessas próprias empresas e não estão disponíveis para o desenho e avaliação de políticas públicas, como é possível no caso das moedas municipais.

Para além do monitoramento, Niterói, usando sua moeda local arariboia, tem desenvolvido programas ativos de incentivo a práticas ambientais sustentáveis. Em ações direcionadas a comunidades específicas, como é o caso do território do Caramujo, o programa de renda do município premia os beneficiários que abandonam o uso ilegal de eletricidade e migram para o sistema de energia oficial. Em outra comunidade, o Preventório, um banco comunitário fornece microcrédito em moeda local para incentivo a reformas residenciais que contribuam para moradias adaptadas às mudanças climáticas.

Governos tradicionalmente usam mecanismos de taxação e podem fazer uso desse recurso para atuar sobre a circulação do dinheiro no incentivo a práticas mais sustentáveis, cobrando impostos sobre emissão de gases[iv], por exemplo. Se políticas punitivas, como taxação, podem funcionar para ajustar comportamentos de empresas maiores e com mais recursos, as políticas de premiação, como transferência de renda, funcionam melhor com aqueles segmentos da sociedade que sofrem mais privação.

Os outros municípios citados iniciaram seus programas mais recentemente, mas já estão experimentando formas criativas de usar seus programas de transferência de renda com moedas locais para o combate a mudanças climáticas. Porciúncula, associa sua moeda elefantina com o sistema de coleta de lixo reciclado. Cabo Frio, usa sua moeda itajuru para incentivo aos pequenos comércios e serviços locais. Saquarema, Itaboraí e Iguaba Grande, com suas moedas municipais saquá, pedra bonita e caboclinho, focam na criação de fundos municipais que possam fomentar o comércio e a produção local, com o objetivo de gerar empregos e aumentar o consumo de bens produzidos nas suas cidades, reduzindo assim o impacto da emissão de gases que fica incorporada no transporte dos produtos trazidos de longe. Em outros estados, cidades como Indiaroba (SE) e Itabira (MG), com modelo de transferência de renda, e Itajaí (SC), usando uma criptomoeda de recompensa por deslocamento sustentável, também estão desenvolvendo políticas com moeda local para proteger o meio ambiente. Outras cidades já estudam iniciativas semelhantes.

Há muito ainda para se aprofundar no conhecimento sobre como a circulação do dinheiro no espaço urbano interfere nas mudanças climáticas. O fato é que muito do que se relaciona com a produção de gases efeito estufa, e por tabela provoca as mudanças climáticas, acontece no solo do território urbano e este é profundamente afetado pela circulação de dinheiro. O tema é urgente. Cidades que saírem na frente nesta batalha pela qualidade do meio ambiente podem ter melhor resultado para seu território e, consequentemente, para o planeta. Programas de transferência de renda com moedas locais possibilitam mapear a circulação do dinheiro nos territórios urbanos oferecem um caminho técnica e politicamente viável para monitorar e promover cidades mais sustentáveis.

Notas

[i] Cash transfer programmes for managing climate risk.https://www.fao.org/3/i7049e/i7049e.pdf

[ii] SYNTHESIS REPORT OF THE IPCC SIXTH ASSESSMENT REPORT (AR6). https://www.ipcc.ch/report/ar6/syr/downloads/report/IPCC_AR6_SYR_LongerReport.pdf

[iii] Os dados de transação em mumbucas foram utilizados com autorização do Instituto E-dinheiro Brasil

[iv] IMF/OECD (2021), Tax Policy and Climate Change: IMF/OECD Report for the G20 Finance Ministers and Central Bank Governors, September 2021, Italy, www.oecd.org/tax/tax-policy/imf-oecd-g20-report-tax-policy-and-climate-change.htm