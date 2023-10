Marcha da Polícia Civil pode ser prenúncio de estopim de possível crise no sistema de segurança pública do Rio Grande do Sul

Foto: arquivo pessoal.

Rodrigo dos Reis, Geógrafo, acadêmico em Direito (UFRGS) e Oficial do MPRS

Polícia não deve ser compreendida apenas como aparelho de vigilância e repressão, mas sim como expressão da racionalidade política da governamentalidade.

Era manhã de 04 de fevereiro de 2017, quando familiares de policiais militares se instalam em frente aos batalhões, em mais de 30 cidades, Estado do Espírito Santo. Poucas horas depois o caos rapidamente espalhou-se pela Região Metropolitana.

Tiroteios, assaltos, arrastões, mortes e uma média de 19 assassinatos por dia fez com que o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória fechasse em razão da superlotação: haviam cadáveres espalhados pelo chão.

À época, o governador estava internado para tratamento de saúde e em exercício estava o vice-governador César Colnago (PSDB), o qual socorreu-se à força nacional e a militares, devido ao cenário de guerra e horror transmitido ao vivo e a cores em cadeia nacional.

Rio Grande do Sul, ao menos por ora, a depender da vontade política do Governador, está distante deste contexto, até porque, rapidamente, movimento grevista anterior, em agosto, foi considerado ilegal pelo Tribunal de Justiça (TJ-RS), a pedido da Procuradoria-Geral do Estado (PGE); todavia, não impediu com que milhares de policiais civis, de várias regiões do Estado, no dia 03, marchassem nas ruas de Porto Alegre em direção ao Palácio Piratini.

Sindicatos, Associação e Confederação dos Policiais Civis e entidade associativa dos Delegados de Polícia participaram da marcha, reivindicando mais vagas para promoção na carreira, reajuste salarial, paridade, integralidade, além de denunciarem adoecimento, excesso de trabalho e operações.

É a polícia judiciária que dá início às investigações que vão subsidiar a esmagadora maioria das ações criminais a serem propostas pelo Ministério Público, como diversas medidas adotadas em termos circunstanciados, autos de prisão em flagrante, inquéritos policiais, medidas protetivas de urgência a mulheres em violência doméstica, quebras de sigilo, interceptação, escutas telefônicas, buscas, apreensões, apresentação de adolescentes infratores, prisões temporárias, preventivas, cumprimento de ordens judiciais, etc.

Ou seja, nada mais nada menos do que o "start" no monopólio da ação penal a cargo do Ministério Público, ramo da burocracia jurídica que possui a titularidade da ação penal; juiz apenas assiste a tudo, sem fazer nada, até que seja provocado.

Conclusão: se a polícia parar, a máquina da burocracia jurídica do Estado (...), e, justamente, aí está o xis da questão: clima político na Assembleia Legislativa está instável, num Estado arrasado por recentes desastres que ainda o assolam, pelo menos, até final do ano, segundo previsões meteorológicas oficiais.

Soma-se a isso descontentamento generalizado do funcionalismo do Ministério Público, Poder Judiciário, Defensoria Pública e Tribunal de Contas acerca do atraso na tramitação dos projetos de lei de reajustes salariais, além de outras pautas envolvendo sobrecarga e jornada de trabalho, promoções, melhorias nos planos de carreira, plantões, assédio moral, suicídio, etc.

Não faz muito que o censo de "saúde mental" da magistratura foi divulgado pelo CNJ, no qual mais da metade da magistratura mostrou índices altos de estresse, ansiedade, depressão, esgotamento mental e físico, além de não se achar feliz na carreira. Imagina o que sobra à base da burocracia jurídica do Estado, como policiais e servidores executores de ordens?

Governador Eduardo Leite, filho de servidor público, criticado ao som de "arerê" na marcha da Polícia Civil, correu para anunciar algumas medidas, no entender do funcionalismo insignificantes, enquanto deveria agir para não levantar mais poeira.

Afinal de contas, o que ocorreu no Espírito Santo é a prova foucaultiana de que é sempre bom tratar a polícia não apenas como aparelho de vigilância e repressão do Estado, mas sim como Polizeiwissenschaft.