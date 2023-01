Mídia e eleições no Brasil: as opiniões de Folha de S. Paulo e o Estado de S. Paulo no segundo turno da disputa presidencial de 2022

Deivison Henrique de F. Santos, Cientista Social e Mestre em Ciência Política (UFPR). Atua como assistente de projetos de responsabilidade social

Giulia Sbaraini Fontes, Jornalista e Doutora em Ciência Política (UFPR). Pesquisadora da Global Research Network on Parliaments and People

Desde as eleições de 1989, a relação entre mídia e política no Brasil, sobretudo em períodos eleitorais, tem despertado o interesse de cientistas políticos, comunicólogos e analistas de vários campos do conhecimento. Com o passar das décadas, os estudos que se dedicam ao tema atravessaram um longo caminho que levou tais investigações a um elevado grau de sofisticação teórica e metodológica.

O papel dos media nas eleições, então, tornou-se assunto elementar nas correntes de conversas entre especialistas e nos problemas de pesquisas da área acadêmica, mesmo com o avanço das redes sociais online. Argumenta-se que, apesar do progresso das mídias sociais, a imprensa tradicional não perdeu seu protagonismo no debate público - ao contrário, agora o entendimento é de que existe um sistema de mídia híbrido, com vários atores competindo por audiência e tentando influenciar as tomadas de decisão por parte das autoridades públicas e lideranças sociais.

Nesse sentido, duas premissas básicas começaram a orientar um campo de pesquisa que tem amadurecido nos últimos anos no país: 1) empresas jornalísticas tradicionais, como Folha de S. Paulo (FSP) e O Estado de S. Paulo (OESP), não são somente "veículos de comunicação", mas sim atores políticos centrais para compreender o desenrolar da história política do país; e 2) os jornais não ofertam apenas informações apuradas por meio de técnicas profissionais específicas: enquanto instituições e atores políticos, também se posicionam, emitem opiniões e buscam influenciar o debate público conforme seus próprios interesses.

É nesse contexto que se inserem os editoriais, textos institucionais por meio dos quais as empresas jornalísticas buscam se posicionar na esfera pública, demonstrando seus interesses políticos e econômicos, assim como seu apoio ou repúdio aos demais atores envolvidos na disputa pelo Poder. Os editoriais, sendo assim, são espaços por excelência onde os jornais apresentam suas opiniões sobre políticas públicas, partidos políticos, questões sociais e, desse modo, declaram suas orientações políticas e ideológicas.

No que diz respeito às disputas eleitorais, pode-se dizer que o pleito de 2022 para a Presidência da República foi o mais acirrado da jovem democracia brasileira. Em razão disso, torna-se importante compreender a participação de diferentes atores ao longo do processo que culminou com a vitória de Lula da Silva (PT) sobre o candidato de extrema-direita Jair Bolsonaro (PL).

O presente artigo busca contribuir para essa discussão, analisando de que maneira os jornais FSP e OESP se posicionaram, por meio de seus editoriais, no decorrer do segundo turno das eleições para a Presidência em 2022.

Apontamentos metodológicos

A escolha pelos jornais se fundamenta no fato de que FSP e OESP figuram entre as principais publicações do país, apresentam diferenças em suas posições políticas e ideológicas e estão localizados no maior centro econômico brasileiro.

Foram coletados todos os editoriais publicados por FSP e OESP entre 03 de outubro de 2022 e 02 de novembro do mesmo ano. O recorte temporal compreende o período que vai do primeiro dia do segundo turno da eleição presidencial ao terceiro dia após o fim do pleito. Dessa forma, foi possível captar as opiniões institucionais dos jornais durante o segundo turno e as primeiras repercussões dos resultados eleitorais.

Ao todo, foram publicados 124 editoriais (FSP=62 | OESP=62) no período destacado acima. Uma vez realizada a coleta, foram separadas somente as peças opinativas que citaram os termos "Lula" ou "Jair Bolsonaro". Por isso, o corpus analisado a seguir conta com 96 textos de opinião (FSP=46 | OESP=50).

O material foi investigado através do método de Análise de Conteúdo.

Resultados

Continua após a publicidade

Folha de S. Paulo (FSP)

Nos primeiros dias do segundo turno do pleito de 2022, o jornal FSP se dedicou a avaliar os resultados da primeira etapa das eleições, em especial para a Câmara dos Deputados e para o estado de São Paulo.

O periódico não realizou nenhuma análise aprofundada sobre algum tema especificamente. Ao contrário, dedicou o espaço de seus editoriais para descrever acontecimentos associados aos efeitos da guerra na Ucrânia e ao novo quadro partidário da Câmara dos Deputados a partir de 2023.

Quando se posicionou de forma mais contundente, a publicação criticou a política ambiental do governo Bolsonaro, bem como os arroubos autoritários do presidente de extrema-direita contra os institutos de pesquisa e o Poder Judiciário. Para FSP, era "difícil imaginar uma tese golpista que Jair Bolsonaro (PL) não esteja disposto a abraçar ou, no mínimo, a permitir que prospere" (Chantagem golpista, 11 out. 2022).

FSP, além disso, também criticou a falta de propostas concretas por parte dos candidatos, que, segundo o jornal, dedicavam suas campanhas à promoção de falsidades e acusações mútuas. Afirmou a empresa: "Trunfos pessoais e defeitos dos candidatos são bastante conhecidos [...], mas sabe-se quase nada sobre seus planos para enfrentar os desafios à espera do próximo governo" (Disputa renhida, 10 out. 2022).

Já na metade do segundo turno, a publicação reforçou as críticas direcionadas a Bolsonaro e sua constante tentativa de desvirtuar instituições centrais do Estado, a exemplo das Forças Armadas e da Polícia Rodoviária Federal. Interessante, aqui, é que o jornal coloca as forças de segurança como vítimas do bolsonarismo, e não como instituições que possuem integrantes simpáticos às ideias reverberadas pelo governo de extrema-direita.

Aspecto interessante também é a sobrevida ofertada ao lavajatismo pelo jornal paulistano. FSP, por exemplo, lamenta o enfraquecimento da operação, em especial motivado pela conduta errática do ex-juiz Sergio Moro. Para a empresa, a entrada de Moro para a política e a sua postura subalterna a Bolsonaro "seria só um vexame pessoal, não implicasse também um dano à imagem da operação que personificou" (O vexame de Moro, 22 out. 2022).

Continua após a publicidade

Com o aproximar do dia da votação, o jornal enfatizou a necessidade de propostas mais concretas por parte dos candidatos. Mais exatamente, o periódico usou de seus editoriais para destacar a necessidade de haver definições palpáveis sobre a condução da economia, salientando a indispensabilidade de existir um comprometimento com a responsabilidade fiscal.

Nos dias seguintes a vitória de Lula, FSP ressaltou a força da oposição ao governo eleito no Congresso Nacional e a inevitabilidade de Lula ter que negociar para alcançar uma coalizão majoritária. A empresa, mais uma vez, endossou a proposição de políticas econômicas conservadoras, visando garantir o equilíbrio das contas públicas. De acordo com FSP, Lula precisava "dar mostras imediatas de responsabilidade orçamentária e disposição de rumar ao centro, política e economicamente" (Ao centro, Lula, 31 out. 2022).

O Estado de S. Paulo (OESP)

Já em seu primeiro editorial após o primeiro turno, OESP comparou Lula e Bolsonaro como se fossem dois lados da mesma moeda - candidatos, cada um à sua maneira, que representavam a "antítese" do que o país precisava. O jornal criticou a má gestão de Bolsonaro, ressaltou o apoio de Lula e do PT a ditaduras de esquerda e frisou a ameaça de Lula à liberdade de imprensa por este desejar regular a mídia.

Outro aspecto que se destacou desde o início do segundo turno foi a insistência de OESP na importância de se realizar reformas, como a tributária e a administrativa. Nesse sentido, o jornal considerou positiva a eleição de um número significativo de deputados do Centrão, já que este bloco teria como principal característica a disposição em negociar com diferentes governos.

Contudo, mais uma vez, OESP compara Lula e Bolsonaro, dizendo que "os dois candidatos que passaram ao segundo turno nunca foram reformistas". "Na verdade, Lula e Bolsonaro sempre tiveram apreço por retrocessos", completou o jornal (O eleitor deu a Câmara ao Centrão, 05 out. 2022).

Apesar de a publicação em tela ser tradicionalmente antipetista, o periódico assinalou a necessidade de o setor empresarial brasileiro apresentar exigências a Bolsonaro, da mesma forma que fez com Lula: "Empresários precisam demandar de Bolsonaro o mesmo compromisso com a racionalidade econômica e administrativa que cobram de Lula" (Não é só Lula que deve ser cobrado, 05 out. 2022).

Continua após a publicidade

Fato curioso foi o editorial que OESP publicou logo após os economistas Armínio Fraga, Pérsio Arida, Edmar Bacha e Pedro Malan declararem voto no PT. O jornal, então, afirmou que a nota dos economistas declarando o apoio foi sucinta e se colocou na posição de fazer exigências que os economistas não fizeram, como se soubesse o que estava por trás do suporte dado pelos líderes do Plano Real.

A empresa também discutiu em seus textos de opinião questões ligadas ao orçamento secreto, aos limites de atuação do Poder Judiciário e, como era de se esperar, falou sobre a Operação Lava Jato. Nesse último caso, o jornal criticou o uso político da operação por suas principais lideranças, Sérgio Moro e Deltan Dallagnol, e ressaltou a relevância da operação para o combate à corrupção.

As ameaças e ataques constantes de Bolsonaro e seus asseclas ao regime democrático não deixou de ser abordada pelo periódico: OESP discorreu tanto sobre os ataques às instituições, como o STF, quanto acerca da manipulação da fé alheia, das fake news, do aparelhamento do Estado e do orçamento da União e das afrontas aos institutos de pesquisa.

Em se tratando de uma possível vitória de Lula, OESP demonstrou forte preocupação com a condução econômica do país. Os receios do jornal giravam em torno da dúvida acerca da gestão da economia em um eventual governo do PT: se seria uma gestão responsável fiscalmente, como foi no primeiro governo Lula, ou se seria uma administração desastrosa, a exemplo do que foi o período de Dilma Rousseff (PT) no Poder.

Uma vez que o dia da votação se aproximava, a publicação paulistana reforçou seus anseios no campo econômico. Para a empresa, o novo governo deveria se dedicar a promover reformas liberais, sem deixar de lado a dimensão social. Reformas na seara tributária e administrativas seriam indispensáveis, assim como o estabelecimento de um nova âncora fiscal.

No dia do pleito e após a definição da vitória de Lula, OESP apenas endossou a necessidade de haver uma reorganização financeira do país e o respeito aos parâmetros democráticos por parte do governo eleito. Ao contrário de eleições anteriores, a publicação não se posicionou claramente ou apoiou alguma das candidaturas em disputa.

Considerações finais

Continua após a publicidade

Os resultados, em primeiro lugar, indicam que os jornais em análise não deixaram de se posicionar e participar ativamente do processo eleitoral, se comportando como atores políticos propositivos e interessados em colaborar com o debate em voga na esfera pública.

Apesar disso, alguns fatores despertam maior atenção. O primeiro deles é a ausência de posicionamentos e apoios claros em relação às duas candidaturas em disputa. No caso do jornal FSP, isso não surpreende, já que o referido periódico tradicionalmente adota uma postura desprovida de suportes explícitos a partidos ou candidatos específicos.

Contudo, essa não é a conduta comum de OESP. Em pleitos anteriores, o Estadão apoiou de forma pública candidaturas políticas, em especial dos postulantes a cargos públicos do PSDB.

Em 2018, o jornal ficou órfão da agremiação com a qual simpatizava, já que os tucanos sequer chegaram ao segundo turno. No cenário de então, OESP publicou o polêmico editorial intitulado "Uma escolha muito difícil", em que promoveu uma comparação descabida entre o candidato de centro-esquerda Fernando Haddad (PT) e o extremista Jair Bolsonaro (à época, PSL).

Em 2022, OESP, novamente, não apoiou nenhuma candidatura. Todavia, mais uma vez, o periódico promoveu avaliações superficiais em que colocava Lula e Bolsonaro como dois populistas, dois lados da mesma moeda, disputando as eleições para o cargo máximo da República.

Estudos da área de Ciência Política já demonstraram que, em 2018, o antipetismo foi um dos principais motores da eleição de Jair Bolsonaro. No debate público, alguns eleitores justificaram seu voto no então candidato alegando não ter conhecimento sobre seus posicionamentos acerca de pautas de costumes ou outros temas. Quatro anos depois, diante da atuação de Bolsonaro como presidente, especialmente na condução da pandemia de Covid-19, parte desse grupo afirma estar arrependido de seu voto em 2018. Nesse contexto, chama a atenção que OESP insista na equivalência entre o PT e Bolsonaro mesmo após quatro anos de governo do então candidato à reeleição.

É difícil ignorar tal comparação. Embora as administrações do PT tenham cometido sucessivos erros no comando da economia, especificamente na gestão de Dilma Rousseff, e tenham sido, no mínimo, coniventes com a corrupção, não parece possível para estes que vos escrevem comparar os governos petistas com a completa desumanidade, falta de compostura, violência e ameaça democrática que a gestão bolsonarista representou para o país.

Continua após a publicidade

Em outras palavras, parece claro que os problemas associados às gestões petistas estão dentro do espectro de questões que permeiam a democracia não só no Brasil, mas também em outros países, especialmente da América Latina. De outro lado, Bolsonaro, como outros líderes populistas de extrema-direita que alcançaram sucesso eleitoral pelo mundo, está fora do que se considera democrático. Um exemplo claro ocorreu durante o próprio segundo turno, em que a estrutura da Polícia Rodoviária Federal, uma instituição do Estado, foi colocada a serviço do candidato à reeleição. Pode-se pensar, até mesmo, se as falas e ações do presidente não ferem padrões mínimos de civilidade entre seres humanos, algo inconcebível em pleno século 21.

Prosseguindo, outro elemento que despertou interesse foram as lamentações tanto de FSP quanto de OESP acerca do fim da Operação Lava Jato. Ambos os jornais acentuaram a importância da operação para o combate à corrupção no país, porém criticaram a politização dos processos, em especial com a entrada de suas lideranças para a política.

O curioso é que a personificação da Operação Lava Jato nas figuras de Moro e Dallagnol está relacionada, em parte, à cobertura acrítica de parte dos jornais brasileiros, incluindo FSP e OESP. É sabido que, durante a operação, empresas jornalísticas apenas reproduziram, com frequência, informações repassadas em vazamentos vindos do Ministério Público Federal, muitas vezes sem a busca de contraponto adequado. Essa postura pode estar associada a um crescente descrédito em relação à classe política brasileira, o que contribui para a ascensão de figuras antipolíticas, a exemplo de Bolsonaro. Ou seja, ao endossar precocemente ações da Lava Jato, jornais brasileiros parecem ter contribuído para a construção de um ambiente que possibilitou, junto a outros fatores, a eleição de um populista que despreza instituições democráticas e a própria imprensa.

Para a democracia do país, de nada contribuiu o abandono das técnicas profissionais de produção jornalística por parte das publicações paulistanas, que, ao longo dos momentos centrais da operação, serviram como instrumentos de um conluio de procuradores e juízes que pouco se importavam com as regras legais que fundamentam o exercício do Direito no Brasil.

No que diz respeito à relação entre os candidatos e o Jornalismo, FSP e OESP demonstram preocupação com a liberdade de imprensa, uma vez que Lula, em um de seus discursos de campanha, citou a necessidade de regulamentar os meios de comunicação brasileiros.

O sistema midiático do Brasil é hiper concentrado. O que há no país é um controle da mídia exercido, nacionalmente, por poucas organizações familiares, e, regionalmente, por grupos políticos muito específicos. Ou seja, há uma forte oligopolização dos órgãos privados de comunicação no país.

Jornais como FSP e OESP frequentemente criticam o oligopólio das redes sociais digitais, que, em sua maioria, estão concentradas nas mãos de poucas empresas, como a Meta, detentora do Facebook, do Instagram e do WhatsApp. Contudo, o oligopólio presente no sistema midiático brasileiro não parece incomodar as mesmas empresas que se dizem interessadas em um ambiente de maior competição. Ora, se as críticas ao oligopólio das redes sociais digitais fazem sentido para FSP e OESP, deveria valer para o mercado que envolve esses jornais no Brasil.

Continua após a publicidade

É fato que a regulamentação de meios de comunicação é assunto espinhoso, ainda mais quando levado em conta o recente período ditatorial vivido pelo país. A possível censura de conteúdo jornalístico deve ser encarada com preocupação e vigilância. Entretanto, esse argumento parece, com frequência, ser utilizado para a defesa de interesses mercadológicos, e não associados à liberdade de imprensa.

Para ilustrar, o mesmo acontece em discussões sobre a produção de desinformação: a possibilidade de que conteúdos mentirosos publicados por empresas de comunicação sejam retirados do ar é frequentemente taxada como uma afronta à liberdade de imprensa. Assim, a posição puramente empresarial de FSP e OESP acerca da regulamentação da mídia deixa clara a atuação dos dois jornais como atores particulares que não necessariamente se posicionam em prol do bem comum, como pressupõem os valores associados à prática jornalística. Afinal, desde que não haja censura ou qualquer tipo de perseguição, regulamentar a mídia para diversificar sua propriedade significa torná-la mais democrática, dando voz a uma pluralidade de atores que, hoje, não estão representados.

Por fim, tanto FSP quanto OESP evidenciaram sua preocupação com a condução da economia pelo novo governo. Para ambas as empresas jornalísticas, seria indispensável definir critérios que levassem em conta o equilíbrio dos gastos públicos e a promoção de reformas liberais. Os periódicos, porém, parecem se ater apenas a uma parte dos argumentos sobre o assunto, especialmente no que diz respeito a reformas econômicas. Nem sempre o caminho da ortodoxia é o único trajeto a ser seguido, ou o que faz mais sentido - e, idealmente, o papel da imprensa seria, justamente, promover o debate entre as distintas correntes de pensamento. FSP e OESP, porém, parecem ignorar que existe um Brasil além de São Paulo e da conservadora elite industrial paulista.