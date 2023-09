Modelos e propostas de regulação da mídia são temas do livro de cientista político do Pará

"A mídia sob o império da lei", de Rodolfo Marques,traz estudo comparado entre modelos no Brasil e Argentina e será lançado em 31 de agosto

O cientista político e professor de Comunicação Social da Universidade da Amazônia (UNAMA), Rodolfo Marques, realiza o encerramento da turnê de lançamento de seu primeiro livro. A obra, publicada pela editora Appris, será oficialmente lançada no dia 31 de agosto, às 9h. Intitulada "A mídia sob o império da lei - as políticas de regulação dos meios de comunicação no Brasil e na Argentina no século XXI", o livro será lançado na Biblioteca do Tribunal de Justiça do Pará (Avenida Almirante Barroso 3089 - Souza, em Belém - PA).

Fruto de tese de doutorado do autor, em Ciência Política pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, o livro traz um estudo comparado entre os modelos de regulamentação da mídia adotados nos dois países. O texto mostra os fatores que geram a concentração da propriedade da mídia em poucos grupos privados e as consequências para a democracia e participação popular nas duas nações vizinhas. Esses são eixos teóricos e metodológicos relevantes dentro da construção da obra.

Após à conclusão da tese de doutorado, em 2018, seguiram-se mais dois anos de pesquisas e de atualizações, incluindo marcos temporais como o governo de Mauricio Macri, na Argentina, e o governo de Michel Temer (2016-2018), no Brasil, além dos primeiros momentos da gestão de Jair Bolsonaro, que ocorreu entre 2019 e 2022.

Entre as principais reflexões, o trabalho apresenta a necessidade de se discutir alterações no modelo de regulamentação da mídia no Brasil, com objetivo de ampliar a democratização do acesso à informação. "É preciso também fortalecer as TVs e rádios públicas, observar o sistema de complementaridade prevista na Carta Magna de 1988 e ampliar o debate sobre regras para mídias para além do meio acadêmico e sociedade civil", afirma o autor.

De acordo com o professor Rodolfo Marques, o modelo argentino, que sofreu algumas modificações no período kirchnerista, entre 2003 e 2015, poderia trazer alguns subsídios para a reforma que seria mais positiva e produtiva para o Brasil. Em 2009, por exemplo, a então presidente argentina, Cristina Kirchner, sancionou a Ley 26.522 (Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual), conhecida como "Ley de Medios". Rodolfo destaca que outros modelos, como o português e o espanhol, apresentados no livro, também têm elementos que poderiam ser adaptados à regulamentação dos meios no Brasil.

O livro, segundo o autor, reforça três grandes desafios e problemas dos modelos atuais de regulação da mídia no Brasil e Argentina. O primeiro é manter a temática na agenda pública, principalmente junto às esferas de poder político, como os presidentes da República e os parlamentos dos dois países. O segundo é observar mecanismos para a regulação econômica da mídia, com o enfrentamento da concentração da propriedade da mídia em poucos grupos empresariais, como acontece atualmente. E o terceiro:avançar nas discussões de pautas como a regulação das plataformas digitais, das redes sociais e o enfrentamento das fake news no âmbito dos meios de comunicação."É importante lembrar que, tanto no Brasil quanto na Argentina, os canais de rádio e televisão são concessões públicas e há toda uma legislação específica sobre o tema", acrescenta.

Os modelos de regulamentação da mídia adotados atualmente no Brasil e na Argentina tendem a prejudicar a democracia em ambos os países. De acordo com o professor Rodolfo Marques, eles permitem a propriedade concentrada dos veículos de comunicação em poucos grupos empresariais, as emissoras públicas com pouca audiência e representatividade. "E, ainda, há limitações na democratização no acesso à informação e conteúdo, por vezes, com qualidade duvidosa, visto que as finalidades comercial e de faturamento preponderam. Neste sentido, a qualidade da democracia tende a ficar mais frágil e há pesquisas que registram tal nível de percepção por parte das populações nos dois países", conclui.

Assim, a obra "A Mídia sob o império da lei" procura ampliar o debate a respeito dos modelos de regulamentação dos meios de comunicação, fundamentalmente, no Brasil, considerando-se a vasta bibliografia já produzida sobre o tema - como as obras do Prof. Dr. Venício Arthur de Lima -, além da atualidade da pauta. Durante o pleito presidencial de 2022, com a polarização entre Lula (PT) e Bolsonaro (PL), a agenda da regulamentação da mídia e das mudanças no modelo brasileiro emergiu em alguns momentos.

E mesmo durante o governo Lula, iniciado em 2023, há uma retomada periódica sobre o assunto, incrementada pela discussão a respeito, também, da regulamentação das mídias e das redes sociais. Esse, aliás, deve ser um dos motes para o próximo livro do autor nesse campo temático, com previsão de publicação para o biênio 2025-2026.

Sobre o autor:

Rodolfo Marques é Doutor em Ciência Política pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), Mestre em Ciências Políticas pela Universidade Federal do Pará/UFPA), graduação em Comunicação Social/Publicidade e Propaganda e integrante do corpo docente do curso de Comunicação Social da Unama.

Ficha Técnica da Obra:

A Mídia sob o império da lei: as políticas de regulação dos meios de comunicação no Brasil e na Argentina no século XXI

Autor: Rodolfo Silva Marques

Editora: Appris (Curitiba-PR)

Páginas: 243

Ano da primeira publicação: 2020

Onde comprar:

Site da Editora: https://editoraappris.com.br/produto/a-midia-sob-o-imperio-da-lei-politicas-de-regulacao-dos-meios-de-comunicacao-no-brasil-e-na-argentina-no-seculo-xxi/

Amazon: https://www.amazon.com.br/Mídia-sob-Império-lei-Comunicação /dp/6555232781

Autor: Direct para o @rodolfo.smarques, no Instagram. Mensagem para WhatsApp: 91 98127.9595