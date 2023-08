Moradia: a solução para a crise climática e social

Camila Jordan, Diretora Executiva da TETO Brasil. TEDx Speaker é uma das 500 pessoas mais influentes da América Latina pela Bloomberg Linea. Mestre em Administração Pública (Columbia University), formada em Engenharia Ambiental (Universidade Nova de Lisboa). E-mail: camila.jordan@teto.org.br; TETO: doe.teto.org.br

De acordo com o BID, na América Latina e no Caribe 45% da população não tem um lugar digno onde morar. Milhões de latinoamericanas/os moram em casas com materiais precários, pouco ou nada resilientes às mudanças climáticas, sem acesso a serviços básicos, em pisos de terra e em um terreno que não pertence a elas. Estas são as pessoas que mais sofrem e irão sofrer com as consequências da crise climática. Desde deslizamentos, inundações, contaminação, acesso escasso à água, comida entre outros.

No Brasil, um estudo da Confederação Nacional dos Municípios relata que 4,29 milhões de pessoas foram forçadas a sair das suas casas, provisória ou permanentemente, nos últimos 10 anos, devido a eventos climáticos extremos.

O tema central da quinta edição do Fórum de Moradia e Habitat: América Latina e Caribe foi a moradia como ferramenta fundamental para responder à atual crise climática e social, acentuada por uma pandemia sem precedentes que agravou o déficit habitacional. Tive a responsabilidade e o prazer de ser pela segunda vez jurada do concurso de soluções inovadoras para moradia e habitat, além de moderar um espaço com os vencedores da categoria de inovações sociais e comunitárias.

Nossas cidades latino-americanas são a expressão visível das desigualdades sociais: segregadas, desiguais, com níveis altos de pobreza e violência, e urbanização não planejada. A sociedade não pode mais continuar à espera de soluções e compromissos com programas e políticas concretas que transformem milhões de realidades.

Com o retorno do Minha Casa Minha Vida (MCMV) e a inclusão de modalidades que permitem o financiamento para o retrofit de edifícios, que consiste na reforma e recuperação desses edifícios, localizados na maioria dos casos em zonas centrais das cidades, começamos a aprofundar um pouco o tema da Moradia no Brasil. Mas é preciso muito mais.

Nos últimos 10 anos conheci bairros, assentamentos, favelas, e cortiços de todos os tipos por vários países da região, como o Chile, Bolívia, Peru, Colômbia, Equador e Panamá. E o nível de vulnerabilidade que encontramos nas favelas precárias onde a TETO trabalha é de outro patamar, infelizmente pior. Sem acesso a uma moradia digna, acessível e bem localizada todos os outros direitos caem por terra.

Como inscrever a sua filha na escola, se você não tem um CEP? Como cuidar de um familiar doente, se na sua casa chove dentro, inunda e entram insetos peçonhentos? Como estudar se você não tem uma janela? Como sair para trabalhar ou buscar trabalho com a insegurança e medo de voltar para casa e não encontrar os seus pertences da forma como os deixou?

Estes são alguns dos relatos que escuto diariamente. A moradia é um direito fundamental que hoje no Brasil é discutido, na sua grande maioria, de forma rasa e superficial, com quase nenhuma ou pouca vontade política, sem ações e estratégias concretas de curto, médio e longo prazo. Além disso, a mercantilização da moradia e o uso crescente da habitação como ativo financeiro globalizado afetam o exercício do direito à moradia adequada, digna, acessível financeiramente e bem localizada.

Imagem: arquivo pessoal,Fórum Moradia e Habitat 2023, Bogotá

O fórum foi uma grande oportunidade para escutar e trocar com colegas da região suas dores e experiências, e também suas inovações e soluções. Quero compartilhar uma das várias boas práticas apresentadas no fórum:

Plan Terrazas em Bogotá, Colômbia, 10 milhões de habitantes

O Plan Terrazas (PT: Plano terraços), caso trazido pela prefeitura de Bogotá, tem como premissa que a municipalidade deixe de olhar para os assentamentos como espaços ilegais, invasões como chamamos no Brasil, e sim passe a olhar e priorizar estas como áreas de melhoria e integração urbana. A estratégia busca diminuir o déficit habitacional qualitativo e quantitativo com as seguintes ações e benefícios:

Reforço estrutural das casas auto construídas, para a redução de risco e vulnerabilidade estrutural,

Novas unidades geradas no topo das casas,

Com dois benefícios importantíssimos mais espaço para reduzir a superlotação, e a possibilidade de gerar renda seja usando o espaço para negócios ou recebendo aluguel



Desde do início do programa 730 famílias foram contempladas. Além deste programa, o governo pretende ampliar o seu programa Cambia Mi Casa para chegar a atender até 400.000 famílias com incentivos estatais nos próximos quatro anos.

Foi especialmente importante escutar da prefeita de Bogotá, Claudia López Hernández, as ações que está implementando focadas com e para a população bogotana mais vulnerabilizada. As políticas urbanas estão focadas nas regiões historicamente desinvestidas com foco na redução das desigualdades históricas. Além disso, este é um caso relevante de política pública que, em vez de ignorar e criminalizar a produção social do habitat, mostra como pode o estado apoiar, rectificar e incluir estes territórios nos tecidos de serviços e direitos.

Foto do TransMicable passando por la Comunidade Simón Bolívar em Bogotá

Sabemos que a informalidade na América Latina impede que milhões de pessoas acessem crédito e subsídios de moradia. Como pode o estado então trabalhar com essas pessoas, para que elas possam no futuro acessar esses benefícios hoje reservados a pessoas da classe média? Para esta questão Bogotá também tem um programa de inserção de mulheres em um programa chamado Mi Ahorro, Mi Hogar (PT: minha poupança, meu lar) que traz inclusão e capacitação financeira, para que as mulheres consigam poupar e finalmente comprar as suas casas.

Hoje, no Brasil, temos milhões de pessoas que, com o desenho da política pública atual, nunca serão contempladas pelo MCMV. Elas irão nascer e morrer morando em condições de vulnerabilidade extrema, não conseguindo sair do ciclo de pobreza na qual a nossa sociedade as colocou.

Programas como o mencionado acima são o que precisamos nos inspirar e multiplicar no Brasil, um país com dimensões e desafios imensos. Nem todas as pessoas terão ou conseguirão acesso ao MCMV, nem todas as favelas estão em área de risco, e nem todas as pessoas querem casa própria. Mas ela deve ser digna, acessível e bem localizada.

Precisamos de uma política nacional de habitação integrada que contemple mecanismos financeiros e programas de aluguel social, reformas de moradias precárias, reforma e reaproveitamento de edifícios em áreas centrais abandonadas, caminhos para o acesso ao crédito e claro novas construções de moradias de interesse social em áreas que promovam a inclusão social.

No fórum, foi a variedade de soluções e desafios apresentados que tornou as sessões paralelas tão interessantes e ricas em debates. No painel que moderei, escutamos como a Rede de Empreendedores Nicaraguenses de Reciclagem está se organizando para produzir moradias sociais e ecológicas com material reciclado. No entanto, apesar de premiados em primeiro lugar na categoria de soluções inovadores e sociais, ainda encontram obstáculos enormes de financiamento.

Por último, compartilho algo que foi falado por todos os expositores e congressistas, premissa de trabalho com a qual a TETO/ TECHO vem operando na América Latina há mais de 25 anos através da sua tecnologia social de participação cidadã e desenvolvimento de capacidades comunitárias:

Nenhuma solução, ação, estratégia ou política pública será verdadeiramente eficiente, eficaz e resiliente se não contar com a participação plena das populações dos territórios mais vulnerabilizados e historicamente excluídos de recursos, direitos e poder.

Por fim, compartilho aqui publicamente um desejo pessoal, que o 6º Fórum em 2025 seja numa cidade brasileira do Norte ou Nordeste. Trazendo para o nosso país um debate latinoamericano, mais aprofundado e tão urgente. O convite está feito, Plataforma UHPH!