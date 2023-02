Mundo e desmundo

Foto: Estadão

Ruben C. Keinert, Professor titular aposentado da FGV EAESP

O governo brasileiro está acertando o passo com o mundo. A posse foi prestigiada por delegações de países amigos de todo o mundo e foi seguida de encontros bilaterais oficiais no dia seguinte. A viagem de Lula à Argentina, onde participou da Cúpula da Comunidade dos Países da América Latina e do Caribe e fortaleceu laços com o anfitrião e a esticada ao Uruguai para contornar o avanço de um possível acordo dos celestes com a China, foram iniciativas alvissareiras. Mas o melhor ainda estava por vir.

Veio, no primeiro momento, com a visita do chanceler Olaf Scholz e sua ministra para assuntos de cooperação econômica e desenvolvimento. Eles trouxeram nas malas propostas e projetos concretos de ajuda para o meio ambiente (retomada do Fundo Amazônia), proteção contra o desmatamento, auxílio às populações locais e promessas de empenho para o deslanche do Acordo União Europeia-Mercosul, o qual interessa à Alemanha. O Acordo estava para ser ratificado pelos países-membros da Comunidade, mas ficou no limbo frente às bravatas e manifestações de desinteresse em participar de mecanismos de cooperação e de concertação de parte do governo Bolsonaro. Naquelas alturas em desabalada caminhada rumo à condição de pária internacional.

A volta ao conjunto da comunidade internacional continua com a visita do presidente Lula a Joe Biden, a vinda ao Brasil do presidente francês Emmanuel Macron e a ida do mandatário brasileiro à China, durante o primeiro semestre.

Num lampejo, o Brasil está voltando ao mundo. Por algum tempo, saem do noticiário principal Trump, Bannon, Orban, Erdogan, Bolsonaro, os arautos do desmundo e retornam as siglas surgidas logo após o primeiro pós-guerra do século XX, depois da 2ª GM e mais recentes. É significativo que esmaeçam nomes próprios daqueles populistas desafiantes do mundo que emergiu da nova ordem política internacional e que retornem siglas que representam musculoso esforço coletivo para adaptar o projeto liberal dos séculos precedentes à realidade política e social criada pela economia de produção e consumo de massas e atenuar os formidáveis desequilíbrios entre grandes e pequenas e médias nações.

Um rápido recuo histórico ajuda a compreender a criação da atual ordem política internacional e porque surgiu o antiglobalismo das figuras excêntricas da direita (quem diria!) global. Os estados-nacionais imperavam nas relações internacionais até o desastre que foi a 1ª GM. O Acordo de Versalhes, que valeu como Tratado de Paz, estipulou a necessidade de criação de um organismo colegiado a que as potências da época deveriam procurar antes dos primeiros disparos de canhão por qualquer contencioso entre elas. E, assim, foi criada a LDN, Liga das Nações.

Além disso, buscaram-se mecanismos para evitar desequilíbrios internos e externos que pudessem gerar situações de conflito, notadamente nas relações de trabalho. A instalação de uma república de trabalhadores na Rússia estava presente como ameaça nos países industriais. E, assim, foi estabelecida a OIT, Organização Internacional do Trabalho, onde empregadores, trabalhadores e governos se reúnem, até hoje, em Assembleias anuais para debater sugestões de leis para facilitar a convivência entre capital e trabalho.

E seguiram-se as criações ou expansões de organizações como OMS, Organização Mundial da Saúde, FAO, Organização para a Agricultura e Alimentação, uma organização para cuidar das migrações internacionais, uma organização para estabelecer normas postais e outra organização que discute regras de navegação internacional, para ficar nas mais conhecidas. Ponto importante, os novos organismos estimularam a realização de reuniões, seminários e conferências internacionais para troca de informações e experiências nos diversos campos da ciência, da tecnologia e do conhecimento.

A LDN não vingou como grande foro para dirimir conflitos entre as grandes potências, pois o Congresso dos Estados Unidos não ratificou a participação do país. De outro lado, o crescimento do nazismo e seu ímpeto expansionista trouxeram uma nova realidade geopolítica que tornou a LDN uma extravagância superada. Mesmo assim, ao término da 2ª Guerra Mundial os países vencedores, os Aliados, decidiram retornar à ideia da busca constante e deliberada da paz, com a liderança dos Estados Unidos e anuência da União Soviética e foi estabelecida a ONU, Organização das Nações Unidas.

No bojo da criação da ONU, apareceu a ideia de que a questão que se punha era a diferença de condições econômicas entre as nações. Para contornar problemas nessa área, foi lançado o projeto das 3 grandes agências econômicas, o FMI, Fundo Monetário Internacional, o BIRD, Banco Mundial e o que veio a ser a OMC, Organização Mundial do Comércio. Como a criação da organização de comércio não chegou a bom termo, inicialmente os Estados Unidos incentivaram a instalação de um acordo menor, o GATT (sigla em inglês), Acordo Geral sobre Tarifas e Comércio. As antigas agências "sociais" e "culturais" continuaram prestando seus serviços. Novas agências surgiram para estimular o desenvolvimento nos vários continentes. E novas siglas apareceram: CEPAL, Comissão Econômicas para a América Latina, CEE, Comissão Econômicas para a Europa e a Comissão Econômica para a Asia e Extremo Oriente.

Dadas as suas peculiaridades no segundo pós-guerra, a Europa instituiu uma nova experiência de união de nações em paralelo ao que estava fazendo a ONU. A CE, Comunidade Europeia, foi o primeiro bloco regional a se estabelecer, com a criação de um mercado econômico comum e com projetos de se tornar uma união política, o que veio a acontecer em 1993, com a União Europeia. A CE e a UE emularam a criação de símiles em outros subcontinentes: o MERCOSUL, Mercado Comum do Sul (1991), um bloco formado por Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai; a Comunidade Andina (1969), com Bolivia, Colômbia, Equador, Peru, Chile e Venezuela; a NAFTA (sigla em inglês), Associação Norte americana de Livre Comércio, com Canadá, Estados Unidos e México e a ASEAN (sigla em inglês), Associação dos Nações do Sudeste Asiático, com 10 nações e que se transformou na APEC, Cooperação Econômica da Ásia e do Pacífico, com 21 nações, em 1994. A última flor que brotou dessa imensa árvore foi o BRICS, reunindo Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, em 2009.

Essa longa exposição do que aconteceu no século XX e no início deste em matéria de abertura ou integração de mercados, de defesa, de decisões compartilhadas representa um grande ideal de paz, de busca de entendimento e de garantia de bem-estar entre os povos. Mais do que isso, representa a busca de concretização do ideal democrático a se realizar com a solidariedade e compromissos entre atores relevantes.

A democracia, é bom lembrar, sobrepõe às importantes conquistas liberais de respeito ao Estado de direito, separação de poderes, promulgação de uma Constituição, reconhecimento das liberdades básicas do indivíduo e do cidadão, um pacto em que se reconhece a cidadania e o direito à dignidade de todos os maiores de certa idade.

O pacto mencionado se concretiza com o voto universal, que dá a todos a soberania da escolha dos governantes e expectativa de direito de que os eleitos trabalhem em prol do bem-estar comum. Democracia é democracia-social, mesmo sem a adjetivação.

E é justamente contra este mundo democrático em sentido amplo que os autoritários antiglobalistas se insurgem, em muitos casos se dizendo liberais. O mundo internacionalizado tem um projeto social-democrata na sua raiz. Por isso os simpatizantes do fechamento são partidários do desmundo, da desmontagem do projeto como um todo.

A reativação das relações internacionais do Brasil e a retomada das linhas históricas de sua diplomacia é uma volta do país ao mundo, o que causou enorme alívio interno e externo.