Não vamos salvar o planeta!

Emiliano Lobo de Godoi, Professor da Escola de Engenharia Civil e Ambiental da Universidade Federal de Goiás

A área ambiental é riquíssima em datas comemorativas. Temos o dia do meio ambiente, o dia da natureza, o dia da árvore, o dia das florestas, o dia dos oceanos, o dia dos mangues e assim vai. São tantas datas para comemorar que, muitas vezes, falta tempo para agir. E, em várias dessas ocasiões, surge o alerta de que, nós, seres humanos, temos que salvar o planeta!

Tal frase parte do princípio que somos os seres mais poderosos e inteligentes da face da terra. Esquecemos assim, de nossa infinita insignificância perante a força da natureza. O planeta existe muito antes de nós, e, certamente, continuará a existir, mesmo com nossa ausência. Não somos tão fortes e sábios como imaginamos!

Temos que cuidar do meio ambiente para, em primeiro lugar, continuarmos vivos.

Precisamos cuidar do solo, pois é um recurso natural não renovável, ou seja, é limitado, e a exploração desenfreada pode acarretar muitos problemas futuros. O solo fornece nutrientes essenciais para as nossas florestas e lavouras, filtra a água e ajuda a regular a temperatura e as emissões dos gases de efeito estufa.

Precisamos cuidar das águas, pois é um elemento essencial para a sobrevivência de todos os seres vivos da terra. Não existe vida sem água! Cuidar de nossas nascentes e rios é condição básica para termos saúde e qualidade de vida. Os recursos hídricos têm profunda importância no desenvolvimento de diversas atividades econômicas. Em relação à produção agrícola, a água pode representar até 90% da composição física das plantas.

Precisamos cuidar das plantas, pois elas absorvem o venenoso dióxido de carbono e nos fornecem o milagroso oxigênio, sem o qual não estaríamos vivos. Além disso, ainda nos fornece alimentos, fibras, combustíveis e remédios que permitem aos humanos e outras formas de vida existir. Elas também são essenciais para o controle da temperatura da terra e o equilíbrio e dinâmica da água no planeta.

Precisamos cuidar dos animais por uma questão de sobrevivência. As abelhas polinizam 75% da produção agrícola do mundo. A redução na fauna de polinizadores pode reduzir a produção de alimentos e a população de várias espécies de plantas e animais. Florestas são mantidas por animais que dispersam sementes, como antas, macacos e aves. A extinção desses animais poderia afetar o clima de toda uma região.

Assim, não podemos tratar o meio ambiente como se não houvesse amanhã. Se a empatia, a compaixão e o respeito com os outros seres vivos são sentimentos cada vez mais raros, devemos cuidar dos recursos naturais, nem que seja por egoísmo. Afinal, quem pode nos salvar é o planeta, e não o contrário.