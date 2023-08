Nintendo e suas patentes: inovando nos jogos ou estagnando a indústria?

Imagem: arquivo pessoal.

Lucas Busani Xavier, Aluno de PhD na Schulich School of Business - York University, Mestre em Administração de Empresas pela FGV EAESP. Estuda cultura de consumo, sócio-materialidade, videogames e tecnologia | Twitter: @BusaniLucas

Algumas semanas atrás, publiquei um texto comentando os caminhos de inovação da indústria de games, especialmente focando na discussão sobre inovações efetivas em contrapartida a inovações nem tão inovadoras assim - e que tem se tornado cada vez mais comuns na indústria como um todo. Entre as fontes de experiências de jogo realmente inovadoras, elucidei duas em específico: o universo indie, onde podemos encontrar experiências únicas e ideias realmente novas sendo exploradas de maneira muito interessante; e a Nintendo, com sua habilidade de, dentro de limitações muito concretas no hardware de seu console, trazer jogos que despontam em comparação com a concorrência no quesito jogabilidade. O argumento ainda se mantém, de certa forma, mas a notícia recente sobre as inúmeras e esdrúxulas patentes submetidas pela companhia são definitivamente um balde de água fria.

Contextualizando rapidamente: a Nintendo submeteu 32 patentes nos últimos dias, sendo 31 delas diretamente relacionadas ao jogo The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom (2023), o mais novo da franquia e um sucesso inegável de vendas e críticas. Não só isso, o jogo é realmente muito bom, além de efetivamente inovador. Construído em cima da mesma engine que seu antecessor, Breath of the Wild (2017), o novo jogo foi capaz algo que poucas vezes vimos acontecer na indústria: Tears of the Kingdom consegue suplantar completamente seu antecessor, fazendo o que foi o melhor jogo do ano de 2017 parecer uma demo do que estava por vir. Entre os motivos para tal feito, temos exata e principalmente as mecânicas que estão sendo patenteadas - além de melhorias na narrativa, amadurecimento do hardware e otimização de performance etc.

No caso, mecânicas que são elementos fundamentais do sucesso do jogo, como a habilidade UltraHand, que permite ao jogador "colar" objetos uns com os outros para criar máquinas com as mais diversas funcionalidades. Mas, também elementos mais banais, como a tela de carregamento, onde é mostrado um mapa com a localização anterior e depois com a localização presente enquanto o jogo carrega quando o jogador se teletransporta para um lugar diferente no mapa.

Figura 1 Uso da Ultrahand para criar um barco grudando troncos de árvores e turbinas.

Continua após a publicidade

Em 2021, repercuti a notícia sobre uma patente que a Warner Bros. Interactive Entertainment solicitou em cima da mecânica Nemesis System da série de jogos Middle-Earth, baseados no universo de O Senhor dos Anéis. O argumento feito então se mantém quase intacto: patentes para mecânicas de sucesso em jogos é uma afronta à possibilidade de criações e inovações na indústria. Seja qual for a intenção da Nintendo com esse processo, patentear mecânicas interessantes significa limitar a gama de possibilidades que futuros jogos podem trabalhar. O que pode ser especialmente significante, dado que a história dos games nos mostra como foi a partir da iteração de ideias que os jogos e gêneros de jogos mais famosos e adorados se formaram.

Por exemplo, jogos de tiro em primeira pessoa - ou first-person-shooters - não existem e nem fazem tanto sucesso única e exclusivamente por conta de DOOM, ainda que ele seja um dos mais importantes. Jogos inspirados nessa ideia - inclusive copiados diretamente como no caso de Wolfenstein - elevaram o gênero, trouxeram mais pessoas a experimentar e, talvez mais importante, introduziram inovações graduais que levaram ao seu amadurecimento. Sem a possibilidade de que desenvolvedores em lugares distintos, com ideias novas, criem jogos que iteram dentro das ideias que a Nintendo busca patentear, é mais provável que tais mecânicas desapareçam do que floresçam em novos jogos. O exemplo do Nemesis System talvez seja um dos exemplos recentes disso, ainda que existam outros ao longo da história da indústria: a mecânica interessante e inovadora, quando patenteada, vira uma mecânica morta, já que nenhum outro jogo surge nela inspirado.

Não que a Nintendo seja a única fazendo isso, em um relatório de 2022, ela ficou como a 5ª colocada em total de patentes no Japão, com 180 no período, atrás de Sega, Sony, Bandai Namco e Konami - a última com 343 patentes. Por isso, acho que atacar a Nintendo - como temos visto boa parte da comunidade fazer -, ainda que válido e legítimo, não endereça o problema central, que está mais relacionado ao modus operandi da indústria, mais do que de uma empresa em específico.

O modelo de negócio de consoles é um dos grandes e mais gritantes exemplos de como a indústria opera em modelos fechados e que priorizam dinâmicas monopolistas em detrimento da inovação, proliferação e geração de valor como um todo para indústria e consumidores que modelos mais abertos poderiam trazer. Fechadas em suas plataformas, cada marca busca trazer o maior número de jogos exclusivos para si, aumentando o preço de entrada para diversas franquias. No fim, quem sai perdendo mais são os consumidores, que ainda, inseridos completamente na cultura do hype, rivalizam entre si defendendo sua marca de estimação enquanto é o seu bolso que sofre das margens mais altas que o sistema monopolista proporciona.

O mundo dos games é realmente muito curioso. Se, como um todo, a indústria e seus consumidores buscam, com total legitimidade, o reconhecimento dos games como forma artística mais do que meros produtos de consumo, práticas tão recorrentes e corriqueiras como essa nos lembram que talvez isso seja mais um anseio dos jogadores apaixonados do que das marcas que os criam. Tanto o é que preservadores de jogos são atacados como piratas criminosos, que a produção acadêmica sobre videogames se dá apesar da indústria, não com seu suporte, e o corporativismo domina o funcionamento da indústria. Enquanto isso, a maior parte dos jogadores, que poderiam ser a força de mudança, briga entre si presa em seu clubismo e ludibriados pela hype. É muito curioso, e uma pena.