O berço das águas tem custo!

Foto: Arquivo pessoal.

Emiliano Lobo de Godoi, Professor da Escola de Engenharia Civil e Ambiental da Universidade Federal de Goiás

O cerrado brasileiro, um sistema biogeográfico que ocupa uma área equivalente a soma dos territórios da Espanha, França, Alemanha, Itália e Inglaterra, tem, historicamente, sua importância relegada a um segundo plano. Apesar de sua relevância, não recebeu da Constituição Federal de 1988 o status de "Patrimônio Nacional", diferentemente da Amazônia, Mata Atlântica e Pantanal, tornando sua conservação uma tarefa ainda mais difícil.

Além de possuir uma das maiores diversidades de vida do planeta, com imensa variação de ambientes, é considerado o "Berço das Águas" do país por abrigar as nascentes de importantes bacias hidrográficas da América do Sul: Platina, Amazônica e São Francisco. Assim, é a região onde nasce o mais importante recurso natural que existe para a manutenção da vida. Portanto, deveria ser de interesse nacional, de todo cidadão, cuidar deste "Berço".

Enquanto discursos inócuos e inflamados, tratando de interesses meramente pessoais, são feitos no congresso nacional, enquanto a criação de cargos públicos para apadrinhados políticos brota como tiririca no quintal, nosso "Berço das Águas", tão lembrado e festejado em datas comemorativas, continua esquecido e a margem de qualquer tipo de política pública de conservação.

Preservar um recurso natural de extrema importância como a água deveria ser uma preocupação constante de qualquer gestor público. Somos privilegiados por viver em um país que detêm 12% da água de superfície do planeta. Mas, talvez justamente por isso, somos tão displicentes com o seu cuidado.

Apesar dessa importância estratégica, grande parte das nascentes do "Berço das Águas" está degradada. Além disso, de acordo com a Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA),45% da população não possui qualquer tipo de tratamento de esgoto, gerando imensas consequências para a qualidade de vida de nossa população e altos custos financeiros aos cofres públicos para o tratamento de doenças de vinculação hídrica. É com todo esse descaso que tratamos a maior riqueza mineral de nosso país.

Continua após a publicidade

Cuidar de nosso "Berço das Águas" não pode se restringir a um discurso. Não se pode cobrar apenas do proprietário da área a responsabilidade pela preservação de uma nascente. Se o benefício é coletivo, o custo não pode ser individual. Preservar não se limita a uma ação de boa vontade, a cargo de boas pessoas, de almas generosas, que entregam suas vidas às causas ambientais.

Preservar exige conhecimento, exige apoio, exige tempo e exige recursos.

E é exatamente para isso que existe política pública, para reconhecer o que, de fato, é importante, e estabelecer estratégias para sua preservação. Precisamos urgentemente transformar datas meramente comemorativas em projetos de médio e longo prazo, que cuidem do nosso "Berço das Águas". Afinal, cuidar de nossas nascentes certamente sairá bem mais barato do que cuidar de nossas doenças.