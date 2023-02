O Brasil no Índice de Percepção da Corrupção: subiu, desceu ou estagnou?

Foto: Estadão

Ligia Maura Costa, Advogada. Professora titular na FGV EAESP, Coordenadora geral do FGVethics. Presidente da Comissão Permanente de Governança e Integridade da OAB-SP

Sim, a percepção da corrupção no Brasil é alta. Mas, é pior ainda do que se imagina. A Transparência Internacional lançou, nesta semana, a edição de 2022 do Índice de Percepção da Corrupção (IPC)*, que trata da percepção da corrupção no setor público. A corrupção é uma séria ameaça aos princípios e valores de qualquer governo, de qualquer país. Ela enfraquece o Estado de direito e compromete a democracia. O combate à corrupção é um dos mais importantes desafios para os países em desenvolvimento e desenvolvidos.

Desde a sua criação em 1995, o IPC é o índice mais utilizado para averiguar os níveis de corrupção nos países, seja pelos governos seja pela iniciativa privada. O IPC é formado com base em pesquisas e avaliações de especialistas, realizadas por instituições reconhecidas internacionalmente. O IPC 2022 pontua e classifica 180 países, com base numa escala de 0 a 100 pontos, sendo zero para os países altamente corruptos e cem para países com baixos níveis de corrupção. Mais de dois terços dos 180 países classificados pelo IPC tiveram pontuação abaixo de 49 pontos. Isso é preocupante, pois é um indicador de que a corrupção pode estar desviando boa parte dos recursos públicos mundiais destinados a serviços básicos, como saúde, educação, infraestrutura etc.

Como já é habitual, a Dinamarca segue no topo da classificação do IPC, com uma pontuação de 90. Segundo o IPC, os dez países com os menores níveis de corrupção no mundo são:

Já a Síria, Sudão do Sul e a Somália estão no final da lista, com uma pontuação de 13 (para Síria e Sudão do Sul) e 12 (para a Somália), ou seja, são países com altos níveis de percepção da corrupção no setor público.

A classificação do Brasil no IPC 2022 está estagnada em 38 pontos, comparada com anos anteriores (2021 e 2020). Ela está abaixo tanto da média global, cuja pontuação é de 43 pontos, quanto da média latino-americana, que é de 41 pontos. Dentre os países BRICS (Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul), a China tem a melhor classificação geral com a 65ª posição (e uma pontuação de 45); a África do Sul ocupa a 72ª posição (com uma pontuação de 43); a Índia tem a 85ª posição (com uma pontuação de 40); o Brasil está na 94ª posição (com a pontuação de 38) e, a Rússia, lanterninha dos BRICS, tem a 137ª posição (com uma pontuação de 28). O governo chinês reconheceu a necessidade de reprimir a corrupção, mesmo que tenha focado particularmente em alguns membros do Partido Comunista Chinês, mas isso já resultou numa melhora significativa na percepção da corrupção no país. Já a África do Sul e a Rússia caíram uma posição em relação ao CPI de 2021, o que indica uma piora na percepção do nível de corrupção nesses países. A Índia e o Brasil seguem com a mesma pontuação dos anos anteriores, 40 e 38 pontos, respectivamente.

Dos dezenove países membros do G20 (19 nações e a União Europeia), nove deles se classificam no IPC 2022 com uma pontuação abaixo de 50. Mas, a média global do G20 é de 63 pontos; logo, bem acima da pontuação brasileira que é de apenas 38. Abaixo estão os países membros do G20, classificados de acordo com a posição no IPC:



O Brasil teve sua pontuação de 38 inalterada, em relação aos anos anteriores. Isso indica que o Brasil está estagnado, num nível baixo, no combate à corrupção do setor público. O Brasil subiu duas posições na classificação geral, de 96 para 94. Isso, porém, não significa que o país melhorou, já que sua pontuação permanece igual. Significa, apenas, que outros países pioraram. Simples assim.

Por que pontuação do Brasil é inferior ao dos BRICS, como a China, a África do Sul e a Índia? Por que o Brasil está entre os cinco piores na classificação dos países membros do G20? O desmanche e o retrocesso nos quadros institucional e legal no combate à corrupção, realizados pelos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário são algumas das razões. Mas não são as únicas. A falta de transparência, as constantes ameaças ao sistema eleitoral, o desmonte dos direitos humanos, dos direitos dos povos indígenas, das políticas ambientais - "passando a boiada", como foi dito por um ministro - e o crescimento de posições autoritárias e antidemocráticas auxiliam na formação da percepção de corrupção generalizada no Brasil. Esse contexto auxilia na estagnação do baixo desempenho do país no IPC.

Há muito trabalho a fazer para que o Brasil alcance um patamar alto no combate à corrupção. Basta apenas querer e fazer! Mas, será que queremos enfrentar esse combate? Se não o fizermos, comprometeremos o desenvolvimento econômico sustentável da geração presente e o futuro da próxima geração.

* Transparência Internacional Brasil. Índice de percepção da corrupção 2022. https://transparenciainternacional.org.br/ipc/. Transparency International. Corruption perception index. https://www.transparency.org/en/cpi/2022.