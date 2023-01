O Brasil respira

Carlos Lula, Ex-presidente do CONASS (2020/2022). Deputado Estadual eleito pelo Maranhão

Pousei em Brasília diversas vezes ao longo desses últimos seis anos e em todas as ocasiões havia uma atmosfera pesada no ambiente. Quando estive à frente do CONASS, entre 2020 e 2022, óbvio que as razões das minhas idas eram pandêmicas e nada agradáveis. O aeroporto muitas vezes esvaziado, as ruas com um silêncio incomum, os hotéis, antes cheios, praticamente sem ninguém. Havia uma tensão no ar, uma espécie de exaustão ali entre as pessoas que eu encontrava durante minha estadia.

O contraste hoje da capital federal é marcante. Cheguei à Brasília para a posse da nova ministra da saúde, a Dra. Nísia Trindade, e a esperança por dias melhores é quase palpável. Reencontrei tantos colegas de trincheira ao longo da pandemia, pude trocar experiências, matar a saudade de amigos e familiares, e renovar as forças com um Brasil que nós merecemos.

Mesmo diante de uma crise sanitária, o SUS esteve sob ameaça constante. Houve descoordenação federativa, houve entrave na compra de respiradores, houve descompromisso na aquisição de vacinas, houve problemas seríssimos na logística da vacinação. Os Estados tiveram que assumir muitas vezes atribuições fora de sua competência. Parece algo distante, mas houve um tempo no país em que os cidadãos se informavam sobre casos novos de covid-19 pela imprensa e pelas secretarias de saúde dos seus Estados, e não pelo Ministério. Esses dias nublados ficaram para trás.

Eu pude testemunhar, ao caminhar pelos corredores do Ministério da Saúde, que há um certo alívio em poder retomar a institucionalidade da pasta para os trilhos do fortalecimento do SUS. A vocação do ministério é a defesa do nosso sistema público de saúde. Em que pese o tamanho da obviedade que estou dizendo, isso foi tido como um disparate ao longo dos últimos tempos. Respiremos aliviados hoje, porque há muito trabalho pela frente.

O anúncio da nova ministra, primeira mulher a ocupar este cargo tão importante, da revogação imediata das portarias contrárias à ciência e adeptas ao negacionismo são um bálsamo para os trabalhadores e trabalhadoras do SUS, e uma homenagem justíssima à todos aqueles que tiveram suas vidas ceifadas ao longo da crise sanitária do coronavírus.

A burocracia do SUS, uma vez mais, vai trabalhar em consonância com preceitos básicos, e ratificados pelo Brasil internacionalmente, no campo dos direitos humanos, direitos sexuais e reprodutivos, que foram ignorados e contribuíram em grande medida para que nos tornássemos um pária diplomático. O funcionamento regular de tais instâncias burocráticas, que outrora foi motivo de orgulho e reconhecimento, volta a ser o protagonista do sistema, e não falas exasperadas de autoridades públicas um tanto tresloucadas.

Um dos motivos dos meus cabelos brancos terem aumentado tanto na pandemia, no período em que fui secretário de saúde e presidente do CONASS, era a imprevisibilidade do dia.

Acordo sempre muito cedo e logo pela manhã, antes de pegar o celular ou checar os e-mails no computador, ficava imaginando "Qual vai ser o susto de hoje". Meu desejo sincero para os secretários de saúde, superintendentes, adjuntos, diretores, chefes de departamento, técnicos em geral é este: que vocês não precisem lidar com improvisos, com mistérios ou surpresas por parte das diretrizes ministeriais daqui para frente.

Nada é mais democrático e participativo, em termos da burocracia brasileira, do que o ordenamento administrativo do SUS. A gestão tripartite, com um esforço descomunal para garantir o controle social em todas as esferas da estrutura do sistema, é a marca deste instrumento indispensável para os brasileiros. Ampliar o acesso à saúde, perseguir a melhoria de indicadores. Estes são os novos horizontes que temos pela frente.

Volto para o Maranhão com esta certeza: Brasília mudou, nós mudamos. E desta vez, para melhor. O Brasil voltou a respirar.