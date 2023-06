O debate sobre segurança pública no centro da cidade de São Paulo: segurança para quem?

Fonte: arquivo pessoal.

Laura Cavalcanti Salatino, Advogada, mestranda em Administração Pública e Governo (FGV EAESP), coordenadora da Clínica de Direitos Humanos Luiz Gama (FDUSP) e pesquisadora da FIOCRUZ Brasília

Amanda Lagreca, Administradora Pública, mestranda em Administração Pública e Governo (FGV EAESP) e pesquisadora do Fórum Brasileiro de Segurança Pública

Marina Torres, Graduanda em Direito (FDUSP), coordenadora da Clínica de Direitos Humanos Luiz Gama (FDUSP)

No dia 31 de maio de 2023 foi realizada na Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo uma audiência pública em dois turnos para tratar da segurança dos estudantes. Durante a audiência, os presentes manifestaram preocupação com crimes de furto e roubo que têm acontecido no centro da cidade e, sobretudo, no entorno e dentro do prédio da Faculdade. Entre as propostas para a solução do problema, encontra-se a sugestão de implementação de catracas para controle da entrada de pessoas no prédio, além de maior policiamento na região. Na manhã dia 01 de junho, dia frio e chuvoso, seguinte à audiência pública, foi realizada uma ação de zeladoria urbana no Largo de São Francisco, entrada do imponente prédio da Faculdade de Direito, que retirou as barracas de famílias em situação de rua que estavam ali acampadas há semanas por não encontrarem vagas de acolhimento onde pudessem ser acolhidas junto de seus animais de estimação.

A situação mencionada representa uma tensão que tem se acirrado no centro da cidade de São Paulo e se organiza em torno do debate sobre segurança pública. De um lado, colocam-se os transeuntes, estudantes, comerciantes, professores e profissionais, que manifestam preocupação com a violência, furtos e roubos no local, além da presença de pessoas em situação de rua, acampadas nas calçadas e restringindo a circulação, e são apresentados como vítimas da violência urbana. De outro lado, as pessoas em situação de rua, responsabilizadas pelas condições de insegurança relatadas.

O que pretendemos chamar atenção nesse artigo é para a existência de um debate urgente sobre segurança pública no centro da cidade que não incorpora as violações de direitos enfrentadas cotidianamente pela população em situação de rua.

Propomos, então, uma abordagem do problema a partir da sua complexidade e suas múltiplas dimensões, evitando a responsabilização e a criminalização de grupos vulneráveis. Ao contrário, esperamos que essas populações sejam incorporadas como parte do grupo de cidadãos a serem protegidos de situações degradantes e de violações de direitos; com a compreensão da segurança enquanto direito que deve ser garantido.

No caso em debate, duas perspectivas em relação à segurança pública chamam especial atenção: patrimonial e física. Para os os estudantes e demais presentes na audiência pública, a principal preocupação tratava de crimes patrimoniais, sobretudo furto e roubo de celulares. Trata-se de uma preocupação legítima, tendo em vista o aumento expressivo desse tipo de crime no centro da cidade no contexto pós pandêmico, o que pode estar relacionado com o aumento da desigualdade social e econômica, segundo propõem alguns pesquisadores do tema.

Em paralelo a essa reivindicação dos estudantes, se encontram as demandas das pessoas em situação de rua, que, sem alternativas habitacionais e socioassistenciais efetivas, somam mais de 7 mil indivíduos que permanecem nas calçadas e marquises da subprefeitura da Sé[1]. Sob a justificativa de limpeza da cidade, as ações de zeladoria urbana realizam a retirada de pertences dessas pessoas,sem a possibilidade de reavê-los na maior parte dos casos. Entre os objetos apreendidos, encontram-se barracas, roupas, mantas, remédios e, inclusive, documentos, de acordo com relatos de pessoas em situação de rua e entidades ligadas ao tema apresentados em audiência pública no Supremo Tribunal Federal, no contexto da ADPF n.976.

Entretanto, no caso da retirada de pertences das pessoas em situação de rua, não há o registro de boletim de ocorrência, considerando, inclusive, que as ações são realizadas pelos próprios agentes públicos. Assim, esse tipo de subtração patrimonial não entra nas estatísticas oficiais, mas marca a experiência daquelas e daqueles que fazem uso do espaço público como moradia - e, raramente, é foco das políticas públicas estatais. Estamos falando, nesse sentido, de uma população extremamente vulnerabilizada que também sofre com a retirada violenta de seus pertences, o que afeta diretamente sua percepção sobre segurança na cidade.

Durante os debates realizados pelos estudantes na Faculdade, também foram levantadas preocupações relacionadas à integridade física das alunas diante da possibilidade de crimes sexuais contra as mulheres no caminho até o metrô. Dados da Secretaria de Segurança Pública apontam que, no primeiro trimestre de 2023, foram notificados 3.551 estupros no Estado de São Paulo, número recorde da série histórica. No entanto, de acordo com a Delegada Coordenadora das Delegacias de Defesa da Mulher, em 86% das ocorrências o autor do estupro é uma pessoa conhecida, principalmente familiares ou amigos. Esse fato revela a importância da discussão sobre assédio e estupro, mas também significa que os esforços para a proteção das mulheres estudantes devem se preocupar, especialmente, com ambientes privados, como mostram dados da pesquisa Visível e Invisível de 2023, realizada pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública e DataFolha.

Por outro lado, as mulheres em situação de rua, pela ausência de moradia, têm seu corpo exposto a inúmeras violações físicas e sexuais no espaço público, cujos agressores podem ser outras pessoas em situação de rua, transeuntes e até agentes de segurança pública. Dados de 2019 sobre casos em que a motivação principal do ato violento era o fato de a pessoa estar em situação de rua, mostram que as mulheres foram vítimas de 51% dos atos de violência, ainda que representem menos de 20% das pessoas em situação de rua. Esse fato impõe às mulheres em situação de rua um medo constante da violação do seu corpo, tendo em vista a exposição a que estão submetidas ao ocupar, dormir e viver nas calçadas das cidades.

Ainda, de forma geral, as pessoas em situação de rua estão expostas a diversas formas de violência e abuso do seu corpo. O dia 19 de agosto, dia internacional de luta em defesa da população em situação de rua, foi escolhido em virtude de uma chacina que aconteceu na Praça da Sé em 2004, na qual sete pessoas morreram e seis ficaram gravemente feridas após serem espancadas por estarem em situação de rua. Esse acontecimento trágico, no entanto, está longe de ser um caso isolado: são comuns os relatos de tentativas de envenenamento, espancamentos e assassinatos de pessoas que estão em situação de rua. Assim, a violência contra esse grupo é um dado presente na realidade de quem não tem casa para se proteger.

Diante de todas essas violações, cabe questionarmos também o papel das forças de segurança pública na interação com essas populações. Em estudo publicado em 2022 na Revista Brasileira de Segurança Pública, a respeito das forças de segurança e a população em situação de rua em Belo Horizonte, os autores identificaram que a atuação dos guardas municipais e policiais militares se dava em contexto de repressão, em práticas "higienistas" de fiscalização e controle das pessoas em situação de rua, que eram as mais vulneráveis ali presentes (Azeredo, et al. 2022)[2]. Sendo assim, a quais agentes de segurança pública a população em situação de rua deve recorrer em casos de violação de direitos?

O cenário se torna ainda mais complexo quando olhamos de forma mais atenta para quem são as pessoas de quem se tem medo. Do que e de quem estamos falando quando cobra-se maior ação estatal, maior segurança e "limpeza da cidade" em relação aos crimes ocorridos no centro de São Paulo? Se a demanda por intervenção é endereçada tão somente às forças de segurança pública, de forma a "dispersar o fluxo", ainda não estamos conseguindo dar conta da garantia da segurança, nem dos estudantes, nem de qualquer outro cidadão, especialmente aqueles em situação de extrema vulnerabilidade.

Acreditamos que é preciso questionar a forma unilateral como a demanda por segurança pública tem sido endereçada nos debates da Faculdade de Direito. A pressão para a atuação repressiva realizada no centro de São Paulo é justificada pela proteção de apenas um dos grupos aqui abordados, ignorando as demandas e direitos das pessoas em situação de rua. O debate sobre segurança proposto retira da equação outros direitos fundamentais, histórica e cotidianamente violados, o que vulnerabiliza e expõe à violência a população em situação de rua.

As situações mencionadas demonstram que a preocupação com segurança patrimonial e física não é exclusiva dos estudantes. Assim, o que propomos aqui é que as demandas apresentadas pelos estudantes e pelas pessoas em situação de rua são complementares e não antagônicas: ambos os grupos querem manter seus pertences, ter seu corpo e sua dignidade respeitada e protegida. No entanto, o discurso que criminaliza a população em situação de rua e a culpabiliza pela violência no centro da cidade, por um lado, pode ampliar a situação de violação de direitos a qual ela já vem sendo submetida há décadas, e, por outro, não observa o problema com a complexidade necessária.

A demanda por segurança pública e pela proteção dos cidadãos é parte da luta pelo direito à cidade, mas sua efetividade depende da discussão sobre outros acessos, como moradia, água e banheiros. E a Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo é parte fundamental desse debate, razão pela qual cabe à universidade se abrir para a construção conjunta e somar esforços aos movimentos populares para lutar por um centro mais seguro, com acesso a políticas públicas de segurança, socioassistenciais e habitacionais efetivas, que garantam a proteção e a garantia desses direitos a todos os cidadãos e não a apenas um grupo.

Notas

[1] De acordo com os dados do Censo PopRua de 2021, são 12.851 pessoas vivendo em situação de rua na subprefeitura da Sé e 5.622 vagas de acolhimento noturnas (de acordo com informações encaminhadas pela Prefeitura via Lei de Acesso à Informação em abril de 2023), o que representa ao menos 7.229 pessoas sem vagas de acolhimento nesta região da cidade.

[2] PEREIRA BRANDT DE AZEREDO, E.; MARIA SILVEIRA, A.; GONÇALVES DA CRUZ, M. V. Forças públicas de segurança e a população de rua em tempos de Covid-19: encontros e desencontros. Revista Brasileira de Segurança Pública, [S. l.], v. 16, n. 3, 2022. DOI: 10.31060/rbsp.2022.v16.n3.1633. Disponível em: https://revista.forumseguranca.org.br/index.php/rbsp/article/view/1633. Acesso em: 2 jun. 2023.