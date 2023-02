O direito de usufruir dos progressos científicos e suas aplicações

Foto: arquivo pessoal.

Marcus Pinto Aguiar, Mediador de conflitos (NUPEMEC/TJ-CE), Advogado, Doutor em Direito Constitucional com pós-doutorado pela UNB/FLACSO Brasil. Professor da Faculdade 05 de Julho (F5) e do Mestrado em Direito da UFERSA, membro-fundador do Instituto Brasileiro de Direitos Culturais (IBDCult)

Há muito que se debate a importância dos direitos culturais enquanto direitos humanos e fundamentais, quer na sua dimensão internacional, quanto nacional; e, atualmente, vistos também sob a perspectiva de uma interação normativa entre direitos constitucionais e direitos internacionais dos direitos humanos.

Entre as discussões frequentes deste campo, encontram-se direitos culturais mais específicos, tais como: direito autoral, liberdade de expressão, patrimônio material e imaterial, políticas públicas culturais, participação da vida cultural, entre outros.

Aqui se deseja incluir e ampliar o debate sobre um direito cultural previsto em convenções internacionais estruturais do sistema de garantias de tais direitos - o direito de usufruir dos progressos científicos por conta de sua extrema importância atualmente.

Assim, o direito de se beneficiar dos progressos científicos se expressa inicialmente por meio da Declaração Universal dos Direitos Humanos (DUDH), de 1948, conforme disposto em seu artigo 27: "Toda pessoa tem o direito de participar livremente da vida cultural da comunidade, de gozar das artes e de aproveitar-se dos progressos científicos e dos benefícios que deles resultam".

Com o intuito de superar as discussões acerca da exigibilidade da Declaração de 1948, e atender aos líderes globais da ordem político-militar vigente pós Segunda Guerra Mundial, surgem os Pactos Internacionais de 1966, no âmbito da Organização das Nações Unidas (ONU): o Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos e o Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais (PIDESC).

Neste último, encontra-se também a previsão do direito de "desfrutar o progresso científico e suas aplicações", incluindo ainda, de forma expressa, alguns deveres atribuídos aos Estados-Parte, tais como o de conservação, desenvolvimento e difusão da ciência, e o fomento à liberdade de pesquisa [1] (PIDESC, 1966).

Como se percebe dos dispositivos convencionais referidos, pouco se esclarece sobre o direito humano de aproveitar-se dos progressos científicos e de suas aplicações, e se pode até afirmar que somente muito recentemente, os debates entre cientistas, comunidades acadêmicas, sociedade civil, poder público local e instituições internacionais têm procurado compreender o conteúdo e a aplicabilidade deste direito.

Não se trata de demonizar os avanços científicos, mas de compreendê-los adequadamente no contexto da primazia da garantia de uma vida digna para humanos e seres não-humanos, além de buscar orientar as pautas de pesquisa científica não apenas por meio da busca de resultados comercializáveis, mas a partir de um debate sociopolítico e jurídico mais amplo, para garantir a máxima aplicação dos direitos envolvidos.

Nessa perspectiva, "tomando nota de que o progresso científico e tecnológico se converteu em um dos fatores mais importantes do desenvolvimento da sociedade humana", e que assim como tal progresso beneficia o desenvolvimento dos povos, tem aportado problemas sociais e riscos aos direitos humanos, a Assembleia Geral da ONU, em 1975, proclama a Declaração sobre o uso do progresso científico e tecnológico no interesse da Paz e em benefício da Humanidade (ONU, 1975).

A Declaração de 1975 visa conclamar os Estados à cooperação internacional para garantir que os resultados do progresso científico e tecnológico sejam utilizados para a garantia da paz e a efetividade dos direitos humanos, entre outros objetivos (ONU, 1975).

Somente em 2009, a Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura (Unesco) promove uma reflexão mais abrangente sobre o direito de beneficiar-se dos progressos científicos por meio da aprovação da Declaração de Veneza sobre o Direito de Desfrutar do Progresso Científico e suas Aplicações, tratando-se de preliminary findings and proposals (estudos e propostas preliminares), "com o objetivo de clarear o conteúdo normativo do direito de desfrutar os benefícios do progresso científico e suas aplicações" e fomentar sua implementação (Unesco, 2009).

Em um contexto global e local animado por interesses corporativos economicistas de ampliação do capital, impulsionados cada vez mais pelo desenvolvimento técnico-científico e tecnológico, refletir sobre a ética na Ciência, finalidades da pesquisa científica, promoção e garantia de direitos humanos, dignidade dos seres humanos e não-humanos, e benefício individual e coletivo dos resultados do progresso científico, já se propõe como um grande desafio.

Além disso, quando se trata de Ciência e Tecnologia, a realidade nos mostra que não geram apenas benefícios, mas têm fomentado grandes riscos para a vida e para o próprio planeta, especialmente por causa dos valores comerciais que se antepõem às decisões sobre pesquisa e aplicação de seus resultados.

Sem transparência dos resultados dos experimentos científicos e do desenvolvimento tecnológico, sem uma governança social ampliada, fundamentados no princípio da precaução e da efetividade dos direitos humanos, continuaremos sucumbindo aos encantos que a Tecnologia e a Ciência nos acenam, e sempre a desejar mais e mais do que elas têm proporcionado, em especial, facilidades e prazeres.

Daí a importância de se promover uma consciência crítica, uma compreensão adequada do alcance dos produtos tecnológicos e de responsabilidade mútua, entre povos e Estados.

Assim, pode-se antever a importância do alcance e do debate sobre o direito a beneficiar-se dos progressos científicos e suas aplicações, pois se trata de um direito que abrange não apenas o usufruto de tais conquistas, mas que estas também tenham como medida a garantia de uma vida digna para todos os seres, humanos e não-humanos.

