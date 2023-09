O Direito Empresarial e o ESG na Formação do Administrador de Empresas

Imagem: arquivo pessoal.

Ligia Maura Costa. Advogada. Professora titular na FGV EAESP. Coordenadora geral do FGVethics. Presidente da Comissão de Governança e Integridade da OAB-SP

Luciana Stocco Betiol. Advogada. Professora de Direito na FGV EAESP. Coordenadora Executiva do FGVethics. Secretária da Comissão de Governança e Integridade da OAB-SP

Maísa Cristina Dante Fagundes. Professora de Direito na FGV EAESP. Assistente jurídica no TJSP. Doutora em Administração Pública e Governo. Mestre em Direito do Estado

O conhecimento do direito empresarial desempenha papel central na formação de administradores preparados para operar num mundo cada vez mais orientado pelo ESG (ambiental, social e de governança). As empresas estão mais do que nunca focadas em adotar práticas sustentáveis, éticas, inclusivas e socialmente responsáveis como parte fundamental de suas operações. Nesse contexto, é importante reconhecer que os pilares do ESG são igualmente vitais. Nenhuma empresa existe sozinha. Os conceitos de economia e de mercado são relacionais, pois a produção e a circulação de bens e de serviços e o gerenciamento dos recursos necessários ao financiamento dessas atividades depende da existência de uma rede de agentes que envolve outras empresas, bancos e demais agentes financeiros, órgãos de controle, consumidores, trabalhadores e o Estado. Em um Estado democrático de Direito, essas relações são regidas por normas jurídicas criadas pelo Poder Público e por organizações. As empresas submetem-se a uma infinidade delas, em diversas áreas, envolvendo temas como estrutura organizacional, responsabilidades do administrador, negociações contratuais, fusões e aquisições, proteção da propriedade intelectual, respeito ao consumidor, responsabilidades trabalhista e tributária.

O conhecimento básico das regras do jogo é essencial ao sucesso do empresário. Toda boa decisão é fundamentada em informações e em interesses. E um fator que não pode ser desconsiderado pelo gestor de empresas é o risco jurídico envolvido em suas estratégias de gestão. Tome-se como exemplo a seguinte situação, bastante corriqueira: um empresário decide realizar evento para divulgar uma campanha, com a produção de vídeo com imagens do público presente. O advogado da empresa desaconselha a ideia, alegando a possibilidade de surgimento de questionamentos judiciais relativos ao uso indevido da imagem de pessoas eventualmente retratadas. Nesse caso, caberia ao gestor sopesar o risco jurídico envolvido e a possibilidade de ganho de publicidade, equacionando esses fatores a fim de tomar a melhor decisão possível. Para tanto, é essencial o conhecimento do gestor dos aspectos éticos e jurídicos envolvidos na discussão: direito de imagem, responsabilidade civil por danos morais, moralidade, dentre outros.

Continua após a publicidade

As questões ambientais, incluindo a gestão responsável dos recursos naturais, a redução das emissões de carbono e a mitigação dos impactos ambientais, são componentes-chave das práticas empresariais sustentáveis. O direito empresarial, ao incorporar a perspectiva ambiental, permite que administradores compreendam e implementem estratégias que visem a governança corporativa, transparência e responsabilidade social, fundamentais para atender às expectativas dos stakeholders e aos princípios do ESG, garantindo sustentabilidade e perenidade do negócio.

A responsabilidade social corporativa desempenha um papel vital na garantia do cumprimento das obrigações legais e na promoção de práticas justas e éticas. Nos últimos anos, passaram a permear a pauta dos gestores temas como gestão de dados de consumidores em conformidade com a LGPD e práticas como a de greenwashing, tipo de publicidade enganosa que confere ao fornecedor e ao seu produto ou serviço um atributo de sustentabilidade ambiental que, na realidade, não existe. São assuntos diretamente conectados com o direito empresarial, sob uma ótica de ESG.

É bem verdade que o gestor de empresas não precisa ser especialista em questões jurídicas. Mas é de conhecimento público que as empresas se enredam cada vez mais em obstáculos legais e em dilemas éticos que dificultam - quando não inviabilizam - ações pretendidas pelo empresário. A própria abertura de uma empresa depende do cumprimento de uma série de formalidades que, muitas vezes, tornam o empreendedor, desconhecedor de suas reais obrigações legais, refém de assessorias, já que não possuem os conhecimentos de base para tomada de decisão.

Uma governança corporativa sólida, que inclui estruturas de tomada de decisão eficazes e prestação de contas adequada, é essencial para o funcionamento responsável de uma empresa. O direito empresarial ajuda os administradores a estabelecer e a manter essas estruturas de governança que são fundamentais para a gestão bem-sucedida do ESG.

Todas as relações da empresa - com outras empresas, com instituições financeiras, com órgãos de controle, com os consumidores, com outros tipos de pessoa jurídica, com o Estado no exercício de atividades não fiscais - são regidas pelo direito empresarial, com exceção das questões relacionadas ao direito do trabalho e ao direito tributário, também necessários à formação do administrador de empresas já que tratam da interação da empresa com os colaboradores e com o Fisco. Garantir que as relações e os processos de gestão estejam alinhados com as normas empresariais e com os princípios do ESG é essencial para criar valor sustentável e inclusivo a longo prazo.

Em resumo, o ensino do direito empresarial deve equilibrar eficazmente as normas jurídicas e os aspectos ambientais, sociais e de governança, preparando administradores para liderar empresas que não apenas cumpram as obrigações legais em todas essas áreas, mas que também promovam ativamente práticas empresariais que contribuam para um mundo mais sustentável, justo e bem governado. Isso é fundamental para o sucesso e para a relevância das empresas no cenário de negócios atual.