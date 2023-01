O feijão e o sonho. Vieira: O Padre diplomata e a PEB ativa e altiva

Marcelo de Almeida Medeiros, Professor Titular de Política Internacional Comparada do Departamento de Ciência Política da UFPE e Pesquisador PQ-1C do CNPq. E-mail: marcelo.medeiros@ufpe.br

O contraste favorece a percepção. Algumas díades se prestam, assim, a instigar e balizar reflexões. Elas catalisam o exercício comparativo e, não raro, contribuem para um melhor entendimento de questões complexas. Uma dessas díades foi elegantemente construída pelo literato Orígenes Lessa em seu célebre romance: O feijão e o sonho (publicado originalmente em 1938)[1]. Nele se opõem as obrigações do dia a dia e o desejo de vivência através da arte epistolar. As primeiras arrimando a estrutura familiar e provendo o feijão; o segundo nutrindo uma busca utópica, o sonho.

Na diplomacia, que pode ser sumariamente entendida como a política externa em ação, quase sempre singram solidários o feijão e o sonho. Articulados, mas, não raro, situados em dimensões temporais distintas. O feijão é para hoje, enquanto o sonho é para amanhã. Quem tem fome, tem pressa, todavia, quando saciado, devaneia em busca de um futuro melhor. A liturgia diplomática encerra, dessa maneira, uma lógica que busca garantir o presente e encenar o futuro, sendo ambas vertentes igualmente relevantes. O corolário é que o discurso e a retórica assumem na arena internacional papel fulcral na definição dos traços do croqui que encarna a imagem do amanhã. É neste contexto que, no século XVII, um jesuíta põe seu pragmatismo e eloquência a serviço da corte portuguesa

O padre Antônio Vieira é mais conhecido como referência literária do Barroco. De verve conceptista, seus sermões são genuinamente tacapes que, a partir da lealdade para com a Companhia de Jesus e para com o Reino de Portugal, flagelam os inimigos de sua fé e de sua pátria[2]. O batismo diplomático de Vieira sobrevém em 1646 quando D. João IV o nomeia para missões em Paris e em Haia[3]. Eminência parda do rei, como anota Vainfas, ele se depara em sua lide negociadora com um complexo tabuleiro de política internacional: (i) A Holanda pelejando contra a Insurreição Pernambucana; (ii) A contenda de Portugal contra a Espanha para consolidar o fim da União Ibérica; (iii) O Papa que não reconhece a legitimidade de D. João IV; (iv) o iminente desenlace da Guerra dos Trinta Anos e o lugar incerto dos lusitanos na nova cartografia de poder da Europa; (v) A guerra civil na Inglaterra e a ascensão de Cromwell. A simultaneidade e imbricamento dessas múltiplas questões tornam a missão de Vieira quase impossível. Ele falha. Seu labor diplomático mostra-se vão. Ele logo regressa à Lisboa, julgando que "poderia dar melhor contribuição para a defesa do reino entre o púlpito e o palácio, entre prédicas e letras"[4]. Revela-se, pois, homem do sonho, do amanhã. Não do hoje, do feijão.

A Política Externa Brasileira (PEB), tal qual as dos demais Estados, "resulta de um esforço de compatibilizar necessidades internas com possibilidades externas"[5]. É nesse jogo de dois níveis que se situa a busca de congraçar o feijão e o sonho[6]. Celso Lafer sugere a presença de três expressivas arenas de atuação da diplomacia: a estratégico-militar, a econômica e a dos valores. As duas primeiras (o feijão) acolhem imperativos que podem ameaçar a própria existência do Estado. Elas exigem um pujante teor de Realpolitik, no mais das vezes ancorada nos pressupostos de Nicolau Maquiavel[7] - supremacia dos interesses - e de Thomas Hobbes[8] - é preciso sobreviver. Nas arenas militar e econômica as diligências diplomáticas são palpáveis, encerrando urgência e utilitarismo imediato. Nelas, a Política Externa é compelida a ser dinâmica e atuante na miríade de regimes internacionais. Ela precisa ser: ativa.

No que concerne à terceira arena (o sonho), a dos valores, a racionalidade de operação se mostra diferente. Nela se confrontam distintos princípios morais, crenças culturalmente discrepantes, enfim, visões teleológicas divergentes de mundo. A luta é pela primazia de ideais. Persegue-se um discurso dotado de brio, de dignidade, que encerre munificiência. Envida-se forjar uma imagem que encante, cative e granjeie seguidores. Que refute a noção de uma soberania regida por uma hipocrisia organizada[9] e promova uma visão grociana do sistema internacional, pautada no direito e na igualdade entre os povos[10]. Nesta terceira arena, a Política Externa é impelida a ser utópica, grandiosa, à altura da dimensão humana. Ela precisa ser: altiva.

Note-se que as três arenas supramencionadas se encontram vigorosamente entrelaçadas. O feijão e o sonho miscigenados. A altivez se empenhando em pautar e dar sentido a uma diplomacia ativa. A tarefa é árdua e desafiadora. A PEB vem sendo precipuamente modulada, desde 1988, pelos princípios postos no artigo quarto da Carta Magna - promulgada após quase duas décadas de regime autoritário. Tais princípios, grosso modo, galvanizam entendimentos que historicamente vêm sendo implementados pela diplomacia nacional. O status constitucional sugere, assim, que a política externa é uma política de Estado e não de Governo. Está sujeita, claro, a ajustes pontuais; mas não a transformações profundas, as quais, possivelmente, instariam uma revisão da Lei maior. O que, por conseguinte, revela uma tendência de continuidade com plausíveis espasmos controlados de rupturas. Isso não significa, contudo, que a PEB perca seu caráter público e encorpe uma imunidade que a prive de accountability perante os demais Poderes da República: o Legislativo e o Judiciário.

A recente alternância de poder, ocorrida democraticamente com as eleições de outubro de 2022, já sinaliza mudanças na PEB. O discurso do Itamaraty volta a despertar o sonho. A fascinar parceiros. Todavia, é mister não esquecer o feijão. Sobretudo em um país onde alguns cidadãos ainda têm fome. A aspiração de grandeza desprovida de fundações sólidas eleva sobremaneira os riscos de malogro. Orígenes Lessa personifica, com Campos Lara, a angústia de tal necessidade. Nossos diplomatas não são ingênuos. Pelo contrário, formam um dos mais preparados e prestigiosos corpo de servidores do Estado brasileiro. Destarte, à semelhança de Vieira, espera-se que a refinada retórica altiva tanja, sem cacofonia, uma dinâmica mediadora ativa que permita o melhor exercício autônomo da PEB.

Notas

