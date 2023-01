O futuro chegou: o novo governo e a esperança para as políticas sociais

Michelle Fernandez, Doutora em Ciência Política (Universidade de Salamanca), Pesquisadora no Instituto de Ciência Política (UnB) e Pesquisadora colaboradora do Instituto Aggeu Magalhães/Fiocruz

Durante os últimos anos o Brasil viveu um cenário de retrocesso nas políticas sociais. Tratando de diminuir a presença do Estado nas políticas que garantem o usufruto dos direitos econômicos e sociais, o governo Bolsonaro conduziu o desmonte de políticas de saúde, educação, moradia, trabalho e renda, entre outras. Nesse contexto, a burocracia que compõe o Estado, e se estabelece como salvaguarda das instituições democráticas, também foi desmantelada.

Nos últimos quatro anos, portanto, tivemos a instrumentalização do Estado para o desmonte de políticas públicas estabelecidas e o desmantelamento da burocracia que atua para viabilizar o processo dessas políticas públicas.

Hoje, toma posse um novo governo. Um governo que estabeleceu suas propostas com base na ampliação do acesso a direitos, e por consequência na construção e reconstrução de políticas públicas. Um novo governo que também traz propostas a partir da representatividade de todos/as os/as brasileiros/as.

Todos aqueles que defendem a democracia e desejam o avanço dos direitos sociais, esperamos que as propostas de aprofundamento democrático se concretizem. Desejamos que a ampliação, reconstrução e estabelecimento das políticas públicas, aliado à consolidação do Estado brasileiro, deem a tônica dos tempos que começam hoje com a posse do Presidente Lula. O futuro começa hoje e parece ser promissor!