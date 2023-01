O Imperativo da Política Industrial e de Inovação no Novo Governo Lula

Pedro Cavalcante, Doutor em Ciência Política (UnB), Gestor Governamental lotado no Ipea e Professor do mestrado e doutorado em Administração Pública no IDP e Enap

O Relatório final do Gabinete de Transição da Presidência da República[1], divulgado na semana passada, apresentou um abrangente diagnóstico acerca da situação em que o país se encontra, incluindo as questões políticas, sociais, ambientais e econômicas. Nessa última, o panorama é notoriamente preocupante, não apenas devido ao pífio crescimento, à elevada inflação e à queda do rendimento médio do trabalhador, mas também em função da realidade e das perspectivas do setor produtivo. O atual processo de desindustrialização, intenso e prematuro, pode ser mensurado, por exemplo, na redução da participação da indústria de transformação no total das exportações brasileiras (66% em 2016 para cerca de 50% em 2022). Como consequência, esse fenômeno tende a diminuir a diversidade da atividade produtiva, os investimentos em capital físico e humano, a competitividade e aumentar a dependência em relação às comodities, fatores que acentuam a já conhecida volatilidade da economia nacional.

As implicações negativas avançam ainda para o âmbito social - precarização do mercado de trabalho e aumento da pobreza e desigualdades, e para a esfera política com avanço de movimentos populistas e antidemocráticos[2]. Como agravante, os últimos anos têm sido marcado pelo acelerado desmonte das políticas de desenvolvimento, tendência oposta ao que ocorre nas nações mais ricas do planeta. Nesse contexto, torna-se urgente a retomada dos esforços governamentais no sentido de reconstruir as bases de uma Política Industrial e de Inovação (PII) direcionada à construção da capacidade produtiva e tecnológica, essencial para qualquer projeto nacional de desenvolvimento de longo prazo, inclusivo e ecologicamente sustentável.

A PII voltou a estar em voga na agenda das economias avançadas por inúmeras razões, dentre elas: insatisfação generalizada com os resultados do neoliberalismo, incapacidade do mercado em lidar por conta própria com problemas complexos (e.g., mudança climática), ascensão da China como forte concorrente no comércio global, bem como as dinâmicas transformações tecnológicas. Logo, os debates acadêmico e governamental não envolvem mais o 'Por quê' da política industrial e de inovação, mas sim o 'Como'[3]. Embora não haja consenso sobre um modelo ou paradigma único a ser seguido pelos países, certas diretrizes e recomendações são bem-vindas na formulação e implementação do conjunto dessas políticas (policy mix). Portanto, o desenho de uma PII que promova mudança estrutural e aprimore a economia doméstica demanda atenção em três dimensões: objetivos, estratégia e instrumentos de políticas públicas[4], ilustrados na figura a seguir:

Figura - Tendências no Desenho da Política Industrial e de Inovação (PII)

Fonte: elaboração própria.

Historicamente, a finalidade de ações governamentais nessa área se restringia ao crescimento da produtividade, inovação e defesa nacional. No entanto, esses objetivos passaram a incluir novos valores públicos, tais como sustentabilidade, inclusão e autonomia estratégica. Além disso, o enfrentamento de desafios societais emergentes, como pandemia, transição climática, economia digital, etc., tornou-se também justificativa para PII. Em todos eles, a preocupação constante com a criação de bons empregos e o fomento a firmas inovadoras se apresenta como uma inexorável premissa dessa política pública na medida em que sem eles não é possível um efetivo desenvolvimento tecnológico e produtivo.

Do mesmo modo, a racionalidade que fundamenta o sucesso da PII demanda instrumentos consistentes e articulados entre si. A estratégia, primeiro, deve reconhecer o caráter multidimensional desses objetivos e, assim, investir em medidas holísticas e integradas em diferentes frentes, que ultrapassem a simples visão de correção das falhas de mercado. Outra diretriz cada vez mais consensual é que as intervenções devem ser planejadas e implementadas em colaboração e interação constantes entre os setores público e privado, preferencialmente, em torno de grandes missões e na criação de novos mercados[5], como exemplo da descarbonização da economia ou do hidrogênio verde. Além disso, a definição de prioridades precisa estar atenta às oportunidades, como as tecnologias de energia renováveis, indústria criativa e bioeconomia, tendo em vista que a PII vem movendo o foco tradicional em manufaturas e indústrias globalmente competitivas para o setor de serviços e as pequenas e médias empresas[6].

Por fim, a escolha dos instrumentos requer uma alta dose de criatividade, aprendizado e adaptação. Na ausência de receitas prontas, é possível identificar importantes tendências a partir de boas práticas internacionais[7]. A primeira delas é a mudança na ênfase nos instrumentos de cima para baixo - como subsídios e incentivos fiscais para empresas - para portfólios de serviços públicos personalizados às empresas em troca de contrapartidas sociais e de pesquisa e desenvolvimento (P&D). Em vez da seleção de 'campeões nacionais', o caminho tem sido de aperfeiçoar os arranjos de governança que possibilitem que agências governamentais abandonem iniciativas fracassadas e priorizarem apoios às firmas com maiores potenciais. Ademais, o PII deve buscar promover complementariedade e sinergia, em especial entre os programas focalizados e as políticas horizontais, priorizar medidas de criação de demanda para fomentar o escalonamento (scaling-up) e melhorar a eficiência por meio de aprendizado (learning by doing), como também valorizar as evidências no processo decisório. Isto é, basear-se em mecanismos de transparência, avaliação e análise de custo-benefício com vistas a mitigar as conhecidas armadilhas dessa política - baixa qualidade da informação, captura e busca de renda (rent-seeking).

Em suma, a construção de uma nova política industrial e de inovação é imperativa para o Brasil pelos efeitos prejudiciais da desindustrialização precoce, pelo processo de recuperação econômica pós pandemia da COVID-19 e também pela necessidade de acompanhar os grandes pacotes de medidas que as nações-líderes vêm implementando na promoção do desenvolvimento produtivo verde, digital e inclusivo[8]. Os desafios são, de fato, enormes e requerem não apenas conhecimento acerca dessas tendências para o desenho da PII mas, sobretudo, priorização pelo novo governo. Nesse sentido, a recriação do Ministério de Desenvolvimento, Indústria e Comércio (MDIC) e, principalmente, a escolha do Vice-Presidente eleito como líder dessa pasta indicam uma janela de oportunidade para promoção da agenda de reindustrialização e de inserção competitiva internacional em contraponto à política econômica fiscalista até então hegemônica.

Notas

[1] Ver https://gabinetedatransicao.com.br/noticias/relatorio-final-do-gabinete-de-transicao-governamental/.

[2]Ver https://www.estadao.com.br/politica/gestao-politica-e-sociedade/desafios-do-desenvolvimento-brasileiro-industria-e-inovacao/.

[3]Rodrik D. (2022). An Industrial Policy for Good Jobs. The Hamilton Project, Brookings; 2022. https://tinyurl.com/2qovrmdv.

Continua após a publicidade

[4]An Industrial Policy Framework for OECD Countries Old Debates, New Perspectives. OECD Science, Technology and Industry - Policy Papers. May 2022 No. 127. https://www.oecd.org/sti/an-industrial-policy-framework-for-oecd-countries-0002217c-en.htm.

[5] Mazzucato, M. &Dibb, G. (2019). Missions: A beginner's guide. UCL Institute for Innovation and Public Purpose, Policy Brief series (IIPP PB 09).

[6] Aiginger, K & Rodrik, D. (2020). Rebirth of Industrial Policy and an Agenda for the Twenty-First Century. Journal of Industry, Competition and Trade, 20:189-207.

[7] https://www.oecd.org/sti/oecd-science-technology-and-innovation-outlook-25186167.htm

[8] Os exemplos de grandes pacotes de política industrial são:European Green Deal (2019), Next Generation EU fund (2020), Korean New Deal (2020), American Rescue Plan Act (2021) e o EU New Industrial Strategy (atualizado em 2021).