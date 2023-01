O passado e o futuro da educação brasileira: devemos esperar mais balbúrdia em 2023?

Romero Maia, Gestor de Pesquisas do IBGE e membro do Grupo de Métodos de Pesquisa do Programa de Pós-Graduação em Ciência Política da UFPE. E-mail: romeromaia@gmail.com

No início de 2019, bem no começo do ainda atual governo, o segundo nome indicado para executar as decisões sobre a educação brasileira (pois o primeiro, R. Rodríguez, foi considerado um fracasso em apenas três meses por "falta de expertise e gestão") afirmou que faria um corte de quase 1/3 das verbas do Ensino Superior público do país. Era o político brasileiro A. Weintraub. Uma de suas justificativas, sem embasamento criterioso em evidências, era de que as Universidades teriam promovido "balbúrdia" sob o os governos anteriores.

No mesmo ano, poucos meses depois, emitiria outro anúncio de que seriam cortados mais de 20% das verbas discricionárias, impactando severamente todo o ensino básico e até as creches. Mais uma vez, sem qualquer argumentação à altura das consequências, e apenas como forma de marcar posição contra a estrutura que teria sido herdada da gestão anterior. Sorte que existiam e ainda existem formas de reunirmos evidências e observarmos alguns indicadores disponíveis. Vamos a algumas delas.

Para a educação brasileira, nos diversos níveis, existem indicadores importantes através dos quais podemos verificar se a fala e as atitudes do ex-ministro tinham vínculo com a realidade, ou se não passava de uma mera aversão pessoal ao investimento na educação como um direito e, sendo assim, algo sustentado pelo rateamento tributário e não apenas por mecanismos de mercado.

Começando pela primeira afirmação do ex-ministro, podemos observar o comportamento de um indicador do nível de aprendizado para alunos dos cursos de graduação em todo país. Chama-se Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (ENADE). Se, de fato, a formação superior pública no Brasil for uma balbúrdia e, por isso, merece ser reduzida e sucateada, devemos esperar que esse indicador demonstre uma nota bem inferior com relação à rede privada. Mas eis que os números revelam justamente o contrário. Mesmo diante dos fartos incentivos do PROUNI e FIES, as universidades privadas geram, ainda hoje, um aprendizado de excelência apenas para 1,4% dos estudantes, enquanto as universidades públicas chegam, apesar de tudo, a 23,9% de excelência no ranking.

Para a educação básica, alvo do segundo equívoco relacionado acima, temos a possibilidade de realizar uma comparação internacional da qualidade do aprendizado por intervalos trienais, desde o início do séc. XXI. Para isso, basta extrairmos a evolução das notas do Programa Internacional de Avaliação de Estudantes (PISA). Eis o que segue:

Evolução da pontuação do Brasil no PISA: Fonte: https://www.oecd.org/pisa

Para as notas da prova de matemática e ciências, o Brasil só começou a ser avaliado em 2003 e 2006, respectivamente. Por isso que as linhas referentes às notas das provas não aparecem nos primeiros anos. O ritmo mais acentuado de melhoria aconteceu, em todas as matérias, no ano de 2009, com os maiores ganhos na variação de pontuação já registrada na história da PISA no Brasil. A melhoria do desempenho dos estudantes em interpretação foi de 19 pontos, em matemática foi de 16 pontos, e em ciências o país cresceu 15 pontos. Mesmo em 2015, ano da grande crise de emprego e renda no país, a nota média dos estudantes brasileiros caiu bastante em matemática, mas se manteve relativamente estável nas demais. No último exame do Programa, nota-se uma recuperação, porém sem jamais apresentar o nível de crescimento acelerado como na primeira década.

Podemos estudar uma série temporal mais longa, colocada à disposição da sociedade através dos bancos de dados do IPEA e do IBGE. Vamos observar a evolução do acréscimo médio de anos de estudo durante os mandatos presidenciais. Se, de fato, foi um desastre para o país a política dos governos anteriores de orientação diversa da atual, devemos esperar uma desaceleração ou mesmo uma queda nessa variável. Senão, vejamos:

Média do acréscimo de anos de estudos em cada governo para pessoas de 25 anos ou mais: Fonte: IPEA e IBGE

Foram coletados dados desde 1981. Calculamos o acréscimo de anos de estudo da população de 25 anos ou mais de idade a cada ano dos mandatos. No início da série, esse cidadão residente no Brasil tinha em média 3,83 anos de estudo. E no final dos quase 40 anos de observações (até 2019), o país chegou a 9,6 anos de estudo. A média do acréscimo de anos de estudo foi obtida sempre considerando a vigência do PPA que vai do segundo ano de um mandato até o primeiro ano do mandato seguinte. Os dados mostram que a população brasileira recebeu incentivos importantes para estudar, especialmente a partir de FHC 2, que recuperou a queda ocorrida em FHC 1, e nunca mais houve retrocesso. Pelo contrário, os melhores anos foram obtidos posteriormente, nos governos Lula 1 e Dilma 1. O pior ano foi 1982, com 0,01 ano de estudo acrescido à média da população acima de 25 anos.

De posse dessas evidências que abarcam tanto o caráter qualitativo quanto o quantitativo da educação no país, a hipótese da "balbúrdia" não parece se sustentar em outra seara senão na meramente ideológica e falsa, também chamada de pós-verdade. Por outro lado, o que pode ajudar a explicar os fatos é provavelmente o aumento substancial do orçamento do MEC no período em que o grupo vencedor da federação Brasil da Esperança estava na presidência, assim como os aprimoramentos no Fundeb (de 2007 em diante), e a expansão e consequente aumento de vagas de cursos técnicos e superiores, tanto públicos quanto privados, gerando um sensível impacto sobre a média geral dos anos de estudo dos jovens adultos. Para se ter uma ideia, os valores empenhados pelo MEC em 2015 foram mais de 3 vezes maiores que em 2002, de acordo com dados do SIMEC/MEC, já descontado o IPCA do período.

Para o ano que vem, a equipe de transição já constatou um rombo que pode chegar a 15 bilhões aquém do mínimo necessário para os trabalhos na pasta. Uma das soluções é o espaço orçamentário de mais de R$170 bilhões que será criado ao se alterar a Emenda Constitucional 95, no intuito de retirar o Bolsa Família da contagem para o teto de gastos. Esse parece ser um caminho exequível para diminuir o caos que ameaça paralisar o fornecimento de merenda, transporte escolar e até a distribuição de livros didáticos. Ameaça essa que virou realidade semana passada para cerca de 200 mil alunos de mestrado, doutorado e pós-doutorado que ficaram sem pagamento, além de mais 14 mil residentes de hospitais universitários que também deixaram de receber conforme previsto. Se tal situação não pode ser descrita como sinônimo da balbúrdia imaginada pelo ex-ministro, é porque, em seu maior equívoco, não perseguiu evidências de que talvez era a sua própria gestão que a promovia.