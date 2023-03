O passado no presente?

Foto: arquivo pessoal.

Nathália Araujo Vieira Bruni, Mestranda na FGV EAESP e Gerente de G&G em multinacional brasileira

Quiçá não seja novidade para ninguém que muito se tem falado sobre o mercado de trabalho do futuro. Mas a dúvida que fica é: será que este mercado já não é parte do presente?

Sendo este, na atualidade, pauta em alta entre profissionais e pessoas engajadas no tema, a nova forma de organização - esperada e em percurso, do mercado como um todo - traz mudanças que podem resultar em uma mistura de sensações, tais quais: ansiedade, felicidade, medo, prazer, dentre outras. O que se explica pelo fato de estarmos vivendo, desde o início da pandemia, em meio a constantes transformações.

Ademais, tal como pregado por Talita Petrone, política e ativista do livro "(Re)Nascer em Tempos de Pandemia"[1], vivemos um movimento de virada, ou seja, em um momento que escancara para a humanidade que há a necessidade de mudarmos a forma de pensar e agir.

Assim, se tivéssemos que escolher um ponto de partida para compreendermos os motivos pelos quais o mercado está se transformando com tamanha velocidade, poderíamos partir do avanço, constante, da tecnologia. Com o intuito de se adaptarem e sobreviverem às exigências do mercado, muitas carreiras - sejam elas públicas e ou privadas - têm passado por uma constante de mudanças, fazendo com que os profissionais tenham que evoluir em paralelo ao que tem sido demandado pelo mercado e imposto pela evolução incessante da tecnologia.

Logo, vale destacar que a tecnologia não só tem se expandido, mas, também, transformado e conquistado novos mercados progressivamente. Por isso, para que tal mudança tenha um caráter positivo, é imprescindível que atores de todos os setores da sociedade promovam ferramentas de capacitação para profissionais que têm sido afetados pelo novo cenário econômico, de modo a buscarem ambientes pautados pela qualificação laboral, pela competitividade no mercado de trabalho e pela qualidade de vida dada aos atores envolvidos. O que, no sentido contrário, resultaria em um cenário de desemprego, perda de mão de obra qualificada, dentre outros fatores que impactam diretamente todos os setores.

Não obstante, quando pensamos no impacto da tecnologia no mundo atual e, partindo da ideia posta acima de "conquista de novos mercados", é importante observarmos que novas profissões têm ocupado o mercado e ganhado força nos últimos anos. A exemplo, podemos destacar a crescente utilização e monetização de plataformas online, a partir da produção recorrente de conteúdos dentro delas, como observado na plataforma Tiktok.

Mesmo porque, assinalado por Eric Garandeau, diretor de relações institucionais e públicas do TikTok na França: "A cada mês, mais de um bilhão de usuários de todo o mundo recorrem à plataforma para criar, compartilhar e descobrir vídeos em formato curto sobre temas que lhes interessam, incluindo questões sociais".[2] O que se explica pela forma com que as pessoas consomem e se relacionam com o entorno estar passando por transformações, desta vez, majoritariamente, impulsionadas pelos influenciadores digitais.

Desse modo, cabe pontuar que o Brasil é o segundo país do mundo que passa mais tempo na internet, de acordo com um estudo da Hootsuite, destacando, não só a importância da internet na vida contemporânea, mas também as possibilidades que ela apresenta para quem quer chegar aonde o consumidor está[3]. Esse contexto se conecta diretamente com a mudança do mercado e a ascensão de novas profissões, guiadas pelo uso integral da tecnologia e pela conquista de novos espaços dentro das mais diversas redes.

Além disso, já sendo um fenômeno conhecido como "tiktokzação" do mercado, o colunista Michel Alcoforado aponta que: "hoje, para as pessoas acreditarem que temos autoridade para fazer o nosso trabalho, precisamos ficar vendendo o nosso peixe 24h nas nossas redes sociais, logo, quem não conseguir se digitalizar não vai conseguir existir."[4]

Por se tratar de uma quebra ao mercado (até então) tradicional, é importante nos atentarmos aos aspectos estruturais que atingem o mercado, como uma revolução tecnológica que elimina postos de trabalho e a presença de setores historicamente essenciais e com status do mercado de trabalho, para introduzir novos atores e novos espaços.

Por isso, retomando a pergunta retórica que abre este artigo, se olharmos em volta, o futuro já é o presente. E, quem sabe, passado? Mesmo porque, tal como pregado por Gilberto Gil, em sua canção "Pela internet", de 1997:

"Criar meu web site

Fazer minha homepage

Com quantos gigabytes

Se faz uma jangada e um barco que veleje?"

